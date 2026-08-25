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Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 - ważne daty - matury, egzamin ósmoklasisty, ferie

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25 sierpnia 2026, 13:29
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
matury
Matury 2026
Shutterstock

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Rok szkolny 2026/2027 tradycyjnie rozpocznie się 1 września. W tym roku dzień ten przypada we wtorek. Znane jest już kalendarium nowego roku szkolnego, w tym daty ważnych egzaminów.

Rok szkolny 2026/2027 rozpocznie się we wtorek, 1 września, i potrwa do piątku, 25 czerwca.

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Koniec roku, ferie i dni wolne w roku szkolnym 2026/2027

  • Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 przewiduje dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową na Boże Narodzenie – od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną na Wielkanoc – od 25 do 30 marca.
  • Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w trzech terminach, między 18 stycznia a 28 lutego 2027 r., w zależności od województwa. Od 18 stycznia do 31 stycznia ferie będą mieli uczniowie z województw: podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Od 1 lutego do 14 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, a od 15 lutego do 28 lutego z województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego.
  • Koniec roku szkolnego - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zakończą się 25 czerwca 2027 r., a wakacje będą trwać od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 r.
  • Maturzyści zakończą rok szkolny 30 kwietnia 2027 r.
  • W wybranych szkołach dla dorosłych zajęcia zakończą się odpowiednio 8 stycznia 2027 r. oraz 29 stycznia 2027 r., a w części z nich rozpoczną się 1 lutego 2027 r.

Egzamin ósmoklasisty - terminy

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 10-12 maja. 10 maja będzie egzamin z języka polskiego, 11 maja - z matematyki, 12 maja - z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 9-11 czerwca. Wyniki egzaminów ósmoklasisty uczniowie poznają 6 lipca. Wyniki matur ogłoszone zostaną 9 lipca.

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Matury 2027 - terminy

  • Matury, w sesji głównej, przeprowadzone zostaną w dniach 4-31 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 4-24 maja, a ustnych 6-31 maja.
  • Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.
  • 4 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.
  • 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Tego dnia również nie będzie żadnego egzaminu po południu.
  • 6 maja rano będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, ukraińskiego jako języka obcego i z języka łacińskiego jako języka obcego), po południu będą egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.
  • 7 maja rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z historii muzyki.
  • 10 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z filozofii.
  • 11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 12 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 13 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii sztuki.
  • 14 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu egzaminy z języka ukraińskiego jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.
  • 17 maja rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym, a także egzaminy z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego.
  • 18 maja rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 19 maja rano będzie egzamin z fizyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 20 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 21 maja rano będzie egzamin z biznesu i zarządzania, po południu z historii tańca.
  • 24 maja rano będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. Tego samego dnia przeprowadzone zostaną egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.
  • Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.
  • Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 7-9 czerwca.
  • Egzaminy maturalne poprawkowe odbędą się w dniach 23-24 sierpnia: 23 sierpnia - poprawki pisemne, 24 sierpnia - poprawki ustne.
  • Wyniki maturalnych egzaminów poprawkowych ogłoszone zostaną 10 września.
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Źródło: INFOR
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