Matura 2026: w piątek rano biologia, filozofia po południu. Kto odważył się je zdawać i kiedy będą arkusze?

Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii, a po południu do pisemnego z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Piszą je tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Matura 2026. Kto odważył się na egzaminy z biologii i filozofii?

Chęć zdawania egzaminu z biologii zadeklarowało 71,3 tys. tegorocznych absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i branżowych szkół II stopnia, czyli 20,7 proc. z nich. Biologia jest na czwartym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych absolwentów, po angielskim, matematyce i geografii.

REKLAMA

REKLAMA

Filozofia należy do przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Deklaracje przystąpienia do tego egzaminu złożyło 2,2 tys. tegorocznych absolwentów, czyli mniej niż 1 proc. z nich.

Egzamin z biologii rozpocznie się o godz. 9.00, a z filozofii o godz. 14.00. Oba potrwają 180 minut.

Matura 2026. Kiedy CKE opublikuje arkusze?

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w piątek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować tego samego dnia: z egzaminu porannego po południu, a z popołudniowego – wieczorem.

REKLAMA

Matura 2026. Obowiązkowe egzaminy maturalne

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Matura 2026. Zwolnienia z części egzaminów

Z tego obowiązku mogą być wyłączeni absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych CKE wynika, że takie zwolnienie uzyskało 13 tys. maturzystów.

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 31,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 32 proc., trzy egzaminy – 28,1 proc., cztery egzaminy – 5,4 proc., pięć egzaminów – 0,6 proc., a sześć egzaminów – 0,1 proc.

Matura 2026. Progi zdawalności i wykorzystanie wyników

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.