rozwiń >

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili:

REKLAMA

Autopromocja

uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

uczniowie – obywatele Ukrainy

Z danych CKE wynika, że w sesji głównej, która odbyła się 13-15 maja 2025 r., do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 362 200 spośród 374 2015 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97 proc.), w tym ok. 13 070 uczniów – obywateli Ukrainy.

Egzamin ósmoklasisty 2025: z czym uczniowie radzili sobie najlepiej, a co sprawiło im trudność?

REKLAMA

Z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z rozpoznawaniem i stosowaniem związków frazeologicznych. W matematyce najlepiej wypadło zadanie dotyczące obliczania czasu na podstawie drogi i prędkości. Natomiast na egzaminie z języka angielskiego najwyższe wyniki ósmoklasiści uzyskali za zadanie sprawdzające rozumienie tekstów pisanych.

Egzamin pokazał też obszary, które wymagają poprawy. Z języka polskiego uczniom trudność sprawiło poprawne użycie interpunkcji. W matematyce najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii, polegające na obliczaniu pola wielokąta. Z kolei w języku angielskim największy problem sprawiło zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Jak prezentowane są wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzymuje dwa rodzaje wyników z każdego przedmiotu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wynik procentowy – pokazuje, ile procent maksymalnej liczby punktów zdobył zdający. Wynik ten jest zaokrąglony do pełnej liczby.

– pokazuje, ile procent maksymalnej liczby punktów zdobył zdający. Wynik ten jest zaokrąglony do pełnej liczby. Wynik centylowy – informuje, jaki procent uczniów napisał egzamin z danego przedmiotu na takim samym lub niższym poziomie. Innymi słowy, wynik centylowy pokazuje pozycję ucznia na tle całej populacji zdających.

Przykład: Uczeń, który w 2025 r. z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uzyskał 80 proc. punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 84 proc. wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 16 proc. zdających. Wynik centylowy umożliwia każdemu zdającemu porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

Język polski

Arkusz zawierał 19 zadań, w tym zadania zamknięte i otwarte. Maksymalnie można było zdobyć 45 punktów – 11 za zadania zamknięte i 34 za otwarte.

Matematyka

W arkuszu znalazło się 21 zadań – 15 zamkniętych i 6 otwartych. Do zdobycia było maksymalnie 30 punktów, po 15 za każdy typ zadań.

Języki obce nowożytne

Egzamin obejmował 46 zadań w ramach 14 zestawów (wiązek). Uczniowie mogli zdobyć 55 punktów – 34 za zadania zamknięte (62%) i 21 za otwarte (38%).

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: jak liczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty 2025

Przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych liczą się punkty uzyskane za świadectwo oraz punkty uzyskane za egzamin ósmoklasisty.

▪ Punkty za świadectwo – 100 pkt

▪ Punkty za egzamin ósmoklasisty – 100 pkt

język polski (100 proc. * 0,35) = 35 pkt matematyka (100 proc. * 0,35) = 35 pkt język obcy (100 proc. * 0,30) = 30 pkt



Zobacz również: Jak obliczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2025: wyniki z języka polskiego

Średnio uczniowie uzyskali 64 proc. możliwych do zdobycia punktów z języka polskiego. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność czytania ze zrozumieniem utworów literackich oraz interpretacji tekstów kultury, co pokazuje ich sprawność w analizie i odbiorze treści.

Egzamin ósmoklasisty 2025: wyniki z matematyki

Z matematyki średni wynik wyniósł 50 proc. punktów. To oznacza, że połowa możliwych do zdobycia punktów została przeciętnie osiągnięta przez uczniów. Ten rezultat wskazuje, że matematyka nadal pozostaje jednym z większych wyzwań dla wielu ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty 2025: wyniki z języków obcych nowożytnych

Egzamin z języka angielskiego zdawała zdecydowana większość uczniów – około 97,3 proc. ósmoklasistów. Średni procent punktów zdobytych przez uczniów w poszczególnych językach obcych przedstawia się następująco:

język francuski – 87 proc.

język angielski – 70 proc.

język hiszpański – 67 proc.

język rosyjski – 65 proc.

język niemiecki – 61 proc.

język włoski – 60 proc.

Arkusze egzaminacyjne ze wszystkich języków nowożytnych miały identyczną budowę i składały się z tych samych części. Miały także taką samą liczbę zadań z danego typu. Sprawdzano pięć obszarów umiejętności:

rozumienie ze słuchu

rozumienie tekstów pisanych

znajomość funkcji językowych

znajomość środków językowych

tworzenie wypowiedzi pisemnej

Szczegółowe informacje nt. wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie CKE 19 września 2025 r.