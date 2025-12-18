Porzucanie studiów przez studentów. Drop-out coraz częstszym zjawiskiem
REKLAMA
REKLAMA
Politechnika Opolska wspólnie z doradcami zawodowymi z czterech województw tworzą platformę współpracy mającą na celu ograniczenie zjawiska porzucania studiów przez studentów uczelni. Studenci mogą liczyć na wsparcie uczelni.
- Spotkanie na Politechnice Opolskiej
- Drop-out – coraz częstsze zjawisko
- Jak zapobiegać porzucaniu studiów?
Spotkanie na Politechnice Opolskiej
Politechnika Opolska (PO) wspólnie z doradcami zawodowymi z województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego tworzą platformę współpracy mającą na celu ograniczenie zjawiska porzucania studiów przez studentów uczelni.
REKLAMA
REKLAMA
Podczas spotkania doradcy zawodowi otrzymali od przedstawicieli uczelni m.in. informacje dotyczące:
- tworzenia indywidualnych ścieżek rozwoju uczniów,
- rynku pracy i panujących trendów zatrudnienia,
- zmian w ofercie edukacyjnej uczelni.
Drop-out – coraz częstsze zjawisko
Według Aleksandry Jasińskiej, będącej kierownikiem Akademickiego Biura Karier PO, celem utworzenia sieci doradców - liczącej około 50 specjalistów w województwach, z których najczęściej rekrutują się przyszli studenci PO - jest zmniejszenie zjawiska polegającego na porzucaniu studiów (tzw. drop-out).
- Przyczyny porzucenia nauki są bardzo różne. Według naszych badań w zależności od kierunku zjawisko drop-outu dotyczy od 20 do nawet 40 procent studentów. Czasem młodych ludzi nie stać na kontynuację nauki, czasem problem tkwi w kierunku studiów, niewłaściwie dobranym do potencjału studenta. Przy pomocy doradców zawodowych, którzy mają styczność z uczniami jeszcze w szkole średniej, chcemy pomóc w dokonaniu właściwego wyboru - podkreśla Aleksandra Jasińska.
REKLAMA
Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK
Jak zapobiegać porzucaniu studiów?
Jasińska zapewniła, że w sytuacji kryzysowej studenci mogą liczyć na wsparcie kadry uczelni i pracowników Punktu Wsparcia Akademickiego - nowej jednostki pozawydziałowej, której zadaniem będzie monitorowanie zjawiska przedwczesnej rezygnacji studentów z nauki poprzez m.in. zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych dotyczących sytuacji studentów.
- Problemy z nauką najczęściej pojawiają się w pierwszych semestrach nauki. Często są wynikiem pewnego zagubienia i chwilowej utraty wiary studenta w swoje kompetencje i możliwości. Jesteśmy przekonani, że przy wsparciu z naszej strony można wspólnie z zainteresowanym nie tylko przedyskutować przyczyny decyzji o porzuceniu studiów, ale znaleźć sposób na rozwiązanie problemu, np. poprzez zmianę kierunku kształcenia pod kątem zainteresowań i możliwości studenta - wyjaśniła Jasińska.
REKLAMA
REKLAMA