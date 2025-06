Kiedy wyniki matur 2025? CKE opublikowała zasady oceniania, maturzyści czekają na świadectwa

Tegoroczne egzaminy maturalne w terminie głównym przeprowadzono w dniach od 7 do 24 maja. Pisemne egzaminy rozpoczęły się 7 maja i zakończyły 22 maja, natomiast egzaminy ustne – m.in. z języka polskiego i języków obcych – odbywały się od 9 do 24 maja (z wyjątkiem kilku dni, m.in. 11 i 16–18 maja). Uczniowie, którzy nie mogli podejść do egzaminu w maju z przyczyn zdrowotnych lub losowych i uzyskali zgodę okręgowej komisji egzaminacyjnej, zdawali maturę w terminie dodatkowym – od 3 do 17 czerwca (pisemne egzaminy) oraz od 9 do 11 czerwca (ustne).

REKLAMA

Autopromocja

Kiedy wyniki matur 2025?

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego nastąpi 8 lipca 2025 r. Tego samego dnia maturzyści będą mogli odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy oraz informację o wynikach w swoich szkołach. Uczniowie, którzy zdali maturę, otrzymają świadectwo wraz z jego odpisem. Dokument ten zawierać będzie szczegółowe wyniki uzyskane z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

Matura 2025. Poprawki w sierpniu. Kiedy wyniki?

Termin poprawkowy z egzaminów maturalnych odbędzie się 19 i 20 sierpnia 2025 r. Część pisemna odbędzie się 19 sierpnia, a część ustna dzień później, tj. 20 sierpnia.. Wyniki poprawkowej matury ogłoszone zostaną 10 września 2025 r. Wtedy też zdający odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o rezultatach.