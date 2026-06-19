Nowe wsparcie dla uczniów w Suwałkach: 1000 zł na sport. Od kiedy można składać wnioski?

Suwałki rozpoczynają nabór na Suwalski Bon Sportowy dla uczniów klas IV, którego wartość wyniesie 1000 zł. Bon będzie przyznawany dzieciom na 10 miesięcy.

Magistrat poinformował w środę, że samorząd miejski chce w ten sposób promować zdrowy tryb życia, dbałość o sprawność fizyczną i wartości związane z wychowaniem przez ruch, a w dłuższej perspektywie: poprawę ogólnego stanu zdrowia młodych ludzi, walkę z otyłością i wyrobienie nawyku regularnego wysiłku fizycznego.

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Wsparcie samorządu dla pozaszkolnych zajęć sportowych

- To projekt nowatorski w skali ogólnopolskiej, dzięki któremu wspieramy pozaszkolne zajęcia sportowe dzieci. Maksymalnie można otrzymać tysiąc złotych na jedno dziecko, wypłacane w trzech transzach. Program jest skierowany do uczniów czwartych klas szkół podstawowych, którzy posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca – powiedział podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski.

Założenia programu: dofinansowanie aktywności sportowej uczniów

Rynkowski zaprezentował szczegóły programu, który jest realizowany od roku. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z pozaszkolną aktywnością sportową dziecka. Będzie to 1000 zł w skali roku szkolnego na jedno dziecko. Nabór wniosków potrwa od 20 czerwca i do 20 lipca.

Okres, na jaki będzie przyznawany, to maksymalnie 10 miesięcy. Warunkiem wypłaty jest przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających, że dziecko będzie uczęszczało lub uczęszcza na zajęcia sportowe.

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W ubiegłorocznej edycji wpłynęło 210 wniosków, a największym zainteresowaniem cieszyły się piłka nożna, pływanie i taniec.