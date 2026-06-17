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Koniec smartfonów w podstawówkach od września - ustawa już po komisji

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17 czerwca 2026, 14:29
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Ciasne ujęcie zza ramienia uczennicy, która trzyma smartfon w obu dłoniach, a na biurku szkolnym leżą notatki, zeszyt, marker, karteczki samoprzylepne
Koniec smartfonów w podstawówkach od września. Sejm przyjmie zakaz, ustawa jest po komisji
ShutterStock

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Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki poparła 16 czerwca 2026 r. projekt ustawy zakazującej używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Od 1 września 2026 r. uczniowie podstawówek nie będą mogli korzystać ze smartfonów na terenie szkoły i podczas zajęć poza nią. Szkoły ponadpodstawowe same zdecydują, czy wprowadzą zakaz. Na początku lipca Sejm planuje II i III czytanie projektu.

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Całkowity zakaz telefonów w szkołach podstawowych coraz bliżej - ale nie tylko one będą zakazane

Od 1 września 2026 r. uczniowie klas I–VIII nie będą mogli używać:

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  • Telefonów komórkowych
  • Smartwatchy
  • Tabletów (poza celami edukacyjnymi)
  • Innych urządzeń umożliwiających komunikację, rejestrowanie obrazu lub dźwięku

Gdzie będzie obowiązywał zakaz?

  • Na terenie szkoły (sale, korytarze, boisko, świetlica);
  • Podczas zajęć edukacyjnych poza szkołą (wycieczki dydaktyczne, wyjścia do muzeum, teatru).

Gdzie ustawowy zakaz NIE wejdzie?

  • Podczas wycieczek szkolnych (np. zielona szkoła, biwak) – szkoła sama ustali zasady;
  • W internacie – decyzja szkoły;
  • Poza godzinami lekcyjnymi, gdy dziecko korzysta z infrastruktury szkolnej (np. boisko udostępnione mieszkańcom po 16:00).

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

Szkoły ponadpodstawowe – tu decyduje statut, ustawa da swobodę decyzji

W liceach, technikach i szkołach branżowych nie ma automatycznego zakazu. Szkoła może:

  • Wprowadzić całkowity zakaz (jak w podstawówce);
  • Określić warunki korzystania (np. telefony tylko na przerwach, nie na lekcjach);
  • Nie wprowadzać żadnych ograniczeń (choć to mało prawdopodobne).
Ważne

Kto o tym konkretnie będzie decydował? Decyzję podejmie rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim i rodzicami. Zasady zapiszą w statucie.

Kiedy dziecko MOŻE użyć telefonu w szkole?

Będą wyjątki od zakazu (nawet w podstawówce):

  1. Za zgodą nauczyciela – cele edukacyjne: Nauczyciel może pozwolić na użycie telefonu podczas lekcji (np. wyszukanie informacji, skorzystanie z aplikacji edukacyjnej, sprawdzian online).
  2. Kontakt z rodzicem w nagłej sytuacji: Dziecko źle się poczuło, zapomniało obiadu, trzeba pilnie coś przekazać – może zadzwonić za zgodą nauczyciela.
  3. Zgoda dyrektora – zdrowie i niepełnosprawność: Dyrektor może wydać zgodę na noszenie i korzystanie z telefonu, jeśli dziecko:
    1. ma cukrzycę i monitoruje poziom cukru przez aplikację,
    2. ma epilepsję i potrzebuje stałego kontaktu z rodzicem,
    3. ma inne szczególne potrzeby zdrowotne.
  5. Zagrożenie życia, zdrowia lub mienia: Pożar, intruz w szkole, nagły wypadek – dziecko może użyć telefonu do wezwania pomocy.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Gdzie dzieci będą zostawiać telefony? Czy to bezpieczne?

Szkoła może (ale nie musi) zorganizować miejsce przechowywania telefonów – np. szafki z zamkiem, sejf w sekretariacie, specjalne pudełko w klasie. Jeśli szkoła takie miejsce zapewni – uczniowie muszą tam odkładać telefony na czas lekcji.

