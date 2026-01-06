REKLAMA

Ferie zimowe 2026 – województwa [TERMINY]

Ferie zimowe 2026 – województwa [TERMINY]

06 stycznia 2026, 18:04
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Planujesz ferie zimowe w 2026 roku? Oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii: od 19 stycznia do 1 lutego, 2-15 lutego oraz od 16 lutego do 1 marca 2026 r. Kiedy wypadają dla poszczególnych województw?

Mazowieckie ferie zimowe 2026

  • 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.

Pomorskie ferie zimowe 2026

  • 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.

Śląskie ferie zimowe 2026

  • 16 lutego - 1 marca 2026 r.

Lubuskie ferie zimowe 2026

  • 16 lutego - 1 marca 2026 r.

Małopolskie ferie zimowe 2026

  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Opolskie ferie zimowe 2026

  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Świętokrzyskie ferie zimowe 2026

  • 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.

Wielkopolskie ferie zimowe 2026

  • 16 lutego - 1 marca 2026 r.

Warmińsko-mazurskie ferie zimowe 2026

  • 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.

Dolnośląskie ferie zimowe 2026

  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Kujawsko-pomorskie ferie zimowe 2026

  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Zachodniopomorskie ferie zimowe 2026

  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Podlaskie ferie zimowe 2026

  • 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.

Lubelskie ferie zimowe 2026

  • 16 lutego - 1 marca 2026 r.

Łódzkie ferie zimowe 2026

  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Podkarpackie ferie zimowe 2026

  • 16 lutego - 1 marca 2026 r.

Ferie zimowe 2026 – terminy

W odróżnieniu do 2025 r. w tym roku są tylko 3 terminy ferii zimowych:

  • 19 stycznia - 1 lutego
  • 2-15 lutego
  • 16 lutego - 1 marca.

W zeszłym roku ferie odbywały się w 4 terminach:

  • 20 stycznia - 2 lutego
  • 27 stycznia - 9 lutego
  • 3 lutego - 16 lutego
  • 17 lutego - 2 marca
FERIE ZIMOWE 2026

WOJEWÓDZTWA

19 stycznia – 1 lutego

mazowieckie,

pomorskie,

podlaskie,

świętokrzyskie,

warmińsko-mazurskie

2 lutego – 15 lutego

dolnośląskie,

kujawsko-pomorskie,

łódzkie,

zachodniopomorskie,

małopolskie,

opolskie

16 lutego - 1 marca

podkarpackie,

lubelskie,

wielkopolskie,

lubuskie,

śląskie

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)

INFOR
