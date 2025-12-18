REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Studia » Porzucanie studiów przez studentów. Drop-out coraz częstszym zjawiskiem

Porzucanie studiów przez studentów. Drop-out coraz częstszym zjawiskiem

18 grudnia 2025, 08:29
[Data aktualizacji 18 grudnia 2025, 08:33]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Porzucanie studiów przez studentów. Drop-out coraz częstszym zjawiskiem
Politechnika Opolska wspólnie z doradcami zawodowymi z czterech województw tworzą platformę współpracy mającą na celu ograniczenie zjawiska porzucania studiów przez studentów uczelni. Studenci mogą liczyć na wsparcie uczelni.

Spotkanie na Politechnice Opolskiej

Politechnika Opolska (PO) wspólnie z doradcami zawodowymi z województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego tworzą platformę współpracy mającą na celu ograniczenie zjawiska porzucania studiów przez studentów uczelni.

Podczas spotkania doradcy zawodowi otrzymali od przedstawicieli uczelni m.in. informacje dotyczące:

  • tworzenia indywidualnych ścieżek rozwoju uczniów,
  • rynku pracy i panujących trendów zatrudnienia,
  • zmian w ofercie edukacyjnej uczelni.

Drop-out – coraz częstsze zjawisko

Według Aleksandry Jasińskiej, będącej kierownikiem Akademickiego Biura Karier PO, celem utworzenia sieci doradców - liczącej około 50 specjalistów w województwach, z których najczęściej rekrutują się przyszli studenci PO - jest zmniejszenie zjawiska polegającego na porzucaniu studiów (tzw. drop-out).

- Przyczyny porzucenia nauki są bardzo różne. Według naszych badań w zależności od kierunku zjawisko drop-outu dotyczy od 20 do nawet 40 procent studentów. Czasem młodych ludzi nie stać na kontynuację nauki, czasem problem tkwi w kierunku studiów, niewłaściwie dobranym do potencjału studenta. Przy pomocy doradców zawodowych, którzy mają styczność z uczniami jeszcze w szkole średniej, chcemy pomóc w dokonaniu właściwego wyboru - podkreśla Aleksandra Jasińska.

Jak zapobiegać porzucaniu studiów?

Jasińska zapewniła, że w sytuacji kryzysowej studenci mogą liczyć na wsparcie kadry uczelni i pracowników Punktu Wsparcia Akademickiego - nowej jednostki pozawydziałowej, której zadaniem będzie monitorowanie zjawiska przedwczesnej rezygnacji studentów z nauki poprzez m.in. zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych dotyczących sytuacji studentów.

- Problemy z nauką najczęściej pojawiają się w pierwszych semestrach nauki. Często są wynikiem pewnego zagubienia i chwilowej utraty wiary studenta w swoje kompetencje i możliwości. Jesteśmy przekonani, że przy wsparciu z naszej strony można wspólnie z zainteresowanym nie tylko przedyskutować przyczyny decyzji o porzuceniu studiów, ale znaleźć sposób na rozwiązanie problemu, np. poprzez zmianę kierunku kształcenia pod kątem zainteresowań i możliwości studenta - wyjaśniła Jasińska.

Źródło: PAP
