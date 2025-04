Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”? Sprawa trafiła do Sejmu

W dniu 9 stycznia 2025 r. do Sejmu trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki, która – w ocenie jej autorki – jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Zostanie ona rozpatrzona przez sejmową Komisję do Spraw Petycji. Na dzień dzisiejszy nie wyznaczono jeszcze daty posiedzenia, podczas którego ww. petycja zostanie poddana obradom Komisji, ale już dzisiaj, każdy zainteresowany może złożyć pod nią swój podpis.

Matura 2025 – kiedy odbędzie się egzamin?

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2024 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2025 r. – w roku szkolnym 2024/2025, egzamin maturalny, w terminie głównym, zostanie przeprowadzony w dniach 5-24 maja. Egzaminy pisemne potrwają od 5 do 22 maja, a egzaminy ustne – od 9 do 24 maja 2025 r.

Dodatkowy termin matury dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do niej w terminie głównym – odbędzie się w dniach 3-17 czerwca.

Wyniki egzaminu zostaną natomiast ogłoszone 8 lipca 2025 r., a sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia. Jej wyniki – maturzyści poznają 10 września.

Z pełną treścią komunikatu CKE (i ze szczegółowym harmonogramem egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) można zapoznać się poniżej:

Komunikat dyrektora CKE z 20.08.2024 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2025 r.

Matura 2025 – kiedy odbędzie się egzamin z matematyki?

Egzaminy maturalne z matematyki w 2025 r. – zgodnie z powyższym komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2024 r. – w terminie głównym, odbędą się:

6 maja, o godz. 9 – obowiązkowa matematyka na poziomie podstawowym oraz

oraz 12 maja, o godz. 9 – matematyka na poziomie rozszerzonym,

w terminie dodatkowym (który dedykowany jest uczniom, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w ww. terminie z tego powodu, że z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do matury w terminie głównym) natomiast:

4 czerwca, o godz. 9 – obowiązkowa matematyka na poziomie podstawowym oraz

6 czerwca, o godz. 9 – matematyka na poziomie rozszerzonym.

Matura 2025 – jakie przedmioty są obowiązkowe?

Na maturze w roku 2025 r., w tzw. formule 2023, która dotyczy:

uczniów, którzy w roku szkolnym 2024/2025 ukończą: 4-letnie liceum ogólnokształcące, szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letnie technikum, branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023 lub 2023/2024, absolwentów 5-letniego technikum lub branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2023/2024, osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, absolwentów oddziałów międzynarodowych w 4-letnim albo 3-letnim liceum ogólnokształcącym, posiadających dyplom IB oraz osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Polsce, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023 lub 2024,

absolwent obowiązkowo przystępuje do:

dwóch egzaminów w części ustnej, tj. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu) i egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎ oraz egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej przystępują ponadto obowiązkowo do egzaminu z języka tej mniejszości w części ustnej (bez określania poziomu) oraz w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

Egzamin maturalny z matematyki, jest więc obowiązkowy, dla wszystkich maturzystów, na poziomie podstawowym.

Matura 2025 – jaki wynik trzeba uzyskać, żeby zdać egzamin?

Aby otrzymać świadectwo maturalne w 2025 r., należy:

przystąpić oraz uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego przedmiotu obowiązkowego: w części ustnej: z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego – bez określania poziomu i w części pisemnej: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego – na poziomie podstawowym oraz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

W 2025 r., do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego nie musi jednak przystąpić absolwent, który posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

Aby zdać obowiązkowych egzamin maturalny z matematyki, na poziomie podstawowym – trzeba zatem uzyskać z niego co najmniej 30% z możliwych do zdobycia punktów.

