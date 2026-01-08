REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Czy powrót do mundurków szkolnych to zły pomysł? MEN przygotowuje nowe przepisy

Czy powrót do mundurków szkolnych to zły pomysł? MEN przygotowuje nowe przepisy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 stycznia 2026, 07:30
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
szkoła uczniowie nauczyciele mundurek szkolny prawa ucznia prawo oświatowe nowelizacja
Czy powrót do mundurków szkolnych to zły pomysł? MEN przygotowuje nowe przepisy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje nowelizację przepisów Prawa oświatowego. Mają one chronić uczniów przed dyskryminacją m. in. ze względu na wygląd. Projekt przewiduje uporządkowanie przepisów dotyczących obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów. Czy nauczyciele też powinni nosić mundury?

Będą nowe przepisy o prawach ucznia

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmiany w przepisach o prawach ucznia do kształtowania własnego stroju i wyglądu oraz ochronę przed dyskryminacją, m.in. ze względu na wygląd. Jednocześnie projekt przewiduje, że strój ucznia powinien być zgodny z normami społecznymi i nie może naruszać prawa ani bezpieczeństwa w szkole.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Nowela ma też uporządkować przepisy dotyczące obowiązku noszenia jednolitego stroju, zasad określanych w statutach szkół oraz sytuacji, w których szkoła może wprowadzać własne regulacje dotyczące ubioru.

Projekt nowelizacji Prawa oświatowego znajduje się obecnie w wykazie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Mundurki szkolne porządkują funkcjonowanie szkoły

Zdaniem prof. Zbigniewa Nęckiego, psychologa społecznego, ubiór nie jest wyłącznie sprawą indywidualną, lecz formą komunikacji społecznej.

REKLAMA

– Sposób ubierania się sygnalizuje otoczeniu, co myślę o sobie, o innych i o normach społecznych. Te normy są powszechnie czytelne: na pogrzeb ubieramy się ciemno i poważnie, na wesele kolorowo i wesoło. Odwracanie tych konwencji często kończy się społecznym wykluczeniem wskazał.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W tym kontekście ocenił, że mundurki szkolne mogłyby porządkować funkcjonowanie szkoły jako instytucji publicznej.

– Okazji do indywidualnej ekspresji poza szkołą jest bardzo wiele. Szkoła to doświadczenie wieloletnie i grupowe, dlatego pewna konwencja stroju, z możliwością wyróżnienia się detalami, mogłaby ułatwiać współdziałanie – zaznaczył Nęcki.

Mundurki także dla nauczycieli?

Prof. Nęcki wskazał jednocześnie na problem z kluczowym pojęciem użytym w projekcie MEN.

– Trzeba jasno zdefiniować, czym są „ogólnie przyjęte normy społeczne”, i kto ma je określać – powiedział, dodając, że w regionach o silnie zakorzenionych normach obyczajowych granica między indywidualną ekspresją a „ogólnie przyjętymi normami społecznymi”, na które powołuje się MEN, bywa wyjątkowo płynna.

Podkreślił też, że zasady dotyczące wyglądu powinny dotyczyć wszystkich uczestników życia szkolnego, nie tylko uczniów.

– Każda przestrzeń społeczna ma swoje normy, także szkoła, zarówno wobec uczniów, jak i nauczycielidodał.

Obowiązujące zasady ubierania się uczniów

Obecne przepisy Prawa oświatowego pozostawiają do uregulowania w statucie szkoły kwestię ubioru, który w niej obowiązuje. Regulacja może dotyczyć dwóch sytuacji:

  • określenia ogólnych zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub
  • określenia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju w szkole.

Dyrektor szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły artystycznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego wprowadzić obowiązek noszenia jednolitego stroju przez uczniów na terenie szkoły. Wzór jednolitego stroju ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. W szkołach, w których nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, statut szkoły określa zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.

Noszenie jednolitych strojów było obowiązkowe we wszystkich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach od 1 września 2007 r. mocą decyzji ówczesnego ministra edukacji Romana Giertycha. Zapis ten został zniesiony rok później.

Powiązane
Atak zimy w Polsce: Kiedy dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole?
Atak zimy w Polsce: Kiedy dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole?
ZUS: Wzrosła wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
ZUS: Wzrosła wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
MEN odpowiada, czy koszt dowozu dzieci do szkoły może być pokryty z dotacji oświatowej
MEN odpowiada, czy koszt dowozu dzieci do szkoły może być pokryty z dotacji oświatowej
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Czy powrót do mundurków szkolnych to zły pomysł? MEN przygotowuje nowe przepisy
08 sty 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje nowelizację przepisów Prawa oświatowego. Mają one chronić uczniów przed dyskryminacją m. in. ze względu na wygląd. Projekt przewiduje uporządkowanie przepisów dotyczących obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów. Czy nauczyciele też powinni nosić mundury?
Atak zimy w Polsce: Kiedy dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole?
08 sty 2026

Mróz i śnieg paraliżują Polskę. W tym tygodniu temperatura spadnie lokalnie w nocy do minus 20 st. C. Czy w związku z mroźną zimą dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia?
Ruszają egzaminy zawodowe w sesji zimowej w Formule 2019 i Formule 2017
07 sty 2026

W czwartek, 8 stycznia 2026 roku rozpoczyna się zimowa sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019 oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017. Wyniki zostaną ogłoszone 27 marca 2026 r.
ZUS: Wzrosła wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
07 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. W październiku 2025 r. świadczenia pobierało 9,8 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wyniosła 4526,16 zł.

REKLAMA

Zamknięte szkoły i urzędy na Podlasiu 7 stycznia 2026 r.
07 sty 2026

Dlaczego na Podlasiu w dniu 7 stycznia 2026 r. zamknięte są szkoły i urzędy samorządowe? Dziś przypada pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Prawosławni obchodzą swoje święta.
Czy szkoła może ingerować w wygląd uczniów? MEN pracuje nad nowymi przepisami
07 sty 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zagwarantować uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Chodzi o wolność od dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, a w szczególności ze względu m.in. na wygląd. Strój jednak ma być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
MEN odpowiada, czy koszt dowozu dzieci do szkoły może być pokryty z dotacji oświatowej
07 sty 2026

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wydatki ponoszone w związku z dowozem dzieci do szkoły mogą być pokryte z dotacji oświatowej. Warunkiem jest jednak ich jednoznaczne powiązanie z realizowanym przez szkołę procesem dydaktyczno-wychowawczym.
Ferie zimowe 2026 – województwa [TERMINY]
06 sty 2026

Planujesz ferie zimowe w 2026 roku? Oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii: od 19 stycznia do 1 lutego, 2-15 lutego oraz od 16 lutego do 1 marca 2026 r. Kiedy wypadają dla poszczególnych województw?

REKLAMA

Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe po zmianach? Pytania i odpowiedzi MEN
02 sty 2026

1 stycznia 2026 r. weszły w życie korzystne dla nauczycieli rozwiązania w zakresie wynagradzania za godziny ponadwymiarowe.

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli. Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.
02 sty 2026

Z początkiem 2026 roku weszła w życie część przepisów z tzw. dużej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Wzrasta wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli za 40 lat pracy. Podwyżka obejmuje również odprawy emerytalne.

Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA