Postępowanie rekrutacyjne. Rok szkolny 2025/2026. Skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji z 3 kwietnia 2025 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Rozporządzenie to określa nie tylko sposób przeliczania punktów dla ósmoklasistów, ale także skład oraz szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej.

Skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia w skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły, placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zajęcia rozwijające zainteresowania lub zajęcia rozwijające uzdolnienia wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych odpowiednio w przedszkolu, szkole, placówce lub centrum.

Zaś w skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do innej formy wychowania przedszkolnego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez organ prowadzący także szkołę, placówkę lub centrum. W przypadku, gdy w przedszkolu, szkole, w tym szkole podstawowej, placówce lub centrum jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego dane przedszkole, szkołę, placówkę lub centrum. W przypadku, gdy osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, nie prowadzi przedszkola lub szkoły podstawowej, w skład komisji wchodzą: nauczyciel prowadzący zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organu prowadzącego tę inną formę wychowania przedszkolnego.

Komisja rekrutacyjna: kto nie może się w niej znaleźć?

W skład komisji nie może wchodzić dyrektor przedszkola, szkoły, w tym szkoły podstawowej, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą JST lub osobę fizyczną – osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, w której działa komisja, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący. W składzie komisji nie może znaleźć się także osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zmiany w składzie komisji rekrutacyjnej

Zmian w składzie komisji może dokonać dyrektor przedszkola, szkoły, w tym szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego. Zmiany mogą dotyczyć także osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

Zadania komisji rekrutacyjnej

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie:

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

prób sprawnościowych,

sprawdzianu predyspozycji językowych

sprawdzianu kompetencji językowych,

sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie,

rozmowy kwalifikacyjnej

badania uzdolnień kierunkowych.

Ponadto, do zadań komisji należy także sporządzanie alfabetycznej listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych, a także kandydatów, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy, w tym zweryfikowano, czy spełniają warunki lub kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym. Komisja odpowiedzialna jest także sporządzenie informacji o:

podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy,

uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych,

liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.

Komisja ma także za zadanie sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Sporządza i przekazuje kuratorowi oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o wolnych miejscach: