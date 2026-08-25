Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 - ważne daty - matury, egzamin ósmoklasisty, ferie
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Rok szkolny 2026/2027 tradycyjnie rozpocznie się 1 września. W tym roku dzień ten przypada we wtorek. Znane jest już kalendarium nowego roku szkolnego, w tym daty ważnych egzaminów.
- Koniec roku, ferie i dni wolne w roku szkolnym 2026/2027
- Egzamin ósmoklasisty - terminy
- Matury 2027 - terminy
Rok szkolny 2026/2027 rozpocznie się we wtorek, 1 września, i potrwa do piątku, 25 czerwca.
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Koniec roku, ferie i dni wolne w roku szkolnym 2026/2027
- Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 przewiduje dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową na Boże Narodzenie – od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną na Wielkanoc – od 25 do 30 marca.
- Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w trzech terminach, między 18 stycznia a 28 lutego 2027 r., w zależności od województwa. Od 18 stycznia do 31 stycznia ferie będą mieli uczniowie z województw: podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Od 1 lutego do 14 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, a od 15 lutego do 28 lutego z województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego.
- Koniec roku szkolnego - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zakończą się 25 czerwca 2027 r., a wakacje będą trwać od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 r.
- Maturzyści zakończą rok szkolny 30 kwietnia 2027 r.
- W wybranych szkołach dla dorosłych zajęcia zakończą się odpowiednio 8 stycznia 2027 r. oraz 29 stycznia 2027 r., a w części z nich rozpoczną się 1 lutego 2027 r.
Egzamin ósmoklasisty - terminy
Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 10-12 maja. 10 maja będzie egzamin z języka polskiego, 11 maja - z matematyki, 12 maja - z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 9-11 czerwca. Wyniki egzaminów ósmoklasisty uczniowie poznają 6 lipca. Wyniki matur ogłoszone zostaną 9 lipca.
Matury 2027 - terminy
- Matury, w sesji głównej, przeprowadzone zostaną w dniach 4-31 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 4-24 maja, a ustnych 6-31 maja.
- Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.
- 4 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.
- 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Tego dnia również nie będzie żadnego egzaminu po południu.
- 6 maja rano będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, ukraińskiego jako języka obcego i z języka łacińskiego jako języka obcego), po południu będą egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.
- 7 maja rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z historii muzyki.
- 10 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z filozofii.
- 11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
- 12 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
- 13 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii sztuki.
- 14 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu egzaminy z języka ukraińskiego jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.
- 17 maja rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym, a także egzaminy z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego.
- 18 maja rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
- 19 maja rano będzie egzamin z fizyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
- 20 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
- 21 maja rano będzie egzamin z biznesu i zarządzania, po południu z historii tańca.
- 24 maja rano będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. Tego samego dnia przeprowadzone zostaną egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.
- Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.
- Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 7-9 czerwca.
- Egzaminy maturalne poprawkowe odbędą się w dniach 23-24 sierpnia: 23 sierpnia - poprawki pisemne, 24 sierpnia - poprawki ustne.
- Wyniki maturalnych egzaminów poprawkowych ogłoszone zostaną 10 września.
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