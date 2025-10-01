Organ prowadzący szkoły mogą już składać wnioski na dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych w ramach programu „Przyjazna szkoła”. Środki mają pomóc w integracji uczniów z Ukrainy i ograniczyć bariery adaptacyjne.

Zatrudnienie asystentów międzykulturowych w szkołach, w których uczą się uczniowie z Ukrainy, to jeden z modułów programu „Przyjazna szkoła”.

Sposób ubiegania się o dofinansowanie

Kuratoria ogłosiły nabór wniosków na rok 2026. O wsparcie mogą wnioskować jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym szkołę.

Kryteria zatrudnienia asystenta

• Jeden asystent na każdą 20-osobową grupę uczniów z Ukrainy

• W przypadku uczniów pochodzenia romskiego – jeden asystent na 10 osób

Asystent ma m.in. pomagać uczniom w kontaktach ze szkołą, współpracować z rodzicami i kadrą szkolną, diagnozować bariery językowe i kulturowe oraz działać na rzecz integracji.

Finansowanie i warunki formalne

Maksymalna wysokość dofinansowania zatrudnienia jednego asystenta przez 12 miesięcy to dwunastokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Asystent musi spełniać warunek niekaralności, potwierdzony informacją z Krajowego Rejestru Karnego.

Co dalej?

Jednostki prowadzące szkoły mogą już pobierać wzory wniosków dostępne na stronach rządowych.