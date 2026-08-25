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Strona główna » Edukacja » Szkoła » Zmiany w sposobie oceniania od 1 września. Nowe zasady obejmą każdego ucznia. Szefowa MEN podpisała rozporządzenie

Zmiany w sposobie oceniania od 1 września. Nowe zasady obejmą każdego ucznia. Szefowa MEN podpisała rozporządzenie

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25 sierpnia 2026, 13:17
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Szkoła
Zmiana w sposobie oceniania od 1 września. Szefowa MEN podpisała rozporządzenie
Shutterstock

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Nowelizacja przepisów o ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów wprowadza nowość w kryteriach wystawiania oceny z zachowania. Nauczyciel będzie mógł uwzględnić systematyczność ucznia w wykonywaniu prac domowych przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Minister edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie zmieniające w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Zmiany dotyczą obszarów, jakie mają być brane pod uwagę przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

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Ocena z zachowania. Nowe kryteria

Od nowego roku szkolnego będą obowiązywać nowe kryteria w wystawianiu ocen na półroczne na koniec roku. To m.in.

  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
  • okazywanie szacunku innym osobom, w tym nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły,
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  • przestrzeganie norm społecznych w szkole i poza nią,
  • dbałość o kulturę języka,
  • przejmowanie odpowiedzialności za własny rozwój i realizację celów rozwojowych,
  • zaangażowanie w życie klasy, szkoły i wspólnoty lokalnej,
  • wykazywanie się szacunkiem dla własnego narodu i ojczyzny oraz tradycji i kultury innych narodów,
  • współpraca w działaniu oraz dbałość o dobre relacje z innymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 września 2026 r.

Zmiany dotyczące egzaminów

W rozporządzeniu doprecyzowano przepisy dotyczące trybu i formy przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Zmiany dotyczą:

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  • określenia miejsca ich przeprowadzania – wyłącznie stacjonarnie w szkole, do której uczeń został przyjęty,
  • wprowadzenia zakazu korzystania w trakcie ww. egzaminów i sprawdzianu z urządzeń telekomunikacyjnych, z wyjątkiem urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację mobilną służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia,
  • przeprowadzania ww. egzaminów i sprawdzianu w bezpośredniej obecności komisji oraz w sali zapewniającej warunki do samodzielnej pracy ucznia;
  • określenia minimalnego czasu trwania ww. egzaminów i sprawdzianu z jednego przedmiotu – 30 minut w klasach I–III szkoły podstawowej, 45 minut w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, 60 minut w szkole ponadpodstawowej,
  • dopuszczenia w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, możliwości przeprowadzenia ww. egzaminów lub sprawdzianu w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia, w szpitalu lub w innym miejscu, w którym uczeń przebywa), na wniosek ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodziców, i za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu pozostałych warunków przeprowadzania ww. egzaminów lub sprawdzianu,
  • doprecyzowania, że wynik ww. egzaminów lub sprawdzianu jest ustalany i przekazywany uczniowi nie później niż w dniu następującym po dniu przeprowadzenia danego egzaminu lub sprawdzianu.

Natomiast w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego, oprócz ww. regulacji dotyczącej trybu i formy przeprowadzania tego egzaminu, dodano przepis, zgodnie z którym uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych maksymalnie z trzech przedmiotów w ciągu jednego dnia.

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Zmiany przewidziane w rozporządzeniu wejdą w życie 1 września 2026 r., z wyjątkiem zmian w zakresie przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności, które wejdą w życie rok później - 1 września 2027 r.

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Źródło: INFOR
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