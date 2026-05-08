Matura 2026: w piątek rano biologia, filozofia po południu. Kto odważył się je zdawać i kiedy będą arkusze?
Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii, a po południu do pisemnego z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Piszą je tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.
Matura 2026. Kto odważył się na egzaminy z biologii i filozofii?
Chęć zdawania egzaminu z biologii zadeklarowało 71,3 tys. tegorocznych absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i branżowych szkół II stopnia, czyli 20,7 proc. z nich. Biologia jest na czwartym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych absolwentów, po angielskim, matematyce i geografii.
Filozofia należy do przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Deklaracje przystąpienia do tego egzaminu złożyło 2,2 tys. tegorocznych absolwentów, czyli mniej niż 1 proc. z nich.
Egzamin z biologii rozpocznie się o godz. 9.00, a z filozofii o godz. 14.00. Oba potrwają 180 minut.
Matura 2026. Kiedy CKE opublikuje arkusze?
Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w piątek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować tego samego dnia: z egzaminu porannego po południu, a z popołudniowego – wieczorem.
Matura 2026. Obowiązkowe egzaminy maturalne
Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.
Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.
Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.
Matura 2026. Zwolnienia z części egzaminów
Z tego obowiązku mogą być wyłączeni absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych CKE wynika, że takie zwolnienie uzyskało 13 tys. maturzystów.
Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 31,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 32 proc., trzy egzaminy – 28,1 proc., cztery egzaminy – 5,4 proc., pięć egzaminów – 0,6 proc., a sześć egzaminów – 0,1 proc.
Matura 2026. Progi zdawalności i wykorzystanie wyników
Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.
