Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie MEN przygotowuje założenia zmian w systemie edukacji. Jeszcze do 11 stycznia trwa nabór ekspertów, którzy przygotują projekty podstaw programowych kształcenia ogólnego do szkół ponadpodstawowych.

Nabór do zespołów eksperckich

Trwa nabór do zespołów eksperckich wspierających Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy w przygotowaniu projektu podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła branżowa I i II stopnia) na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

W rekrutacji mogą wziąć udział:

eksperci dziedzinowi,

nauczyciele-praktycy,

eksperci dydaktyki przedmiotowej, dydaktyki ogólnej lub kognitywistyki,

eksperci i metodycy w zakresie formułowania efektów kształcenia i aspektów formalnych podstaw programowych dla liceum, technikum oraz szkoły branżowej I i II stopnia.

Jak dokonać zgłoszenia

Zgłoszenie eksperta powinno składać się z wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawierającego m.in.: proponowaną wycenę za swoją pracę (maksymalnie 10000 zł brutto), odpowiedzi na pytania zawarte w części zadaniowej formularza rekrutacyjnego.

Ważne W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowe pytania należy zgłaszać przez adres e-mail: eksperci.ponadpodstawowe@ibe.edu.pl.

REKLAMA

Zgłoszenia trwają do 11 stycznia 2026 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dziedziny, z których eksperci są poszukiwani

Rekrutacja dotyczy ekspertów z następujących dziedzin:

język polski,

język obcy nowożytny,

język łaciński,

język mniejszości narodowej lub etnicznej,

język regionalny – język kaszubski,

historia,

edukacja obywatelska,

biznes i zarządzanie,

geografia,

biologia,

chemia,

fizyka,

matematyka,

informatyka,

edukacja dla bezpieczeństwa,

etyka,

plastyka,

muzyka,

język łaciński i kultura antyczna,

filozofia,

wiedza o mediach,

historia sztuki,

wyższa matematyka,

analiza i modelowanie danych,

astronomia,

AI i robotyka,

historia muzyki,

historia tańca.

Możliwe jest zgłoszenie się do pracy przy projektach podstaw programowych kilku przedmiotów.

Zadania ekspertów: wsparcie IBE PIB

Zadaniem ekspertów będzie wsparcie IBE PIB w opracowaniu projektu podstaw programowych poprzez:

udział w pracach zespołu mających na celu wspólne opracowanie propozycji zmian w podstawie programowej oraz określenie pożądanych celów nauczania przedmiotu oraz jego efektów kształcenia;

współopracowanie pierwszego projektu podstawy programowej zgodnie z zaproponowaną formatką oraz odnoszenie się do zgłaszanych w trakcie konsultacji uwag;

prezentację projektu podstawy programowej w formie zaproponowanej przez IBE, np. webinaru online;

udział w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania i uwagi z konsultacji.

Harmonogram i przebieg prac

Praca nad podstawami potrwa od 1 lutego do 30 września 2026 roku. Wcześniej (w styczniu) odbędą się szkolenia online dotyczące realizacji zadania, których termin zostanie ustalony z ekspertami.

Spośród zgłoszonych kandydatów, którzy spełnią wymagania rekrutacyjne, wyłonione zostaną zespoły liczące 9-10 osób. W każdym zespole pracować będzie co najmniej jeden nauczyciel z każdego typu szkoły (liceum, technikum, szkoła branżowa) z doświadczeniem w nauczaniu danego przedmiotu (lub pokrewnego), osoba z wcześniejszym doświadczeniem przy tworzeniu podstaw, nauczyciel reprezentujący stowarzyszenie przedmiotowe, ekspert z towarzystwa naukowego. Przygotowane projekty będą podlegać recenzjom i konsultacjom.