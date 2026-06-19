Nowe wsparcie dla uczniów w Suwałkach: 1000 zł na sport. Od kiedy można składać wnioski?
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Suwałki rozpoczynają nabór na Suwalski Bon Sportowy dla uczniów klas IV, którego wartość wyniesie 1000 zł. Bon będzie przyznawany dzieciom na 10 miesięcy.
- Wsparcie samorządu dla pozaszkolnych zajęć sportowych
- Założenia programu: dofinansowanie aktywności sportowej uczniów
Magistrat poinformował w środę, że samorząd miejski chce w ten sposób promować zdrowy tryb życia, dbałość o sprawność fizyczną i wartości związane z wychowaniem przez ruch, a w dłuższej perspektywie: poprawę ogólnego stanu zdrowia młodych ludzi, walkę z otyłością i wyrobienie nawyku regularnego wysiłku fizycznego.
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Wsparcie samorządu dla pozaszkolnych zajęć sportowych
- To projekt nowatorski w skali ogólnopolskiej, dzięki któremu wspieramy pozaszkolne zajęcia sportowe dzieci. Maksymalnie można otrzymać tysiąc złotych na jedno dziecko, wypłacane w trzech transzach. Program jest skierowany do uczniów czwartych klas szkół podstawowych, którzy posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca – powiedział podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski.
Założenia programu: dofinansowanie aktywności sportowej uczniów
Rynkowski zaprezentował szczegóły programu, który jest realizowany od roku. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z pozaszkolną aktywnością sportową dziecka. Będzie to 1000 zł w skali roku szkolnego na jedno dziecko. Nabór wniosków potrwa od 20 czerwca i do 20 lipca.
Okres, na jaki będzie przyznawany, to maksymalnie 10 miesięcy. Warunkiem wypłaty jest przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających, że dziecko będzie uczęszczało lub uczęszcza na zajęcia sportowe.
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W ubiegłorocznej edycji wpłynęło 210 wniosków, a największym zainteresowaniem cieszyły się piłka nożna, pływanie i taniec.
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