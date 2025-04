Rekrutacja w roku szkolnym 2025/2026. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Jak liczyć punkty do liceów?

9 kwietnia 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji z 3 kwietnia 2025 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

rozwiń >

Rekrutacja w roku szkolnym 2025/2026. Nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

W rozporządzeniu określono m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, a także ustalanie punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty.

Wynik egzaminu ósmoklasisty w przeliczeniu na punkty

Rozporządzenie zakłada, że w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, przedstawiony w procentach wynik z:

języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35; języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

Ocena z zajęć edukacyjnych w przeliczeniu na punkty

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów; bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; dobrym – przyznaje się po 14 punktów; dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Świadectwo w przeliczeniu na punkty

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia, za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

Konkursy przedmiotowe w przeliczeniu na punkty

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, krajowym – przyznaje się 3 punkty, wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 35 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, dobrym – przyznaje się po 25 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się 30 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, dobrym – przyznaje się 20 punktów, dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

Skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne

Rozporządzenie określa także skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły, placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zajęcia rozwijające zainteresowania lub zajęcia rozwijające uzdolnienia. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych odpowiednio w przedszkolu, szkole, placówce lub centrum. W skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do innej formy wychowania przedszkolnego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez organ prowadzący także szkołę, placówkę lub centrum.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.