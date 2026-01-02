Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli. Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.

Z początkiem 2026 roku weszła w życie część przepisów z tzw. dużej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Wzrasta wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli za 40 lat pracy. Podwyżka obejmuje również odprawy emerytalne.

Co zmienia duża nowelizacja Karty Nauczyciela?

Uchwalona w lipcu tzw. duża nowelizacja Karty Nauczyciela zawiera regulacje wypracowane przez zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. W jego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Większość jej zapisów, z wyjątkiem kilku pociągających za sobą skutki finansowe dla samorządów, obowiązuje od 1 września 2025 r.

1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zapisy ustawy, m.in. dotyczące nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Nagroda jubileuszowa nauczyciela ze zmianami od 1 stycznia 2026 r.

Dotychczas – zgodnie z Kartą nauczyciela – za wieloletnią pracę nauczyciele otrzymywali nagrodę jubileuszową w wysokości: za 20 lat pracy – 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego; za 25 lat – 100 proc.; za 30 lat – 150 proc.; za 35 lat – 200 proc.; za 40 lat pracy – 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Ważne Od 1 stycznia 2026 r. wysokość nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy zostaje podwyższona do 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Wprowadzona zostaje też nagroda za 45 lat pracy w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Podwyższona nagroda za 40 lat pracy i nowa nagroda za 45 lat będą przysługiwać nauczycielom, którym okres 40 lub 45 lat pracy minął po 31 grudnia 2025 r.

Wyższe odprawy emerytalne nauczycieli od 1 stycznia 2026 r.

Od 1 stycznia 2026 r. podwyższona zostaje też wysokość odpraw w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ich wysokość zostaje ujednolicona z wysokością odpraw, które otrzymują pracownicy samorządowi, w tym pracownicy administracji i obsługi szkół.

Jednorazowa odprawa po 10 latach pracy będzie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, po 15 latach pracy – trzymiesięcznego, a po 20 latach – sześciomiesięcznego wynagrodzenia. (PAP)