Matura 2026. Maturzyści przystępują do egzaminów rozszerzonych z matematyki i rosyjskiego

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych z egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.

Matura 2026. Chęć zdawania egzaminów rozszerzonych

Chęć zdawania egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 93,4 tys. tegorocznych absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i branżowych szkół II stopnia, czyli 27,1 proc. z nich. Matematyka na tym poziomie jest na drugim miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych absolwentów, zaraz po języku angielskim.

Z kolei chęć zdawania egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 2870 tegorocznych absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym – 410.

Egzamin z matematyki rozpocznie się o godz. 9.00 (potrwa 180 minut), a egzaminy z języka rosyjskiego o godz. 14.00 (egzamin na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym – 180).

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w poniedziałek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować tego samego dnia: z egzaminu porannego po południu, a z popołudniowych – wieczorem.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo zdają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Matura 2026. Egzaminy na poziomie rozszerzonym

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Z tego obowiązku mogą być zwolnieni absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych CKE wynika, że takie zwolnienie uzyskało 13 tys. maturzystów.

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 31,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 32 proc., trzy egzaminy – 28,1 proc., cztery egzaminy – 5,4 proc., pięć egzaminów – 0,6 proc., a sześć egzaminów – 0,1 proc.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.