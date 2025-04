Granty w wysokości od 5 000 do 20 000 zł dla szkół. Nabór wniosków do 14 kwietnia

Do programu „Pomoc ma znaczenie”, w ramach którego przewidziano 26 grantów o łącznej wartości 300 000 zł mogą zgłaszać się publiczne placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z wybranych miast na terenie całej Polski, w których na co dzień funkcjonują oddziały Grupy Cichy-Zasada.

Granty o łącznej wartości 300 tys. zł

Program „Pomoc ma znaczenie” to ogólnopolski, całoroczny program grantowy, realizowany w kluczowych dla Grupy Cichy-Zasada lokalizacjach. Obejmuje swoim zasięgiem kilka regionów: Szczecin, Piła, Koszalin, Słupsk; Kraków, Bielsko-Biała, Nowy Sącz, Wieliczka, Modlniczka; Warszawa, Michałowice, Piaseczno oraz Poznań, Przeźmierowo, Komorniki i Wysogotowo. Projekt realizuje założenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu i dobrosąsiedzkich działań na rzecz lokalnych społeczności, które Grupa Cichy-Zasada realizowała w poprzednich latach. W ramach I edycji programu “Pomoc ma znaczenie” firma przyzna w sumie 26 grantów o łącznej wartości 300 tys. zł. Dzięki temu wsparciu możliwe będzie finansowanie działań, które pozwolą zaktywizować mieszkańców z myślą o szerszej, miejscowej społeczności.

- Zależy nam na tym, aby realnie, “po sąsiedzku” wspierać inicjatywy na rzecz okolicznych mieszkańców i inspirować do podejmowania działań, które poprawią jakość życia w tych miastach. Program “Pomoc ma znaczenie” to nie tylko wsparcie finansowe, ale także impuls do zmian, które mogą przynieść długofalowe korzyści. Chcemy, aby placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe miały możliwość realizowania wartościowych inicjatyw, które wpłyną na rozwój ich otoczenia – mówi Damian Ciesielski, Koordynator Marketingu Operacyjnego z Grupy Cichy-Zasada.

Dzięki przyznanym grantom mogą zostać zrealizowane projekty związane z poprawą bezpieczeństwa, takie jak: organizacja warsztatów pierwszej pomocy, budowa edukacyjnych miasteczek ruchu drogowego czy oznakowanie przejść dla pieszych. W obszarze ochrony środowiska możliwe jest wsparcie inicjatyw dotyczących m.in. tworzenia terenów zielonych, budowy infrastruktury do zbierania wody deszczowej czy wyznaczania ścieżek edukacyjnych. Natomiast w zakresie zrównoważonego transportu granty mogą posłużyć na przykład na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych, organizację warsztatów ekologicznej jazdy czy kampanii informacyjnych na temat elektromobilności.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się publiczne placówki edukacyjne, w tym szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły zawodowe oraz szkoły branżowe I stopnia. Ponadto projekt dedykowany jest organizacjom pozarządowym, bez względu na to, czy posiadają status organizacji pożytku publicznego - mogą wziąć w nim udział fundacje, stowarzyszenia i Ochotnicze Straże Pożarne. Program nie obejmuje podmiotów komercyjnych, prywatnych placówek edukacyjnych, partii politycznych oraz związków zawodowych.

Granty zostaną przyznane w wysokości od 5 000 do 20 000 zł. Nabór wniosków podzielono na dwie tury: pierwszą, która potrwa do 14 kwietnia 2025 r. oraz drugą, która realizowana będzie od 28 kwietnia do 2 czerwca br.

– Proces aplikacyjny odbywa się online. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest m.in. szczegółowe opisanie projektu, określenie grupy docelowej, przedstawienie kosztorysu oraz harmonogramu działań. Zachęcamy wszystkie placówki edukacyjne i organizacje pozarządowe do składania wniosków. To świetna okazja, aby wcielić w życie wartościowe inicjatywy i realnie wpłynąć na rozwój swojej społeczności – dodaje Damian Ciesielski, przedstawiciel Grupy Cichy-Zasada.

Organizacje zainteresowane udziałem mogą uzyskać więcej informacji, kontaktując się pod adresem e-mail: pomocmaznaczenie@cichy-zasada.pl. Szczegółowy regulamin programu, formularz zgłoszeniowy oraz pełne informacje są dostępne na stronie internetowej https://cichy-zasada.pl/pomocmaznaczenie/. Materiały informacyjne na temat Programu dostępne są również w salonach Grupy Cichy-Zasada.