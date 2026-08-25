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Zwolnienie z WF w roku szkolnym 2026/2027. Nie zawsze oznacza, że uczeń może zostać w domu

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25 sierpnia 2026, 14:57
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
wychowanie fizyczne, sport, dzieci, uczeń, nauczyciel w-f, lekcja, szkoła
Zwolnienie z WF w roku szkolnym 2026/2027. Nie zawsze oznacza, że uczeń może zostać w domu
Shutterstock

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Zbliżający się rok szkolny oznacza dla wielu rodziców nie tylko zakup podręczników i przyborów, ale również uporządkowanie spraw zdrowotnych dziecka. Jedną z częstszych kwestii jest zwolnienie z wychowania fizycznego. Nie zawsze jednak dokument od lekarza oznacza całkowity zakaz uczestniczenia w lekcjach. Przepisy przewidują różne sytuacje, a znaczenie ma zarówno zakres ograniczeń zdrowotnych, jak i decyzja dyrektora szkoły.

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Zwolnienie z WF może mieć różny zakres

Problemy zdrowotne ucznia nie zawsze oznaczają konieczność całkowitego zrezygnowania z aktywności podczas lekcji wychowania fizycznego. W zależności od stanu zdrowia lekarz może wskazać, że dziecko nie powinno wykonywać określonych ćwiczeń.

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W takiej sytuacji uczeń nadal może uczestniczyć w lekcji, ale nauczyciel powinien dostosować aktywność do zaleceń zawartych w opinii lekarskiej. Dziecko nie powinno być zobowiązywane do wykonywania ćwiczeń, które zostały objęte ograniczeniem.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy stan zdrowia całkowicie uniemożliwia udział w zajęciach. Wtedy możliwe jest zwolnienie ucznia z realizacji całych zajęć wychowania fizycznego.

Rodzic nie może samodzielnie zwolnić dziecka z WF na cały rok

Jednorazowa informacja od rodzica dotycząca złego samopoczucia dziecka to nie to samo co formalne zwolnienie z zajęć.

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W przypadku dłuższego ograniczenia udziału w WF podstawą jest opinia lekarza. To na jej podstawie dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z określonych ćwiczeń albo z realizacji całych zajęć.

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Dokument powinien wskazywać, jakie ograniczenia dotyczą ucznia oraz jak długo mają obowiązywać.

Warto przy tym pamiętać, że przepisy nie posługują się sztywnymi kategoriami „zwolnienia semestralnego” i „zwolnienia całorocznego”. Okres zwolnienia wynika z opinii lekarskiej.

Samo zaświadczenie lekarskie nie kończy procedury

Rodzic, który otrzymał dokument od lekarza, powinien przekazać go do szkoły zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą.

Istotną rolę odgrywa dyrektor. To on formalnie zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, a nie nauczyciel WF czy sam rodzic.

Dlatego do momentu uregulowania sytuacji w szkole nie należy zakładać, że dziecko automatycznie zostało zwolnione z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.

Szczegółowe terminy przekazywania dokumentów mogą być określone w zasadach obowiązujących w konkretnej placówce. Warto sprawdzić statut szkoły lub zapytać w sekretariacie, zanim rozpocznie się rok szkolny.

Czy uczeń ze zwolnieniem musi być obecny na lekcji?

To jedna z najważniejszych kwestii dla rodziców.

Całkowite zwolnienie z wykonywania ćwiczeń nie powinno być automatycznie utożsamiane ze zgodą na opuszczenie szkoły. Jeżeli WF znajduje się w środku planu lekcji, kwestia obecności ucznia jest związana z organizacją zajęć i zapewnieniem mu opieki przez szkołę.

W przypadku ucznia zwolnionego z wykonywania ćwiczeń nauczyciel może organizować jego udział w lekcji w inny sposób. Dziecko może na przykład obserwować zajęcia albo wykonywać zadania, które nie wymagają aktywności fizycznej, jeśli pozwalają na to jego ograniczenia zdrowotne i organizacja lekcji.

Nie oznacza to jednak, że uczeń powinien być zmuszany do wykonywania jakiejkolwiek aktywności sprzecznej z zaleceniami lekarza.

Pierwsza lub ostatnia lekcja WF może wyglądać inaczej

Szczególne znaczenie ma sytuacja, gdy wychowanie fizyczne znajduje się na początku albo na końcu planu lekcji.

W określonych warunkach uczeń może zostać zwolniony z obecności na takich zajęciach. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczne jest jednak spełnienie warunków przewidzianych w przepisach oraz zasadach organizacyjnych szkoły.

Nie można więc przyjąć zasady, że każde dziecko z lekarskim zwolnieniem może po prostu zostać w domu, gdy ma WF na pierwszej lub ostatniej godzinie.

Rodzic powinien wcześniej ustalić z dyrektorem szkoły, jak placówka organizuje opiekę i zwalnianie ucznia w takich sytuacjach.

Co ze świadectwem, jeśli uczeń nie ma oceny z WF?

Zwolnienie z wychowania fizycznego może mieć również wpływ na klasyfikację.

Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie śródrocznej albo rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji zamiast oceny wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.

Nie oznacza to jednak, że każda krótkotrwała niezdolność do ćwiczeń automatycznie skutkuje takim wpisem.

Znaczenie ma przede wszystkim okres zwolnienia i możliwość ustalenia oceny przez nauczyciela.

