REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Matura » Matura 2026: w piątek rano biologia, filozofia po południu. Kto odważył się je zdawać i kiedy będą arkusze?

Matura 2026: w piątek rano biologia, filozofia po południu. Kto odważył się je zdawać i kiedy będą arkusze?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 maja 2026, 09:48
oprac. Łucja Orzeł
Matura 2026: w piątek biologia rano, filozofia po południu. Kto odważył się je zdawać i kiedy będą arkusze?
Matura 2026: w piątek biologia rano, filozofia po południu. Kto odważył się je zdawać i kiedy będą arkusze?
Marcin Bielecki
PAP

REKLAMA

REKLAMA

Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii, a po południu do pisemnego z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Piszą je tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Matura 2026. Kto odważył się na egzaminy z biologii i filozofii?

Chęć zdawania egzaminu z biologii zadeklarowało 71,3 tys. tegorocznych absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i branżowych szkół II stopnia, czyli 20,7 proc. z nich. Biologia jest na czwartym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych absolwentów, po angielskim, matematyce i geografii.

REKLAMA

REKLAMA

Filozofia należy do przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Deklaracje przystąpienia do tego egzaminu złożyło 2,2 tys. tegorocznych absolwentów, czyli mniej niż 1 proc. z nich.

Egzamin z biologii rozpocznie się o godz. 9.00, a z filozofii o godz. 14.00. Oba potrwają 180 minut.

Matura 2026. Kiedy CKE opublikuje arkusze?

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w piątek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować tego samego dnia: z egzaminu porannego po południu, a z popołudniowego – wieczorem.

REKLAMA

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

Matura 2026. Obowiązkowe egzaminy maturalne

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Matura 2026. Zwolnienia z części egzaminów

Z tego obowiązku mogą być wyłączeni absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych CKE wynika, że takie zwolnienie uzyskało 13 tys. maturzystów.

Arkusze maturalne. Matura 2025 Historia. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Arkusze maturalne. Matura 2025 Historia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 31,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 32 proc., trzy egzaminy – 28,1 proc., cztery egzaminy – 5,4 proc., pięć egzaminów – 0,6 proc., a sześć egzaminów – 0,1 proc.

Matura 2026. Progi zdawalności i wykorzystanie wyników

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Powiązane
Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?
Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?
Matury trwają, a maturzyści nie znają swoich praw - od dawna było wszystko wiadomo dzięki komunikatowi CKE
Matury trwają, a maturzyści nie znają swoich praw - od dawna było wszystko wiadomo dzięki komunikatowi CKE
Matura 2026 r. Arkusz z języka angielskiego. Karta odpowiedzi [6 maja 2026 r.]
Matura 2026 r. Arkusz z języka angielskiego. Karta odpowiedzi [6 maja 2026 r.]
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Matura 2026: w piątek rano biologia, filozofia po południu. Kto odważył się je zdawać i kiedy będą arkusze?
08 maja 2026

Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii, a po południu do pisemnego z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Piszą je tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski - jakie lektury i tematy były w zeszłym roku?
08 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Tematem przewodnim zeszłorocznego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego były kwestie przyjaźni, koleżeństwa, postaw prezentowanych przez bohaterów. Jakie wątki pojawią się w tym roku?
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Harmonogram, przedmioty, czas pisania
08 maja 2026

W poniedziałek 11 maja 2026 roku uczniowie klas ósmych rozpoczną pisanie egzaminu ósmoklasisty. Będzie on trwał trzy kolejne dni. Z jakimi przedmiotami będą musieli się zmierzyć i ile czasu będą mieli na każdy z nich?
Nauczyciele mają prawo do dwóch dodatkowych świadczeń związanych z wypoczynkiem. Regulamin nie może ich tego prawa pozbawić
07 maja 2026

Nauczyciele mają prawo nie tylko do świadczenia urlopowego, ale i do wczasów pod gruszą. Działania pracodawcy zmierzające do ograniczenia tych praw należy uznać za sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

REKLAMA

Matura 2026: dziś maturzyści mierzą się z egzaminami rozszerzonymi i dwujęzycznymi
07 maja 2026

Maturzyści w czwartek rano przystąpili do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Egzaminy te zdają tylko chętni - ich wyniki posłużą do rekrutacji na wybrane przez nich studia.
Matura 2026 r. Arkusz z języka angielskiego. Karta odpowiedzi [6 maja 2026 r.]
06 maja 2026

Zakończyły się obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne z języków obcych. Egzamin pisemny na tym poziomie z wybranego języka obcego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.Egzaminy pisemne z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym rozpoczęły się o godz. 9. Trwały 120 minut. Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w środę po południu.
Matury trwają, a maturzyści nie znają swoich praw - od dawna było wszystko wiadomo dzięki komunikatowi CKE
07 maja 2026

Matury 2026 już trwają – ponad 344 tysięcy maturzystów przystępuje do egzaminów, które potrwają do końca maja. W ferworze nauki i stresu łatwo zapomnieć, że zdający mają konkretne prawa – i że ich naruszenie przez szkołę lub komisję można zakwestionować. Oto kompletny przewodnik oparty wyłącznie na oficjalnych dokumentach CKE.
MEN ogłasza WOBASZ dzieci na 2026 rok: będą masowe badania uczniów, ale konieczna zgoda rodziców
06 maja 2026

Od września 3,5 tys. polskich uczniów przejdzie kompleksowe badania zdrowia. Ministerstwo Zdrowia sprawdzi, jak poważny jest problem chorób serca już w wieku szkolnym. Udział wymaga zgody rodziców – i to właśnie oni mają klucz do ratowania zdrowia dzieci. Komunikat wydało MEN, ogłaszając tzw. WOBASZ dzieci 2026.

REKLAMA

Matura 2026 r. Język angielski dominuje. Trwają obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych [6 maj 2026]
06 maja 2026

W środę o godz. 9 maturzyści przystąpili do obowiązkowych pisemnych egzaminów z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Najwięcej maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - pisze egzamin z języka angielskiego.
Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut
06 maja 2026

Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle: w salach egzaminacyjnych i w internecie. Powód? Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA