Edukacja zdrowotna w szkołach – na uczelniach studia podyplomowe dla nauczycieli

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot w szkołach, który zostanie wprowadzony od 1 września 2025 r. W związku z tym na 11 uczelniach zostaną uruchomione studia podyplomowe w zakresie edukacji zdrowotnej. Studia nadadzą nauczycielom kwalifikacje do nauczania nowego przedmiotu.

Inauguracja nowych studiów podyplomowych w Białymstoku

Od 1 września 2025 r. w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zostanie wprowadzony nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. W związku z tym, Ministerstwo Edukacji Narodowej, oprócz przygotowania przepisów dotyczących kwalifikacji nauczycieli zleciło organizację studiów podyplomowych dla nauczycieli na 11 uczelniach. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako pierwsza uczelnia podpisał umowę i uruchomił studia. Na uniwersytecie odbyła się uroczysta inauguracja nowych studiów podyplomowych. W spotkaniu wzięła udział Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

- Uruchamiamy te studia, bo wierzymy, że edukacja zdrowotna jest bardzo potrzebna młodym ludziom i wierzymy, że dzięki państwa pracy młodzi ludzie będą widzieć tę potrzebę - mówiła podczas inauguracji Katarzyna Lubnauer.

Wiceminister podkreśliła, że przedmiot oparty jest na rzetelnej wiedzy dotyczącej zdrowia we wszystkich aspektach. - To jest i zdrowie psychiczne, kwestia aktywności fizycznej, zdrowej diety, profilaktyki, jak zdrowo żyć całe życie. To jest kwestia też wiedzy o dojrzewaniu i wiedzy o zdrowiu seksualnym - podkreśliła.

Studia podyplomowe w zakresie edukacji zdrowotnej

Studia podyplomowe w zakresie edukacji zdrowotnej będą trwały trzy semestry i nadadzą kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu. Zorganizowano je na zlecenie MEN na 11 uczelniach rekomendowanym przez zespół ekspertów ds. przygotowania podstawy programowej edukacji zdrowotnej, z przewidzianą liczbą 580 miejsc. Studia są finansowane przez ministerstwo i dostępne wyłącznie dla czynnych nauczycieli. Rekrutacja wymaga potwierdzenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela oraz w niektórych przypadkach, oświadczenia dyrektora szkoły o zamiarze powierzenia nauczania edukacji zdrowotnej. Studia są bezpłatne.

Studia podyplomowe z zakresu edukacji zdrowotnej organizują następujące uczelnie:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

Gdański Uniwersytet Medyczny,

Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie,

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

Uniwersytet Rzeszowski,

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

Uniwersytet Warszawski,

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,

Uniwersytet w Zielonej Górze.

Nowy przedmiot w szkołach – edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna ma na celu kształtowanie kompetencji związanych z dbaniem o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Program obejmuje m.in. profilaktykę zdrowotną, zdrowe odżywianie, higienę, edukację seksualną oraz podstawy pierwszej pomocy. Nowy przedmiot będzie realizowany w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Nauczycielem edukacji zdrowotnej może zostać osoba, która:

ukończyła studia magisterskie z tego zakresu i posiada przygotowanie pedagogiczne,

ukończyła inne studia magisterskie, posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji zdrowotnej.



Uprawnienia będą mieli również nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, psycholodzy oraz osoby z wykształceniem medycznym lub w zakresie zdrowia publicznego, pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego. Zajęcia mogą być prowadzone przez zespół nauczycieli.

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli został przygotowany i przekazany 9 kwietnia br. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.