Koniec smartfonów w podstawówkach od września. Sejm przyjmie zakaz, ustawa jest po komisji

Koniec smartfonów w podstawówkach od września - ustawa już po komisji
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Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki poparła 16 czerwca 2026 r. projekt ustawy zakazującej używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Od 1 września 2026 r. uczniowie podstawówek nie będą mogli korzystać ze smartfonów na terenie szkoły i podczas zajęć poza nią. Szkoły ponadpodstawowe same zdecydują, czy wprowadzą zakaz. Na początku lipca Sejm planuje II i III czytanie projektu.
- Całkowity zakaz telefonów w szkołach podstawowych coraz bliżej - ale nie tylko one będą zakazane
- Szkoły ponadpodstawowe – tu decyduje statut, ustawa da swobodę decyzji
- Kiedy dziecko MOŻE użyć telefonu w szkole?
- Gdzie dzieci będą zostawiać telefony? Czy to bezpieczne?
- Jakie kary grożą dzieciom od września za używanie telefonu wbrew zakazowi?
- Edukacja cyfrowa wzmocniona
- Kiedy zakaz telefonów dla uczniów wejdzie w życie? Kalendarium
- Co zrobić już teraz w związku z zakazem telefonów w szkołach?
- Najczęściej zadawane pytania o zakaz używania telefonów w szkołach - FAQ
Całkowity zakaz telefonów w szkołach podstawowych coraz bliżej - ale nie tylko one będą zakazane
Od 1 września 2026 r. uczniowie klas I–VIII nie będą mogli używać:
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- Telefonów komórkowych
- Smartwatchy
- Tabletów (poza celami edukacyjnymi)
- Innych urządzeń umożliwiających komunikację, rejestrowanie obrazu lub dźwięku
Gdzie będzie obowiązywał zakaz?
- Na terenie szkoły (sale, korytarze, boisko, świetlica);
- Podczas zajęć edukacyjnych poza szkołą (wycieczki dydaktyczne, wyjścia do muzeum, teatru).
Gdzie ustawowy zakaz NIE wejdzie?
- Podczas wycieczek szkolnych (np. zielona szkoła, biwak) – szkoła sama ustali zasady;
- W internacie – decyzja szkoły;
- Poza godzinami lekcyjnymi, gdy dziecko korzysta z infrastruktury szkolnej (np. boisko udostępnione mieszkańcom po 16:00).
Szkoły ponadpodstawowe – tu decyduje statut, ustawa da swobodę decyzji
W liceach, technikach i szkołach branżowych nie ma automatycznego zakazu. Szkoła może:
- Wprowadzić całkowity zakaz (jak w podstawówce);
- Określić warunki korzystania (np. telefony tylko na przerwach, nie na lekcjach);
- Nie wprowadzać żadnych ograniczeń (choć to mało prawdopodobne).
Kto o tym konkretnie będzie decydował? Decyzję podejmie rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim i rodzicami. Zasady zapiszą w statucie.
Kiedy dziecko MOŻE użyć telefonu w szkole?
Będą wyjątki od zakazu (nawet w podstawówce):
- Za zgodą nauczyciela – cele edukacyjne: Nauczyciel może pozwolić na użycie telefonu podczas lekcji (np. wyszukanie informacji, skorzystanie z aplikacji edukacyjnej, sprawdzian online).
- Kontakt z rodzicem w nagłej sytuacji: Dziecko źle się poczuło, zapomniało obiadu, trzeba pilnie coś przekazać – może zadzwonić za zgodą nauczyciela.
- Zgoda dyrektora – zdrowie i niepełnosprawność: Dyrektor może wydać zgodę na noszenie i korzystanie z telefonu, jeśli dziecko:
- ma cukrzycę i monitoruje poziom cukru przez aplikację,
- ma epilepsję i potrzebuje stałego kontaktu z rodzicem,
- ma inne szczególne potrzeby zdrowotne.
- Zagrożenie życia, zdrowia lub mienia: Pożar, intruz w szkole, nagły wypadek – dziecko może użyć telefonu do wezwania pomocy.
Gdzie dzieci będą zostawiać telefony? Czy to bezpieczne?
