Czy uczeń ma prawo do odwołania od wyniku matury? Procedura krok po kroku

Wyniki matury 2025 są już znane. Jeśli maturzysta spodziewał się wyższego wyniku niż uzyskał, może złożyć odwołanie od wyniku matury. Jak to zrobić? Oto procedura krok po kroku.

Wyniki matury 2025

Wyniki matury zostały już podane (we wtorek 8 lipca 2025 r. około 8:30) i każdy wie, czy zdał maturę oraz jaki uzyskał wynik. Jeśli nie jest satysfakcjonujący, warto złożyć odwołanie. Niekiedy udaje się zauważyć błąd, np. w postaci źle dodanych punktów, przeoczenia czy nawet sklejonych kartek. Najczęściej odwołują się zdający z biologii i chemii.

Odwołanie od wyniku matury 2025

1.Jeśli wynik z jednego lub większej liczby przedmiotu nie jest satysfakcjonujący albo egzamin nie został zaliczony, w pierwszej kolejności należy napisać Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Powinien być zaadresowany do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Dokument można złożyć osobiście, elektronicznie, faksem lub tradycyjną pocztą. Następnie otrzymuje się telefoniczne powiadomienie o ustaleniu terminu wglądu w placówce OKE. Z zasadami wglądy do pracy należy zapoznać się w Informatorze egzaminu maturalnego. Maturzysta powinien mieć ze sobą dokument tożsamości. Ma 30 minut na zapoznanie się ze sprawdzoną pracą. Najlepiej przeliczyć dokładnie wszystkie punkty oraz zrobić zdjęcia wszystkich stron egzaminu. Jeśli punktu zostały policzone prawidłowo, warto poszukać możliwych dodatkowych punktów, posługując się wszelką możliwą literaturą przedmiotu objętą ustawą programową (podręczniki).

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej CKE

2.Jeśli udało się znaleźć dodatkowe punkty, w kolejnym kroku pisze się Wniosek o weryfikację sumy punktów. Jest na to krótki termin - 2 dni od wglądu. W szczegółach wniosku wpisuje się numery zadań, z których oceną się nie zgadzamy. Należy przedstawić do tego wiarygodne uzasadnienie. Do wniosku można dołączyć załączniki.

Wniosek o weryfikację sumy punktów CKE

3.Następnie następuje weryfikacja wyniku egzaminu przez dyrektora OKE. Na powiadomienie o jej wynikach ma 14 dni. Oto 2 typy rozstrzygnięcia:

Rozstrzygnięcie dyrektora OKE CKE

4.Jeśli w dalszym ciągu nie zgadzamy się z liczbą punktów egzaminu (po weryfikacji dyrektora OKE), można napisać Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Maturzysta ma na to 7 dni od otrzymania decyzji dyrektora OKE.

Odwołanie od wyniku weryfikacji punktów do Kolegium Arbitrażu CKE

5.Kolegium ma od otrzymania pisma 21 dni na rozstrzygnięcie. Ta decyzja jest ostateczna.