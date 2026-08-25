Wolne od 23 grudnia aż do 7 stycznia. Kto zyska aż 15 dni odpoczynku na przełomie 2026/2027?

Boże Narodzenie 2026 przyniesie dłuższy odpoczynek uczniom. Oficjalna zimowa przerwa świąteczna zakończy się wprawdzie 31 grudnia, ale układ dat w kalendarzu sprawi, że do szkolnych ławek będzie można wrócić dopiero kilka dni później. W wielu placówkach wolne potrwa jeszcze dłużej, bo aż 15 dni. W artykule również najważniejsze daty z kalendarza MEN na rok szkolny 2026/2027.

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Kiedy jest przerwa świąteczna w szkole na Boże Narodzenie 2026?

Zgodnie z aktualnym kalendarzem MEN, zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 31 grudnia 2026 roku. Ostatnim dniem zajęć szkolnych przed Bożym Narodzeniem będzie wtorek, 22 grudnia.

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Chociaż w kalendarzu MEN przerwa kończy się 31 grudnia (czwartek), uczniowie nie wrócą od razu do szkół, gdyż w piątek, 1 stycznia 2027 mamy Nowy Rok, a to jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Jeśli szkoła nie zdecyduje inaczej, powrót do nauki nastąpi w poniedziałek, 4 stycznia 2027 roku.

I tu mamy bardzo ważną informację. Kolejny dzień wolny przypadnie już w środę, 6 stycznia 2027, kiedy obchodzone jest Święto Trzech Króli. Wiele szkół może zdecydować o ustaleniu 4 i 5 stycznia dodatkowymi dniami wolnymi, ale nie wynika to z ogólnopolskiego kalendarza MEN.

Przerwa świąteczna może potrwać aż do 6 stycznia 2027

Dyrektor konkretnej szkoły może wykorzystać część przysługujących mu dodatkowych dni wolnych i w ten sposób połączyć weekend po Nowym Roku ze Świętem Trzech Króli. Jeżeli ustali 4 i 5 stycznia dniami wolnymi powrót do szkoły byłby dopiero w czwartek, 7 stycznia 2027, a to daje aż 15 dni wolnego.

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Na takie rozwiązanie zdecydowała się już m.in. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi. Zgodnie z opublikowanym przez placówkę kalendarzem zarówno poniedziałek 4 stycznia, jak i wtorek 5 stycznia 2027 roku będą dniami dyrektorskimi. Uczniowie tej szkoły wrócą więc do nauki dopiero w czwartek, 7 stycznia.

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Nie będzie to jednak zasada obowiązująca w całej Polsce. Terminy dni dyrektorskich każda szkoła ustala oddzielnie, dlatego rodzice i uczniowie powinni sprawdzić kalendarz opublikowany przez swoją placówkę.

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Ile dni dyrektorskich może ustalić szkoła?

To ile jest dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zależy od rodzaju placówki. Dyrektor może wyznaczyć w ciągu roku szkolnego:

do 8 dni w szkole podstawowej ,

, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym ,

, do 10 dni w technikum , szkole branżowej I lub II stopnia, szkole policealnej i centrum kształcenia zawodowego,

, szkole branżowej I lub II stopnia, szkole policealnej i centrum kształcenia zawodowego, do 4 dni w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

Źródło: par. 5 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego.

Czy dyrektor szkoły podejmuje decyzję o dniach wolnych samodzielnie?

Dyrektor nie podejmuje tej decyzji całkowicie samodzielnie. Wcześniej musi zasięgnąć opinii rady szkoły, a jeśli jej nie powołano, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. O terminach dodatkowego wolnego nauczyciele, uczniowie i ich rodzice powinni zostać poinformowani do 30 września 2026.

Kiedy szkoły najczęściej wykorzystują dni dyrektorskie?

Dużą część dni dyrektorskich szkoły przeznaczają na terminy egzaminów. W podstawówkach są to przede wszystkim dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty, natomiast w szkołach średnich egzaminy maturalne i zawodowe.

Pozostałe dni są często wykorzystywane do przedłużania odpoczynku w okresach, w których dzień roboczy przypada pomiędzy świętem a weekendem. Dotyczy to między innymi okolic:

Wszystkich Świętych i Narodowego Święta Niepodległości,

Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Święta Trzech Króli,

majówki,

Bożego Ciała.

Przepisy powalają wyznaczyć dodatkowe wolne także w innych terminach, jeżeli uzasadnia to organizacja pracy szkoły. Nie ma jednak jednego ogólnopolskiego wykazu dni dyrektorskich.

Dzień dyrektorski nie oznacza, że szkoła jest zamknięta

Dzień dyrektorski jest wolny od lekcji, ale formalnie nie zawsze jest dniem wolnym od pracy szkoły. Placówka ma obowiązek zorganizować w tym czasie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i poinformować rodziców, że uczniowie mogą z nich skorzystać. Jest to szczególnie ważne dla rodziców młodszych dzieci, którzy 4 lub 5 stycznia będą musieli pojawić się w pracy.

Kalendarz na rok szkolny 2026/2027 MEN - najważniejsze daty

Najważniejsze daty wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiają się następująco:

1 września 2026 roku - rozpoczęcie roku szkolnego.

- rozpoczęcie roku szkolnego. 23-31 grudnia 2026 roku - zimowa przerwa świąteczna,

- zimowa przerwa świąteczna, 18 stycznia-28 lutego 2027 roku - ferie zimowe, odbywające się w trzech terminach ,

- ferie zimowe, odbywające się w trzech terminach 25-30 marca 2027 roku - wiosenna przerwa świąteczna ,

- wiosenna przerwa świąteczna 30 kwietnia 2027 roku - zakończenie zajęć dla klas maturalnych,

- zakończenie zajęć dla klas maturalnych, 25 czerwca 2027 roku - zakończenie zajęć w szkołach,

- zakończenie zajęć w szkołach, 26 czerwca-31 sierpnia 2027 roku - wakacje.

Do tego kalendarza dojdą dni ustawowo wolne od pracy oraz dodatkowe dni wolne wyznaczone przez dyrektorów poszczególnych szkół. Nie zapominajmy też o 14 października, czyli Dniu Edukacji Narodowej, który jest również dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Wynika to bezpośrednio z art. 74 Karty Nauczyciela (nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy).

Pełny kalendarz roku szkolnego 2026/2027 przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej znajduje się w pliku PDF zamieszczonym poniżej.

Kalendarz roku szkolnego 2026/27 MEN

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2026/2027