„Zwolniony” nie jest oceną i nie obniża średniej

Jeżeli uczeń zostanie formalnie zwolniony z zajęć i w dokumentacji pojawi się wpis „zwolniony” lub „zwolniona”, nie jest to ocena niedostateczna ani inna ocena wpływająca na średnią.

Brak oceny z WF z powodu formalnego zwolnienia nie powinien więc być traktowany jako wynik słabszych osiągnięć ucznia.

To szczególnie istotne dla rodziców, których dzieci starają się o świadectwo z wyróżnieniem.

Ograniczenie zdrowotne nie oznacza automatycznie gorszej oceny

Uczeń, który może uczestniczyć w WF-ie, ale ma określone ograniczenia zdrowotne, powinien być oceniany z uwzględnieniem swojej sytuacji.

Przy ocenianiu wychowania fizycznego znaczenie ma przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu. Istotne są także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność związana z kulturą fizyczną.

Dlatego uczeń, który nie może wykonywać konkretnego ćwiczenia z powodów zdrowotnych, nie powinien być oceniany tak samo jak osoba, która może bez ograniczeń realizować cały program.

Liczyć powinny się również postępy i zaangażowanie w zakresie, który jest dla dziecka możliwy.

Nie każde zwolnienie musi obejmować cały rok szkolny

Rodzice często mówią o „zwolnieniu na semestr” albo „zwolnieniu na cały rok”, ale z punktu widzenia przepisów najważniejszy jest konkretny okres wskazany w opinii lekarza.

Może się więc zdarzyć, że ograniczenie będzie obowiązywało tylko przez określony czas, a później uczeń wróci do pełnego uczestnictwa w zajęciach.

Jeżeli stan zdrowia dziecka zmieni się wcześniej, warto również sprawdzić, czy istnieje potrzeba aktualizacji dokumentacji. Szkoła powinna bowiem działać na podstawie aktualnych informacji dotyczących możliwości uczestniczenia ucznia w WF-ie.

Jak przygotować się do początku roku szkolnego?

Rodzice dzieci, które z powodów zdrowotnych nie mogą w pełni uczestniczyć w wychowaniu fizycznym, powinni przed rozpoczęciem roku sprawdzić kilka rzeczy.

Przede wszystkim trzeba ustalić, czy ograniczenie dotyczy konkretnych ćwiczeń, czy całych zajęć. Następnie należy sprawdzić, jaki okres obejmuje opinia lekarza oraz w jaki sposób dokument trzeba przekazać szkole.

Warto również zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danej placówce. Szczegółowa organizacja opieki nad uczniem, który nie ćwiczy, może zależeć od planu lekcji oraz rozwiązań przyjętych przez szkołę.

Zwolnienie z WF to nie zawsze zakaz chodzenia na lekcje

Najważniejsze jest rozróżnienie między zwolnieniem z wykonywania określonych ćwiczeń a zwolnieniem z realizacji całych zajęć.

W pierwszym przypadku uczeń nadal może uczestniczyć w lekcji w zakresie zgodnym ze swoim stanem zdrowia. W drugim dyrektor może zwolnić go z realizacji WF-u na okres wskazany w opinii lekarza.

Dlatego przed rozpoczęciem roku szkolnego warto dokładnie sprawdzić, co właściwie zalecił lekarz. To właśnie zakres ograniczenia decyduje o tym, czy dziecko ma całkowicie nie uczestniczyć w zajęciach, czy jedynie wykonywać inne, bezpieczne dla niego aktywności.

FAQ

Czy rodzic może sam zwolnić dziecko z WF na cały semestr?

Nie. Dłuższe zwolnienie z realizacji zajęć wymaga podstawy medycznej i decyzji dyrektora szkoły. Rodzic może natomiast usprawiedliwiać krótkotrwałe nieobecności zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej placówce.

Czy zwolnienie z WF oznacza, że uczeń może wyjść ze szkoły?

Nie automatycznie. Zależy to między innymi od tego, czy WF jest pierwszą lub ostatnią lekcją oraz od zasad przyjętych przez szkołę. Sam dokument lekarski nie oznacza automatycznej zgody na opuszczenie budynku.

Co pojawi się na świadectwie zamiast oceny z WF?

Jeżeli zwolnienie uniemożliwia ustalenie oceny klasyfikacyjnej, w miejscu oceny wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Czy ograniczenie zdrowotne może oznaczać niższą ocenę z WF?

Samo ograniczenie nie powinno być powodem obniżenia oceny. Przy ocenianiu należy uwzględniać możliwości ucznia, jego wysiłek i systematyczność oraz wymagania właściwe dla wychowania fizycznego.

Czy lekarz musi określić, jak długo obowiązuje zwolnienie?

Opinia lekarska stanowiąca podstawę zwolnienia powinna określać okres, przez który uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach lub wykonywać określonych ćwiczeń. Na tej podstawie dyrektor podejmuje decyzję dotyczącą zwolnienia.

Czy uczeń zwolniony z wykonywania ćwiczeń nadal może mieć ocenę z WF?

Tak. Jeżeli zwolnienie dotyczy tylko określonych aktywności, uczeń nadal uczestniczy w pozostałej części zajęć, a nauczyciel może ustalić ocenę na podstawie aktywności, które uczeń może bezpiecznie wykonywać.

Czy zwolnienie z WF jest wpisywane do dokumentacji ucznia?

Jeżeli zwolnienie uniemożliwia ustalenie oceny klasyfikacyjnej, zamiast oceny wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. Sam fakt czasowego ograniczenia udziału w określonych ćwiczeniach nie oznacza jednak automatycznie braku oceny.

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Źródło: INFOR
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