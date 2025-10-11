REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Na dziecko: 100 zł + 300 zł: wniosek do 30 listopada 2025 r. Świadczenia na rok szkolny 2025/2026

Na dziecko: 100 zł + 300 zł: wniosek do 30 listopada 2025 r. Świadczenia na rok szkolny 2025/2026

11 października 2025, 16:00
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
dziecko, wniosek, 2025, 300
Na dziecko: 100 zł + 300 zł: wniosek do 30 listopada 2025 r. Świadczenia na rok szkolny 2025/2026
Tylko do 30 listopada 2025 r. jest czas na złożenie wniosku o świadczenie dla dziecka na rok szkolny 2025/2026. Chodzi o 300 zł (tzw. Dobry Start), ale można też otrzymać dodatkowo 100 zł (tutaj kryteria są nieco inne). Wyjaśniamy poniżej.

Na dziecko: 100 zł + 300 zł: wniosek tylko do 30 listopada 2025 r. Świadczenia na rok szkolny 2025/2026

Do 30 listopada 2025 roku rodzice i opiekunowie mają czas, by złożyć wniosek o świadczenie 300 zł w ramach programu „Dobry Start” na rok szkolny 2025/2026. Przyjmowanie wniosków uruchomiono 1 lipca 2025 roku i odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Zasady programu Dobry Start 300 zł — kto i na jakich warunkach

Świadczenie 300 zł przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko; standardowy wiek uprawniający to lata szkolne od 7 do 20, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością granica podwyższa się do 24 lat.

Ważne

Wnioski o „Dobry Start” rozpatrywane są niezależnie od dochodu rodziny, a złożenie formularza do końca sierpnia zwykle gwarantuje wypłatę środków najpóźniej do 30 września; Wniosek trzeba złożyć do końca listopada, ale po 30 listopada mogą zaistnieć wyjątkowe sytuacje, które dotyczą szczególnych zdarzeń np. przyznanie orzeczenia o niepełnosprawności po terminie.

Co wpisać we wniosku i jak go wysłać?

We wniosku należy podać dane wnioskodawcy i dziecka, oświadczyć o kontynuowaniu nauki przez ucznia, dołączyć informację o orzeczeniu o niepełnosprawności gdy ono występuje oraz numer konta bankowego do wypłaty; wnioski składa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Jednorazowy dodatek 100 zł na rok szkolny 2025/2026

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą dodatkowo ubiegać się o jednorazowy dodatek 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Ważne

Wniosek o ten dodatek należy złożyć do końca okresu zasiłkowego, w którym rozpoczyna się rok szkolny; po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane

W przypadku, gdy dochód na osobę w twojej rodzinie w roku kalendarzowym, który poprzedza okres zasiłkowy, nie przekracza w miesiącu: 674 zł netto lub 764 zł netto, gdy w twojej rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego można otrzymać: jeśli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym dziecka lub jesteś pełnoletnią osobą uczącą się – na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatek dostaniesz jednorazowo.

Przykład

Anna, samotna mama uczennicy klasy VII, złożyła wniosek o 300 zł pierwszego dnia przyjmowania wniosków i otrzymała środki do końca września, co pozwoliło jej kupić podręcznik i tornister przed rozpoczęciem roku szkolnego; dodatkowo, jako beneficjentka zasiłku rodzinnego, złożyła wniosek o 100 zł dodatku — dzięki temu koszt wyprawki był znacznie mniejszy i uniknęła zaciągania krótkoterminowego kredytu na potrzeby szkolne.

Jeżeli więc chcesz skorzystać z rządowego wsparcia na rok szkolny 2025/2026, złóż wniosek o 300 zł najpóźniej do 30 listopada 2025 roku oraz pamiętaj o terminach dotyczących dodatku 100 zł przy zasiłku rodzinnym. Dokumenty złożone po upływie wyznaczonych terminów będą rozpatrywane jedynie w wyjątkowych sytuacjach, dlatego lepiej nie odkładać tego na ostatnią chwilę.

Źródło: INFOR
