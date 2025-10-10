REKLAMA

Strona główna » Edukacja » 5800 uczniów w klasach mundurowych. Absolwenci takich klas będą mogli skorzystać z uproszczonej ścieżki rekrutacji do służb

5800 uczniów w klasach mundurowych. Absolwenci takich klas będą mogli skorzystać z uproszczonej ścieżki rekrutacji do służb

10 października 2025, 15:06
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
5800 uczniów w klasach mundurowych. Absolwenci takich klas będą mogli skorzystać z uproszczonej ścieżki rekrutacji do służb
Blisko 5,8 tys. uczniów rozpoczęło naukę w klasach mundurowych, dedykowanych Policji i Straży Granicznej. Za sprawą systemowych rozwiązań wprowadzonych przez MSWiA - przy wsparciu MEN, powstało łącznie 238 oddziałów w 165 liceach oraz technikach w całej Polsce. Najwięcej uczniów jest w woj. śląskim, wielkopolskim i mazowieckim.

Oddziały mundurowe to systemowe rozwiązanie MSWiA, którego celem jest wzmocnienie kadr formacji podległych resortowi, przygotowywanie młodzieży do służby w Policji i Straży Granicznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży.

Cieszymy się, że blisko pięć tysięcy uczniów widzi swoją przyszłość w mundurze. Nasze bezpieczeństwo ma wiele wymiarów. Inwestujemy w modernizację i komfort pracy służb mundurowych, ale też w młodych ludzi, którzy chcą zasilać ich szeregi. To jedno z narzędzi do tworzenia mocnych kadr Policji i Straży Granicznej. Przezwyciężyliśmy zapaść kadrową w tych służbach, teraz wzmacniamy system bezpieczeństwa

– powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. 

Szkoła to najlepsze miejsce do nauki patriotyzmu, zasad bezpieczeństwa i do przygotowywania się do zawodu. Cieszę się, że tylu uczniów dołączyło do klas mundurowych o profilu policyjnym i związanym ze Strażą Graniczną 

– powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka.

Program oddziałów mundurowych - jego celem jest wychowanie młodych ludzi

Według danych z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, najwięcej uczniów klas mundurowych uczęszcza do szkół w województwie śląskim – ponad 1 tys. Ponad 750 uczniów jest w woj. wielkopolskim i mazowieckim. 

W całym kraju najwięcej oddziałów powstało w liceach – uczy się tam ponad 4,2 tys. uczniów, natomiast w technikach jest to 1,5 tys. osób. Oddziały powstały także w mniejszych miejscowościach, co pozwala lokalnym społecznościom zacieśniać współpracę ze służbami mundurowymi.

Program oddziałów mundurowych to przykład dobrze zaplanowanego projektu, który łączy edukację z bezpieczeństwem państwa. Jego celem jest wychowanie młodych ludzi w duchu służby, odpowiedzialności i patriotyzmu – wartości, które stanowią fundament silnego oraz nowoczesnego państwa.

Absolwenci będą mogli skorzystać z uproszczonej ścieżki rekrutacji do służb

Oddziały o profilu policyjnym i granicznym działają w liceach oraz technikach w całym kraju. Młodzież uczestniczy w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, prawa oraz wychowania obywatelskiego. Uczniowie poznają też specyfikę służby w Policji i Straży Granicznej. Absolwenci takich klas będą mogli skorzystać z uproszczonej ścieżki rekrutacji do służb.

Rozwój tych klas to także odpowiedź na potrzeby rynku pracy i służb państwowych. Program nauczania został opracowany tak, by rozwijać w młodzieży postawy odpowiedzialności, współpracy i gotowości do działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Klasy mundurowe są jednym z filarów długofalowej strategii budowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Takie działania wpisują się w szerszy program modernizacji służb MSWiA oraz w strategię rozwoju edukacji patriotycznej i obywatelskiej w szkołach.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
