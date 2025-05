Dziecko z cukrzycą typu 1. Jak zapewnić opiekę nad uczniem przewlekle chorym?

Ważne

W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, każdy jest zobowiązany do udzielenia pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wynika to z art. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.