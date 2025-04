Edukacja seksualna i prorodzinna. Rozporządzenie MEN wejdzie w życie 1 września 2025 r. Będą spotkania informacyjne dla rodziców i pełnoletnich uczniów już od roku szkolnego 2025/2026

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji z 3 kwietnia 2025 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Rekrutacja w roku szkolnym 2025/2026. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Jak liczyć punkty do liceów?

Szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe mogą składać wnioski do programu grantowego Fun Lab - II edycja. Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na remont i wyposażenie lub doposażenie laboratoriów szkolnych. Maksymalna kwota dofinansowania to 50 tys. zł. Termin składania wniosków mija 29 kwietnia 2025 r.

Granty na pracownie szkolne. Do 29 kwietnia można składać wnioski

Co Ty wiesz o PRL-u... QUIZ dla osób pamiętających tamte czasy

Minęło już kilka dziesięcioleci od upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Mimo to dla wielu osób ze starszego pokolenia pozostaje ona piękną krainą młodości. Dla ich dzieci PRL to ojczyzna absurdów rodem z kultowego "Misia" Stanisława Barei. A co Ty wiesz o Polsce Ludowej? Zaczynamy!