Szkoła może (ale nie musi) zorganizować miejsce przechowywania telefonów – np. szafki z zamkiem, sejf w sekretariacie, specjalne pudełko w klasie. Jeśli szkoła takie miejsce zapewni – uczniowie muszą tam odkładać telefony na czas lekcji.
Szkoła nie może przeglądać zawartości telefonu – prawo do prywatności jest chronione.
Szczegółowe zasady ustali społeczność szkolna (nauczyciele w porozumieniu z rodzicami, po zapoznaniu się z opiniami).
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Jakie kary grożą dzieciom od września za używanie telefonu wbrew zakazowi?
Szkoła może zastosować:
- Działania wychowawcze, takie jak:
- Upomnienie;
- Rozmowa z pedagogiem;
- Kontrakt wychowawczy.
- Kary statutowe:
- Nagana;
- Zakaz udziału w imprezach szkolnych.
- Obniżenie oceny z zachowania.
Uwaga! W katalogu kar nie przewidziano: konfiskaty telefonu na dłużej niż do końca zajęć, kar finansowych, zawiadamiania policji (chyba że dziecko nagrywało kogoś bez zgody – to już naruszenie prawa).
Edukacja cyfrowa wzmocniona
Równolegle z zakazem od 1 września 2026 r. szkoły wprowadzą:
- Wzmocnione treści o higienie cyfrowej (jak bezpiecznie korzystać z Internetu, jak rozpoznać fake newsy, jak dbać o zdrowie psychiczne w sieci);
- Obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna (w tym zagrożenia uzależnieniem od smartfonów).
Minister Edukacji Barbara Nowacka podkreśla, że zakaz to tylko część szerszej polityki – celem jest bezpieczeństwo i dobrostan uczniów, a nie represje.
Kiedy zakaz telefonów dla uczniów wejdzie w życie? Kalendarium
Początek lipca 2026 – Sejm przeprowadzi II i III czytanie projektu.
1 września 2026 – wejście w życie ustawy (po przejściu przez Sejm i podpisaniu przez prezydenta).
31 października 2026 – termin, do którego szkoły muszą dostosować statuty (określić zasady przechowywania telefonów, warunki korzystania na wycieczkach itp.).
Co zrobić już teraz w związku z zakazem telefonów w szkołach?
Jeśli jesteś rodzicem:
- Porozmawiaj z dzieckiem o nowych zasadach.
- Ustal sposób kontaktu w sytuacjach nagłych (np. numer do sekretariatu).
- Sprawdź, czy szkoła planuje miejsca przechowywania telefonów.
Jeśli jesteś nauczycielem:
- Przygotuj się na pytania rodziców.
- Zastanów się, jak wykorzystać telefony w celach edukacyjnych.
- Weź aktywny udział w ustalaniu zasad w statucie - potem będziesz to realizował i będziesz z tego rozliczany.
Zakaz telefonów w szkołach to polska wersja trendów europejskich – podobne przepisy już obowiązują we Francji, Holandii, Włoszech. Cel? Mniej rozpraszania, więcej skupienia, lepsza interakcja społeczna. Zobaczymy, czy zadziała.
Najczęściej zadawane pytania o zakaz używania telefonów w szkołach - FAQ
Czy zakaz obejmuje smartwatche?
Tak – jeśli umożliwiają komunikację lub rejestrowanie obrazu/dźwięku.
Co jeśli dziecko ma telefon w plecaku wyłączony?
To nie jest naruszenie zakazu – zakaz dotyczy korzystania, nie posiadania.
Czy nauczyciel może zabrać telefon?
Może poprosić o jego schowanie lub oddanie do depozytu do końca zajęć, ale nie ma prawa przeszukiwać telefonu ani zatrzymywać go na kilka dni.
Co z dziećmi, które same wracają ze szkoły – jak mają się kontaktować z rodzicami?
Po zakończeniu zajęć (po ostatnim dzwonku) mogą używać telefonu.
Czy rodzic może zadzwonić do dziecka w czasie lekcji?
Tak, ale dziecko nie odbierze – telefon będzie wyłączony lub w depozycie. W nagłej sytuacji rodzic dzwoni do sekretariatu szkoły.
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
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