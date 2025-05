We wtorek, 6 maja 2025 r. egzaminy maturalne rozpoczął o godz. 9:00 egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Następnie, o godz. 14:00 rozpoczną się egzaminy z języka kaszubskiego, języka łemkowskiego oraz języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym. Matury rozpoczęły się w poniedziałek egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

We wtorek, 6 maja o godz. 9:00 rozpoczął się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Do egzaminu przystąpić miało ponad 301 tys. osób. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się 12 maja 2025 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał PAP, że przed rozpoczęciem dzisiejszego egzaminu nie było sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu.

Arkusze egzaminu maturalnego w 2025 r.: matematyka, poziom podstawowy

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że tegoroczne arkusze maturalne będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. Dla egzaminów rozpoczynających się o godzinie 9:00 arkusze będą dostępne tego samego dnia około godziny 14:00. W przypadku egzaminów startujących o 14:00, materiały zostaną opublikowane około godziny 19:00.

Oznacza to, że arkusz egzaminacyjny z matematyki zostanie udostępniony we wtorek, 6 maja, około godziny 14:00. Znaleźć go będzie można także w tym artykule.

Matura z matematyki: co można wnieść

Warto pamiętać, że na egzamin maturalny z matematyki, oprócz czarnego długopisu i butelki wody, można wnieść linijkę oraz cyrkiel. Podczas egzaminu można także korzystać z kalkulatora prostego i zapewnionych przez szkołę "Wybranych wzorów matematycznych.

Matura z matematyki: ile trwa?

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym będzie trwał 180 minut. Jest to jeden z trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym. Kolejnym z nich jest język polski, który odbył się w poniedziałek. Ostatnim obowiązkowym pisemnym egzaminem na poziomie podstawowym, jest język nowożytny.