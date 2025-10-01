REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Dlaczego twoja szkoła może potrzebować asystenta międzykulturowego? Sprawdź, jak ubiegać się o dotację

Dlaczego twoja szkoła może potrzebować asystenta międzykulturowego? Sprawdź, jak ubiegać się o dotację

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 października 2025, 20:52
Marta Morświnek
Redaktor Dziennik.pl
szkoła lekcja nauczanie nauczyciel uczenie uczniowie
Dlaczego twoja szkoła może potrzebować asystenta międzykulturowego? Sprawdź, jak ubiegać się o dotację
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Organ prowadzący szkoły mogą już składać wnioski na dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych w ramach programu „Przyjazna szkoła”. Środki mają pomóc w integracji uczniów z Ukrainy i ograniczyć bariery adaptacyjne.

Zatrudnienie asystentów międzykulturowych w szkołach, w których uczą się uczniowie z Ukrainy, to jeden z modułów programu „Przyjazna szkoła”.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Sposób ubiegania się o dofinansowanie

Kuratoria ogłosiły nabór wniosków na rok 2026. O wsparcie mogą wnioskować jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym szkołę.

Kryteria zatrudnienia asystenta

• Jeden asystent na każdą 20-osobową grupę uczniów z Ukrainy

• W przypadku uczniów pochodzenia romskiego – jeden asystent na 10 osób

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Asystent ma m.in. pomagać uczniom w kontaktach ze szkołą, współpracować z rodzicami i kadrą szkolną, diagnozować bariery językowe i kulturowe oraz działać na rzecz integracji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Finansowanie i warunki formalne

Maksymalna wysokość dofinansowania zatrudnienia jednego asystenta przez 12 miesięcy to dwunastokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Asystent musi spełniać warunek niekaralności, potwierdzony informacją z Krajowego Rejestru Karnego.

Co dalej?

Jednostki prowadzące szkoły mogą już pobierać wzory wniosków dostępne na stronach rządowych.

Powiązane
Konkurs „Bezpieczna Uczelnia” – termin zgłoszeń przedłużony do 30 października 2025 r.
Konkurs „Bezpieczna Uczelnia” – termin zgłoszeń przedłużony do 30 października 2025 r.
Za mało pielęgniarek w szkołach. Szykują się zmiany w opiece zdrowotnej nad uczniami
Za mało pielęgniarek w szkołach. Szykują się zmiany w opiece zdrowotnej nad uczniami
Ostatni dzwonek! Stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie czeka. Termin składania wniosków mija 3 października
Ostatni dzwonek! Stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie czeka. Termin składania wniosków mija 3 października
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dlaczego twoja szkoła może potrzebować asystenta międzykulturowego? Sprawdź, jak ubiegać się o dotację
01 paź 2025

Organ prowadzący szkoły mogą już składać wnioski na dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych w ramach programu „Przyjazna szkoła”. Środki mają pomóc w integracji uczniów z Ukrainy i ograniczyć bariery adaptacyjne.
Konkurs „Bezpieczna Uczelnia” – termin zgłoszeń przedłużony do 30 października 2025 r.
01 paź 2025

Uczelnie wyższe z całej Polski otrzymały dodatkowy czas na udział w konkursie „Bezpieczna Uczelnia”. Organizatorzy poinformowali, że termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 30 października 2025 roku. Poniżej szczegóły i zakres konkursu.
Za mało pielęgniarek w szkołach. Szykują się zmiany w opiece zdrowotnej nad uczniami
30 wrz 2025

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt, który jest odpowiedzią na niewystarczającą liczbę pielęgniarek szkolnych. Nowelizacja zakłada, iż opiekę zdrowotną nad uczniami będą mogli sprawować również opiekunowie medyczni oraz położne.
Ostatni dzwonek! Stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie czeka. Termin składania wniosków mija 3 października
29 wrz 2025

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) przyjmuje wnioski o stypendia do 3 października. To niepowtarzalna okazja dla twórców, artystów i badaczy na uzyskanie wsparcia finansowego. Program ma na celu promowanie rozwoju osobistego oraz realizację autorskich projektów artystycznych i naukowych przez osoby spełniające określone warunki.

REKLAMA

400 zł w 2025/2026 roku szkolnym dla każdego ucznia. Wniosek złóż do 30 listopada 2025 r.
01 paź 2025

Wyprawka szkolna co roku obciąża domowe budżety. Choć większość rodzin zna świadczenie 300 plus ("Dobry Start"), mało kto wie, że istnieje legalny sposób na uzyskanie dodatkowych 100 zł. Sprawdź, jak połączyć dwa różne programy wsparcia finansowego i zdobyć łącznie 400 zł na każde dziecko. Wyjaśniamy krok po kroku, gdzie i kiedy złożyć wnioski, aby otrzymać pieniądze.
Nieobecności w roku szkolnym 2025/2026. Kiedy zmiany dotyczące frekwencji?
29 wrz 2025

Ile nieobecności może mieć uczeń w roku szkolnym 2025/2026? Jakie przepisy obowiązują aktualnie? Czy i kiedy wejdą w życie planowane zmiany dotyczące frekwencji uczniów w szkołach? To pytania, które często zadają sobie rodzice. Odpowiadamy!
Płatne staże dla młodych z orzeczeniami: 3510,92 zł netto przez 4 miesiące
26 wrz 2025

Studenci i absolwenci z niepełnosprawnościami mają szansę zdobyć dodatkowe umiejętności przydatne na rynku pracy. W ramach projektu „Dyplom i co dalej” można odbyć 4-miesięczny płatny ze staż ze stypendium 3510,92 zł netto miesięcznie i z gwarancją zatrudnienia.
Koszty życia studentów rosną. Większość nie utrzyma się bez pomocy rodziców
25 wrz 2025

Koszty życia studentów rosną. Większość nie utrzyma się bez pomocy rodziców. Aż 77 proc. studentów przyznaje, że musi korzystać ze wsparcia najbliższych, by móc utrzymać się w trakcie roku akademickiego. To wyniki najnowszego Indeksu Kosztów Studenckich 2025.

REKLAMA

Dziecko z orzeczeniem w szkole. Ważne zmiany od 1 września 2025 r.
25 wrz 2025

1 września 2025 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Najważniejsze zmiana dotyczy możliwości kontynuowania kształcenia specjalnego w odpowiednich oddziałach także po uzyskaniu nowego orzeczenia w trakcie roku szkolnego. Ponadto określono limity liczby uczniów z nowymi orzeczeniami.
Dzień Edukacji Narodowej 2025: Czy 14 października jest wolny od pracy?
23 wrz 2025

14 października w Polsce obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. To święto wszystkich pracowników oświaty, które upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Jak tego dnia funkcjonują szkoły? Czy nauczyciele oraz uczniowie mają wolne?

REKLAMA