Granty na pracownie szkolne. Do 29 kwietnia można składać wnioski

Szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe mogą składać wnioski do programu grantowego Fun Lab - II edycja. Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na remont i wyposażenie lub doposażenie laboratoriów szkolnych. Maksymalna kwota dofinansowania to 50 tys. zł. Termin składania wniosków mija 29 kwietnia 2025 r.

Granty na szkolne pracownie

Organizatorem programu grantowego „FUN LAB” – II edycja jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Program służy realizacji celów statutowych Fundacji w zakresie prowadzonej przez nią działalności oświatowej i naukowej. Inicjatywa umożliwia finansowanie zakupu wyposażania do szkolnych pracowni chemicznych, fizycznych, biologicznych lub przedmiotów zawodowych pokrewnych tym przedmiotom (pracowni naukowych), w niezbędne narzędzia i aparaturę. Ma to umożliwić uczniom przeprowadzanie zaawansowanych eksperymentów i doświadczeń i/lub finansowanie nienastawionym na zysk szkołom podstawowym oraz ponadpodstawowym kosztów remontu wyżej wymienionych pracowni szkolnych.

Łączna pula przeznaczona na wszystkie granty wynosi 2000000 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania to 50000 zł (w tym podatek VAT). Projekt musi być zrealizowany w okresie od 6 czerwca do 30 września 2025 r.

Wniosek do programu „FUN LAB”

Podstawą uczestnictwa w programie grantowym jest terminowe złożenie wniosku. Wnioskodawcą mogą być publiczne albo niepubliczne szkoły:

podstawowe (w tym: specjalne, integracyjne, przysposabiające do pracy, dwujęzyczne).

ponadpodstawowe (w tym: ogólnokształcące, specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, ekonomiczne, przygotowania wojskowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa, technika i szkoły branżowe I i II stopnia).

Wniosek do programu „FUN LAB” należy złożyć on-line na stronie Fundacji PGNiG za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Nabór wniosków do programu potrwa do 29 kwietnia 2025 r., do godz. 12.00. Ogłoszenie wyników naboru ma nastąpić do 6 czerwca 2025 r.