Czy to początek końca obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans”? Sprawą zajmie się komisja sejmowa

W dniu 9 stycznia 2025 r. – na podstawie art. 63 Konstytucji RP – do Sejmu została trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki (znak: BKSP-155-X-445/25). Jej autorka – mama uczennicy szkoły średniej i psycholog – żąda zniesienia obowiązkowej, pisemnej matury z matematyki, argumentując, iż „obecny system edukacyjny, który wymaga od każdego ucznia przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Uważa ona, że system maturalny powinien zostać zmieniony w taki sposób, aby – w części pisemnej – obowiązkowy był wyłącznie egzamin maturalny z języka polskiego i języka obcego, a trzeci z obowiązkowych przedmiotów był do wyboru spośród całego katalogu (matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, historia czy inne).

W jej ocenie – „matura z matematyki to narzędzie segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans”. Rozwój ma bowiem wiele twarzy – „są wśród uczniów wybitni: humaniści, baletnice, plastycy, przewodnicy turystyczni, hotelarze, uczniowie o zdolnościach lingwistycznych. Są także uczniowie z różnego rodzaju zaburzeniami, takimi jak: FAS, dyskalkulia, zakłócenia orientacji w schemacie relacji przestrzennych, zakłócenia wyobraźni przestrzennej, trudności w rozpoznawaniu i używaniu symboli, problemy z kopiowaniem liczb i obliczeń, problemy z zastosowaniem matematyki w zadaniach praktycznych, sztywność myślenia – niemożność wybrania właściwej strategii w rozwiązywaniu problemu i w zamianie strategii na inną, abstrakcyjność myślenia czy spektrum autyzmu”. Wśród uczniów, którzy nie posiadają predyspozycji do nauki matematyki na poziomie maturalnym – w ocenie autorki petycji – „obligatoryjność matury z matematyki powoduje stres i obciążenie psychiczne, które często wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne młodzieży. W efekcie wiele osób pomimo wysokiego poziomu, nie osiąga wymarzonego wyniku na maturze, co ogranicza ich możliwość dalszego rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego – baletnica, plastyk, pilot turystyki, uczeń ze spektrum autyzm z niezdaną maturą z matematyki, uczennica klasy maturalnej, która już nawet nie podejmuje prób w rozumowaniu, mimo korepetycji, gdyż ma dość” – wymienia autorka. Zwraca ona również uwagę na fakt, iż młodzi ludzie, w wieku 18 lat, mogą głosować w wyborach, kupić legalnie wyroby tytoniowe, alkohol, uprawiać hazard, ale nie mogą – na swoim egzaminie dojrzałości – dokonać wyboru przedmiotu obowiązkowego, który ich interesuje.

Autorka petycji powołuje się również na wnioski Najwyższej Izby Kontroli odnośnie nauczania matematyki w szkołach, zgodnie z którymi – przyczyny niezdanej matury z matematyki, w znacznej części przypadków, upatruje się w wadliwym procesie nauczania tego przedmiotu, w którym nie dzieli się klas na grupy pod względem umiejętności i wiedzy z matematyki oraz nie dostosowuje się zadań i tempa pracy na lekcji do możliwości uczniów.

W efekcie powyższego – niezamożne dzieci, których rodzin nie stać na dodatkowe (i nierzadko kosztowne) korepetycje z matematyki, aby „podciągnąć” ich wiedzę i umiejętności z tego przedmiotu – „zmagają się z porażką, wstydem, niskim poczuciem własnej wartości”. System edukacyjny powinien natomiast – „wspierać różnorodność talentów, a nie wymuszać jednolite kryteria oceny, które nie uwzględniają indywidualnych możliwości intelektualnych, zdolności i potrzeb uczniów.” W podsumowaniu petycji, autorka prosi zatem o pozostawienie obowiązkowej matematyki wyłącznie dla chętnych pasjonatów i poszanowanie różnorodności umysłów dzieci.

Z pełną treścią petycji, można zapoznać się poniżej:

Petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki

Można również oddać na nią swój głos, pod adresem: LINK. Na dzień 10 kwietnia 2025 r. – podpisało się pod nią już 22 436 osób.

W dniu 20 marca br., przedmiotowa petycja została skierowania do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji. Nie wyznaczono jeszcze terminu posiedzenia, podczas którego zostanie ona poddana obradom jej członków.

