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Stypendium szkolne z MOPS 2026/2027. Ile wynosi i kiedy złożyć wniosek? [Kryteria]

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06 sierpnia 2026, 15:14
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Ile wynosi stypendium w roku szkolnym 2026/2027?
Ile wynosi stypendium w roku szkolnym 2026/2027?
Shutterstock

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Niektóre gminy już przyjmują wnioski o stypendia szkolne. Wiele z nich wystartuje z naborem wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji. Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy składa się wnioski?

Czym jest stypendium szkolne i komu przysługuje?

Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wsparcie w tej formie może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Tak jest w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

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Trzeba spełnić kryterium dochodowe, które aktualnie wynosi 823 zł na osobę w rodzinie.

Jak MOPS wypłaca stypendium szkolne?

Gminy udzielają uczniom, spełniającym powyższe warunki, stypendia w różnych formach. Można pokryć udział w zajęciach edukacyjnych czy koszt zakupu podręczników. Stypendium można tez przyznać jako świadczenie pieniężne. Dopuszczalne jest łączenie różnych opcji jednocześnie.

Ile wynosi stypendium szkolne 2026/2027?

Przepisy sztywno określają „widełki” kwotowe udzielanego wsparcia. Miesięcznie stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł. Maksymalna kwota wynosi zaś 248 zł miesięcznie.

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Stypendium szkolne jest co do zasady przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

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Ważne

W praktyce oznacza to, iż najniższe stypendium w roku szkolnym 202/2027 wynosi 99,20 zł, a najwyższe 2480 zł.

Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo. Wartość z stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie kwoty 2480 zł.

Jest to również maksymalna kwota, jaką może otrzymać uczeń łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Na kwotę stypendium nie wpływa przyznanie zasiłku szkolnego.

Kiedy wniosek do MOPS o stypendium szkolne?

Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2026/2027 składa się do 15 września.

Szczegółowe zasady dotyczące trybu i formy udzielania stypendium szkolnego ustala rada gminy w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 881, ost. zm. Dz.U. z 2026 r., poz. 319)

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Źródło: INFOR
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