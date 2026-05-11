Egzamin ósmoklasisty 2026: 393 tys. uczniów startuje z polskiego

Dla 393,3 tys. uczniów klas VIII szkół podstawowych w poniedziałek pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Terminy i przedmioty egzaminu

W pierwszym dniu, 11 maja, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim, 12 maja, przystąpią do egzaminu z matematyki. W trzecim dniu, 13 maja, odbędą się egzaminy z języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego).

Egzamin ósmoklasisty 2026. Wybór języków obcych

Największa grupa ósmoklasistów (98,4 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Przystąpi do niego 1,2 proc. uczniów. Do egzaminu z pozostałych języków obcych, tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego, przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

We wszystkie trzy dni egzaminy będą rozpoczynać się o godz. 9.00. Czas ich trwania zależy od przedmiotu. Egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut, z matematyki – 125 minut, a z języka obcego – 110 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Dostosowanie warunków egzaminu

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu (np. dla uczniów z dysleksją), czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o nie więcej niż: o 45 minut w przypadku egzaminu z języka polskiego, o 40 minut w przypadku egzaminu z matematyki i o 35 minut w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Po zakończeniu egzaminu każdego dnia po południu arkusze będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Wynki

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie, otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, będzie go pisał w drugim terminie – 8-10 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.