Ważne

Szkoła nie może przeglądać zawartości telefonu – prawo do prywatności jest chronione.

Szczegółowe zasady ustali społeczność szkolna (nauczyciele w porozumieniu z rodzicami, po zapoznaniu się z opiniami).

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Sprawdź

Jakie kary grożą dzieciom od września za używanie telefonu wbrew zakazowi?

Szkoła może zastosować:

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  1. Działania wychowawcze, takie jak:
    1. Upomnienie;
    2. Rozmowa z pedagogiem;
    3. Kontrakt wychowawczy.
  3. Kary statutowe:
    1. Nagana;
    2. Zakaz udziału w imprezach szkolnych.
  5. Obniżenie oceny z zachowania.
Ważne

Uwaga! W katalogu kar nie przewidziano: konfiskaty telefonu na dłużej niż do końca zajęć, kar finansowych, zawiadamiania policji (chyba że dziecko nagrywało kogoś bez zgody – to już naruszenie prawa).

Edukacja cyfrowa wzmocniona

Równolegle z zakazem od 1 września 2026 r. szkoły wprowadzą:

  • Wzmocnione treści o higienie cyfrowej (jak bezpiecznie korzystać z Internetu, jak rozpoznać fake newsy, jak dbać o zdrowie psychiczne w sieci);
  • Obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna (w tym zagrożenia uzależnieniem od smartfonów).

Minister Edukacji Barbara Nowacka podkreśla, że zakaz to tylko część szerszej polityki – celem jest bezpieczeństwo i dobrostan uczniów, a nie represje.

Kiedy zakaz telefonów dla uczniów wejdzie w życie? Kalendarium

Początek lipca 2026 – Sejm przeprowadzi II i III czytanie projektu.

1 września 2026 – wejście w życie ustawy (po przejściu przez Sejm i podpisaniu przez prezydenta).

31 października 2026 – termin, do którego szkoły muszą dostosować statuty (określić zasady przechowywania telefonów, warunki korzystania na wycieczkach itp.).

Co zrobić już teraz w związku z zakazem telefonów w szkołach?

Jeśli jesteś rodzicem:

  • Porozmawiaj z dzieckiem o nowych zasadach.
  • Ustal sposób kontaktu w sytuacjach nagłych (np. numer do sekretariatu).
  • Sprawdź, czy szkoła planuje miejsca przechowywania telefonów.

Jeśli jesteś nauczycielem:

  • Przygotuj się na pytania rodziców.
  • Zastanów się, jak wykorzystać telefony w celach edukacyjnych.
  • Weź aktywny udział w ustalaniu zasad w statucie - potem będziesz to realizował i będziesz z tego rozliczany.

Zakaz telefonów w szkołach to polska wersja trendów europejskich – podobne przepisy już obowiązują we Francji, Holandii, Włoszech. Cel? Mniej rozpraszania, więcej skupienia, lepsza interakcja społeczna. Zobaczymy, czy zadziała.

Najczęściej zadawane pytania o zakaz używania telefonów w szkołach - FAQ

Czy zakaz obejmuje smartwatche?

Tak – jeśli umożliwiają komunikację lub rejestrowanie obrazu/dźwięku.

Co jeśli dziecko ma telefon w plecaku wyłączony?

To nie jest naruszenie zakazu – zakaz dotyczy korzystania, nie posiadania.

Czy nauczyciel może zabrać telefon?

Może poprosić o jego schowanie lub oddanie do depozytu do końca zajęć, ale nie ma prawa przeszukiwać telefonu ani zatrzymywać go na kilka dni.

Co z dziećmi, które same wracają ze szkoły – jak mają się kontaktować z rodzicami?

Po zakończeniu zajęć (po ostatnim dzwonku) mogą używać telefonu.

Czy rodzic może zadzwonić do dziecka w czasie lekcji?

Tak, ale dziecko nie odbierze – telefon będzie wyłączony lub w depozycie. W nagłej sytuacji rodzic dzwoni do sekretariatu szkoły.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

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Źródło: INFOR
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