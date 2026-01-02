REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli. Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli. Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 stycznia 2026, 12:15
Co zmienia nowelizacja Karty Nauczyciela?
Co zmienia nowelizacja Karty Nauczyciela?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Z początkiem 2026 roku weszła w życie część przepisów z tzw. dużej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Wzrasta wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli za 40 lat pracy. Podwyżka obejmuje również odprawy emerytalne.

Co zmienia duża nowelizacja Karty Nauczyciela?

Uchwalona w lipcu tzw. duża nowelizacja Karty Nauczyciela zawiera regulacje wypracowane przez zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. W jego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Większość jej zapisów, z wyjątkiem kilku pociągających za sobą skutki finansowe dla samorządów, obowiązuje od 1 września 2025 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zapisy ustawy, m.in. dotyczące nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Nagroda jubileuszowa nauczyciela ze zmianami od 1 stycznia 2026 r.

Dotychczas – zgodnie z Kartą nauczyciela – za wieloletnią pracę nauczyciele otrzymywali nagrodę jubileuszową w wysokości: za 20 lat pracy – 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego; za 25 lat – 100 proc.; za 30 lat – 150 proc.; za 35 lat – 200 proc.; za 40 lat pracy – 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

REKLAMA

Ważne

Od 1 stycznia 2026 r. wysokość nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy zostaje podwyższona do 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Wprowadzona zostaje też nagroda za 45 lat pracy w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podwyższona nagroda za 40 lat pracy i nowa nagroda za 45 lat będą przysługiwać nauczycielom, którym okres 40 lub 45 lat pracy minął po 31 grudnia 2025 r.

Wyższe odprawy emerytalne nauczycieli od 1 stycznia 2026 r.

Od 1 stycznia 2026 r. podwyższona zostaje też wysokość odpraw w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ich wysokość zostaje ujednolicona z wysokością odpraw, które otrzymują pracownicy samorządowi, w tym pracownicy administracji i obsługi szkół.

Jednorazowa odprawa po 10 latach pracy będzie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, po 15 latach pracy – trzymiesięcznego, a po 20 latach – sześciomiesięcznego wynagrodzenia. (PAP)

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Podwyżki dla nauczycieli zbyt niskie? Głos ekspertów
Podwyżki dla nauczycieli zbyt niskie? Głos ekspertów
Odprawy dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady
Odprawy dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady
Wzór formularza: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. [MEN]
Wzór formularza: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. [MEN]
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
W konflikcie między interesami pracodawcy i pracownika, to zatrudniony powinien wygrać proces, wskazał SN. Na rzecz nauczycielki zasądzono ponad 100 tys. złotych
30 gru 2025

Pracownik korzystają ze szczególnej ochrony związkowej ma na gruncie prawa pracy jasno określone prawa. Ich złamanie może skutkować poważnymi problemami dla pracodawcy. Przekonała się o tym szkoła, która nie tylko musi przywrócić nauczycielkę do pracy, ale też wypłacić jej ponad 100 tys. wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
Wzór formularza: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. [MEN]
29 gru 2025

Jest wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2025 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia dokument. Jak wypełnić formularz?
Ekspert: Zmiany w ortografii nie rozwiążą wielu problemów językowych
29 gru 2025

Wraz z 2026 rokiem wejdzie w życie kilkanaście zmian w zasadach polskiej ortografii. To największa taka zmiana od ponad 90 lat. W rozmowie z PAP językoznawca prof. Jarosław Liberek podkreśla, iż reforma może w niektórych kontekstach utrudnić rozróżnianie znaczeń.
Rejonizacja dla edukacji domowej? Czy może koniec edukacji domowej dla wszystkich dzieci? Wiceprezydent Warszawy: postulujemy
24 gru 2025

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska: Dziś do edukacji domowej może trafić każde dziecko. To ma i w dłuższej perspektywie będzie mieć poważne konsekwencje. Wiceprezydent udzieliła wywiadu dla Serwisu Samorządowego PAP.

REKLAMA

QUIZ Kultowe filmy świąteczne. Jak dobrze je znasz?
23 gru 2025
Filmy świąteczne – bez nich nie ma Świąt Bożego Narodzenia. Rozwiąż quiz i zobacz, jak dobrze je znasz!
QUIZ Kolędy i świąteczne piosenki. Na pewno dobrze je znasz?
23 gru 2025
Kolędy i świąteczne piosenki śpiewane są co roku, ale czy na pewno ich teksty są tak dobrze znane, jak się wydaje? Sprawdzamy w quizie. 10/10 raczej zdobędą tylko mistrzowie.
Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa [Test z lektury]
21 gru 2025
Czy pamiętasz mroźną, uśpioną śniegiem krainę, do której prowadziła stara szafa? To ponadczasowa opowieść o współpracy, sile miłości i o tym, by się nie poddawać. Warto wracać do tej książki nie tylko podczas Świąt Bożego Narodzenia i w zimowe wieczory. A po przeczytaniu możesz sprawdzić się w naszym teście! Jak dobrze znasz Opowieści z Narnii?
MEN: „Nieudolna próba spowolnienia zmian”. Reforma edukacji będzie kontynuowana
19 gru 2025

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się komunikat po konferencji prasowej w związku z zawetowaniem przez prezydenta nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Weto spowoduje pewne trudności legislacyjne, ale nie zatrzyma „Reforma26. Kompas Jutra” – zapowiedziała Barbara Nowacka.

REKLAMA

Pierwszy smartfon: 5 zasad, które pomogą wypracować zdrowe nawyki u dziecka
19 gru 2025

Trudno sobie wyobrazić, żeby rodzice i dzieci byli pozbawieni możliwości natychmiastowego kontaktu za pomocą telefonu. Nic dziwnego, że dorośli przekazują dziecku pierwszą komórkę z myślą o wykorzystaniu jej jako narzędzia do kontaktu. To, jak dziecko korzysta z telefonu, powinno wynikać z zasad ustalonych przez rodziców i wyrabiających u niego zdrowe nawyki.
Weto prezydenta: Nie będzie reformy programowej w szkołach. Nowacka: MEN jest przygotowane na każdy wariant
19 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę nowelizującą Prawo oświatowe. Nowelizacja zmieniała m. in. podstawy programowe w szkołach i przedszkolach. O zawetowanie nowelizacji apelowały związki zawodowe.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA