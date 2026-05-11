Matura 2026. Maturzyści przystępują do egzaminów rozszerzonych z matematyki i rosyjskiego

Matura 2026. Maturzyści przystępują do egzaminów rozszerzonych z matematyki i rosyjskiego

11 maja 2026, 08:59
oprac. Łucja Orzeł
Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl
Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych z egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.

Matura 2026. Chęć zdawania egzaminów rozszerzonych

Chęć zdawania egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 93,4 tys. tegorocznych absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i branżowych szkół II stopnia, czyli 27,1 proc. z nich. Matematyka na tym poziomie jest na drugim miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych absolwentów, zaraz po języku angielskim.

Z kolei chęć zdawania egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 2870 tegorocznych absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym – 410.

Egzamin z matematyki rozpocznie się o godz. 9.00 (potrwa 180 minut), a egzaminy z języka rosyjskiego o godz. 14.00 (egzamin na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym – 180).

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w poniedziałek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować tego samego dnia: z egzaminu porannego po południu, a z popołudniowych – wieczorem.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo zdają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Matura 2026. Egzaminy na poziomie rozszerzonym

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Z tego obowiązku mogą być zwolnieni absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych CKE wynika, że takie zwolnienie uzyskało 13 tys. maturzystów.

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 31,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 32 proc., trzy egzaminy – 28,1 proc., cztery egzaminy – 5,4 proc., pięć egzaminów – 0,6 proc., a sześć egzaminów – 0,1 proc.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Twoje dziecko nie zdawało egzaminu w maju? Sprawdź, czy przysługuje mu termin dodatkowy
11 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbywa się w czerwcu 2026 r. Nie każdy uczeń może jednak do niego przystąpić – obowiązują ściśle określone przesłanki. Kluczowe znaczenie mają przyczyny nieobecności lub przerwania egzaminu w terminie głównym. Sprawdź, kto ma prawo do drugiego podejścia.
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta odpowiedzi [11 maja]
11 maja 2026

Publikujemy w formacie PDF: Zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.
Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Kiedy wyniki?
11 maja 2026

Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Przebiegł spokojnie – poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu?
Matura 2026. Maturzyści przystępują do egzaminów rozszerzonych z matematyki i rosyjskiego
11 maja 2026

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych z egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.

Egzamin ósmoklasisty 2026: 393 tys. uczniów startuje z polskiego
11 maja 2026

Dla 393,3 tys. uczniów klas VIII szkół podstawowych w poniedziałek pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
To właśnie dzisiaj, w cieniu matur: 393 tys. uczniów, 187 arkuszy, jeden system. Tak wygląda egzamin ósmoklasisty 2026
11 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty 2026 – arkusze CKE: jak są tworzone, zabezpieczane i sprawdzane. Od poniedziałku 11 maja ponad 390 tysięcy uczniów mierzy się z jednym z najważniejszych egzaminów w życiu. Za tym, co trafi na ich ławki, stoi skomplikowana i szczelna machina. Sprawdzamy, jak naprawdę działa system arkuszy CKE.
Źle wyglądają podwyżki nauczycieli w 2027 r. ZNP ze stanowczym apelem
11 maja 2026

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do wszystkich klubów i kół poselskich o zajęcie stanowiska w sprawie obywatelskiego projektu „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. Związek podkreśla, że chodzi o jedną z najważniejszych reform dla środowiska oświatowego od wielu lat — zmianę sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli oraz reformę systemu podatkowego, który dziś szczególnie dotyka pracowników budżetówki.
Egzamin ósmoklasisty 2026: spóźnienie ucznia
09 maja 2026

Egzaminy ósmoklasisty powinny się rozpocząć punktualnie we wszystkich szkołach, o godzinie 9. Co się dzieje w sytuacji, gdy uczeń nie dotrze do szkoły na czas mimo przyjętego marginesu czasowego? Jak powinien postąpić w takiej sytuacji on i jego rodzice?

Egzamin ósmoklasisty - język polski - jakie lektury i tematy pojawiły się na egzaminie próbnym?
09 maja 2026

Tematem przewodnim próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego były kwestie komizmu, śmiechu oraz poczucia humoru. Czy należy spodziewać się tych tematów na egzaminie 11 maja w oparciu o lektury obowiązkowe?
Egzamin ósmoklasisty – jakie lektury powtórzyć? Które trzeba, a które warto znać?
08 maja 2026

Ósmoklasiści oraz ich nauczyciele zastanawiają się, jakie lektury obowiązkowe pojawią się na tegorocznym egzaminie. Jakie pozycje pojawiły się w ostatnich latach i jakie są spodziewane w tym roku -"Dziady cz.II" a może "Opowieść wigilijna" ?
