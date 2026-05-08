W poniedziałek 11 maja 2026 roku uczniowie klas ósmych rozpoczną pisanie egzaminu ósmoklasisty. Będzie on trwał trzy kolejne dni. Z jakimi przedmiotami będą musieli się zmierzyć i ile czasu będą mieli na każdy z nich?

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową. W tym roku przystępuje do niego prawie 400 tys. nastolatków. Centralna Komisja Egzaminacyjne przygotowała łącznie 187 arkuszy egzaminacyjnych różnego rodzaju. Egzamin ósmoklasisty sprawdza nie tylko wiedzę, ale i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Jakie wyzwania czekają uczniów w kolejnych dniach, ile czasu będą mieli na wykazanie swojej wiedzy i kiedy dowiedzą się jak im poszło?

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Harmonogram

Każdy egzamin rozpoczyna się o godzinie 9. Pierwszego dnia tj. 11 maja 2026 roku (poniedziałek) uczniowie będą sprawdzać swoje umiejętności z języka polskiego. Przeznaczono na to najwięcej czasu – 150 minut. Kolejnego dnia -12 maja 2026 we wtorek ósmoklasiści zmierzą się z zadaniami z matematyki na co będą mieli o 25 minut mniej. Ostatnim egzaminem w środę 11 maja 2026 roku będzie język obcy nowożytny możliwy do pisania przez 110 minut. Najpopularniejszy z nich jest język angielski (ponad 98 % zdających) , ale można zdawać również języki francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Istotne jest, że uczeń musi wybrać język którego uczy się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych.

Wydłużony czas na egzaminie ósmoklasisty

Uczniom którym przysługują dostosowania czas pisania egzaminu ósmoklasisty może zostać przedłużony o maksymalnie:

45 minut na języku polskim,

40 minut na matematyce,

35 minut na języku obcym nowożytnym.

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Wyniki

Wyniki swoich egzaminów ósmoklasiści oraz ich rodzice poznają w dniu 3 lipca 2026 roku w systemie ZIU. Kod dostępu do tego systemu będzie przekazany przez szkoły podstawowe do tej daty, w praktyce na zakończeniu roku. Jak w poprzednich latach uczniowie otrzymają zaświadczenie o wynikach w swoich szkołach. Należy pamiętać, że egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie ma progu zdawalności tj. nie można go nie zdać. Natomiast połowa z punktów liczonych w ramach rekrutacji do szkół średnich będzie się opierać na wynikach egzaminu ósmoklasisty. Tym samym uzyskany wynik może zaważyć o dalszej przyszłości nastolatka.