Matura 2026: dziś maturzyści mierzą się z egzaminami rozszerzonymi i dwujęzycznymi

Maturzyści w czwartek rano przystąpili do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Egzaminy te zdają tylko chętni - ich wyniki posłużą do rekrutacji na wybrane przez nich studia.

Chęć zdawania egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 252,4 tys. tegorocznych absolwentów 4-letnich liceów, 5-letnich techników i branżowych szkół II stopnia, a na poziomie dwujęzycznym – 12,2 tys. Przedmiot ten jest na pierwszym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych absolwentów – na poziomie rozszerzonym chce go zdawać 73,2 proc. z nich.

Matura 2026. Harmonogram egzaminów

Historia muzyki należy z kolei do grupy przedmiotów rzadko wybieranych przez maturzystów. Deklaracje przystąpienia do tego egzaminu złożyło 431 tegorocznych absolwentów.

Egzaminy z angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym rozpoczną się o godz. 9.00. Egzamin na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym – 180 minut. Egzamin z historii muzyki zacznie się o godzinie 14.00. Potrwa 180 minut.

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w czwartek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować tego samego dnia: z egzaminów porannych po południu, a z popołudniowego - wieczorem.

Matura 2026. Obowiązkowe egzaminy maturalne

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych CKE wynika, że na taki krok zdecydowało się 13 tys. maturzystów.

Matura 2026. Statystyki wyboru egzaminów

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 31,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 32 proc., trzy egzaminy – 28,1 proc., cztery egzaminy – 5,4 proc., pięć egzaminów – 0,6 proc., a sześć egzaminów – 0,1 proc.

Wśród tegorocznych maturzystów – podobnie jak w latach ubiegłych – najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu – matematyka, a na trzecim – geografia.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.