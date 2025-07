Dobry wynik matury z języka angielskiego. Jakie studia może wybrać absolwent?

Jak poszło tegorocznym maturzystom?

Znamy już wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Z informacji opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, iż egzamin pisemny z polskiego zdało 94 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, a egzamin z matematyki - 85 procent. Egzamin pisemny z języka angielskiego zdało 93 procent tegorocznych absolwentów. To najczęściej wybierany na maturze język obcy.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 59 procent możliwych do uzyskania punktów. Z kolei z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym średni wynik to 61 procent możliwych do uzyskania punktów.

Specjalistka: Kompetencje językowe istotne w rekrutacji na studia

Oznacza to, iż po raz kolejny wyniki z języka angielskiego są znacznie lepsze niż z dwóch obowiązkowych - języka polskiego i matematyki.

„Język angielski, choć formalnie nie jest jedynym obowiązkowym językiem obcym na egzaminie maturalnym, w praktyce wybierany jest przez zdecydowaną większość uczniów. To nie tylko dominujący przedmiot egzaminacyjny, ale również jedna z najpewniejszych inwestycji w przyszłość edukacyjną. Wyniki tegorocznej matury pokazują, że uczniowie są dobrze przygotowani, a ich kompetencje językowe otwierają drzwi do szerokiego wachlarza kierunków studiów – zarówno w Polsce, jak i za granicą” – przekonuje Daria Domagała, specjalistka w zakresie edukacji językowej osób dorosłych.

Jakie kierunki studiów można wybrać?

I dodaje, że dobre wyniki maturalne z języka angielskiego dają uczniom realne szanse w rekrutacjach na zróżnicowane kierunki studiów.

Wymóg matury z angielskiego (podstawowej lub rozszerzonej) pojawia się bowiem m.in. na:

• Filologii angielskiej i lingwistyce stosowanej – gdzie egzamin rozszerzony z angielskiego jest zwykle obowiązkowy.

• Studiach prowadzonych po angielsku – takich jak International Relations, Business czy Psychology (np. na SWPS, SGH).

• Ekonomii i finansach – m.in. w SGH i na uniwersytetach ekonomicznych, gdzie język angielski może być uwzględniany jako jeden z głównych przedmiotów rekrutacyjnych.

• Kierunkach humanistycznych i społecznych – gdzie często decyduje suma punktów z języka angielskiego i innych przedmiotów.

• Kierunkach technicznych – gdzie język obcy, choć punktowany niżej niż matematyka, bywa istotnym elementem punktacji.

„Dobre wyniki z języka angielskiego, który nie tylko pozostaje najczęściej wybieranym przedmiotem obowiązkowym, ale także daje uczniom realne szanse w rekrutacjach na bardzo zróżnicowane kierunki – od studiów językowych, przez ekonomię, aż po kierunki techniczne – zwłaszcza na poziomie rozszerzonym, znacząco zwiększają szanse w dostaniu się na uczelnie wyższe” – przekonuje specjalistka.