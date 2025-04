Zmiany dotyczące frekwencji uczniów oraz usprawiedliwiania ich nieobecności. Co z nieklasyfikacyjną ucznia? MEN pracuje nad zmianami

Resort edukacji pracuje nad zmianami dotyczącymi prawa oświatowego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu zwiększenie ochrony praw i wolności uczniowskich. Jakie zmiany w frekwencji? Ile będzie można mieć nieusprawiedliwionych nieobecności?

We wtorek, 14 kwietnia 2025 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzony zostanie m.in. rozdział poświęcony prawom, wolnościom i obowiązkom uczniowskim. W projekcie znaleźć się mają zmiany dotyczące frekwencji uczniów oraz usprawiedliwiania ich nieobecności.

REKLAMA

Autopromocja

Zmiany dotyczące frekwencji uczniów oraz usprawiedliwiania ich nieobecności

REKLAMA

W ocenie MEN, próg 50 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności jest zbyt wysoki jako podstawa do uznania, że obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki nie jest wypełniany albo jako podstawa do nieklasyfikowania ucznia w sytuacji, gdy brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej.

Resort edukacji pracuje nad zmianami art. 42 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. Jako niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki będzie należało rozumieć albo nieusprawiedliwioną nieobecność na co najmniej 50 proc. dni zajęć w okresie jednego miesiąca, albo na co najmniej 25 proc. dni zajęć w okresie całego roku szkolnego.

Co z nieklasyfikacyjną ucznia?

Zmiana granicy nieusprawiedliwionych nieobecności z 50 proc. do 25 proc. nastąpić ma także w przypadku klasyfikowania ucznia. Chodzi o zmiany w art. 44k ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna Art. 44k. [Uczeń nieklasyfikowany] - System oświaty Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

Zmiana zakłada, że nieklasyfikowanie ucznia z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych będzie miało miejsce w przypadku przekroczenia progu 25 proc. nieobecności nieusprawiedliwionej (bez możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego – art. 44k ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zostanie uchylony). Nieklasyfikowanie ucznia będzie mogło nastąpić – jak dotychczas – jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. Powodem braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej ma być nieobecność (w sumie) ucznia przekraczająca 25 proc. czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Obecnie jest to 50 proc. W drugim przypadku uczeń będzie mógł zdawać, tak jak dotychczas, egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieobecności usprawiedliwionej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Usprawiedliwianie nieobecności

MEN nie ma w planach radykalnych zmian dotyczących procedur usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych. W katalogu obowiązków uczniowskich uwzględniony zostanie obowiązek uczęszczania na zajęcia edukacyjne.

Uczniowie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – ich rodzice, usprawiedliwiać te nieobecności będą na dotychczasowych zasadach ustalonych, które określają szkoły lub placówki w swoich statutach. Ustawodawca pozostawił szkołom i placówkom swobodę w tej kwestii. Wskazał jednak, że usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać powód.