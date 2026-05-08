Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Tematem przewodnim zeszłorocznego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego były kwestie przyjaźni, koleżeństwa, postaw prezentowanych przez bohaterów. Jakie wątki pojawią się w tym roku?

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Odwołanie się do fragmentu lektury obowiązkowej

Fragmentem lektury, do której odnosiły się pytania była powieść węgierskiego pisarza Ferenca Molnara „Chłopcy z Placu Broni”. To pozycja, która od kilkudziesięciu lat znajduje w kanonie lektur obowiązkowych, obecnie w klasie V szkoły podstawowej. Przywołane na egzaminie ósmoklasisty tłumaczenie pochodzi z 2007 roku. Uczeń po zapoznaniu się z niemal 500 wyrazowym fragmentem miał zaznaczyć, które z wypowiedzi są prawdziwe, a które fałszywe, jak również dokończyć podane zdania. Praca z tekstem miała polegać również na zaznaczeniu pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi w tekście, a także uzasadnieniu wskazanych w poleceniu tez.

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Odwołanie się do fragmentu niewskazanej lektury obowiązkowej

W arkuszu egzaminacyjnym znalazł się fragment lektury obowiązkowej składający się z trzech wersów (linijek). Uczeń powinien wskazać tytuł publikacji, a także wykonać polecenie w oparciu o znajomość całego utworu, wskazując, co jest niezbędne, aby zyskać przyjaciela. Lekturą okazał się być „Mały Książę.”

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Odwołanie się do innego tekstu literackiego

Tekst składający się z 475 wyrazów stanowił opracowanie utworu dotyczącego przyjaźni według Arystotelesa. Polecenie dotyczyło streszczenia fragmentu, a także oceny prawdziwości lub fałszu podanych zdań.

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Odwołanie się do lektur obowiązkowych

Dalsze zadania wskazywały na potrzebę odwołania się do lektur, których lista została wskazana na dwóch stronach arkusza egzaminacyjnego z podziałem na:

lektury obowiązkowe - klasy IV-VI, klasy VII i VII;

obowiązkowe - klasy IV-VI, klasy VII i VII; inne lektury obowiązkowe, do których można się odwoływać w zadaniach otwartych, krótkiej odpowiedzi oraz w wypracowaniu- klasy IV-VI;

obowiązkowe, do których można się odwoływać w zadaniach otwartych, krótkiej odpowiedzi oraz w wypracowaniu- klasy IV-VI; lektury obowiązkowe wykreślone w podstawie programowej z 2024 r., do których także można odwołać się w zdaniach otwartych, krótkiej odpowiedzi oraz w wypracowaniu – klasy VII i VIII.

Pierwsze z poleceń wskazywało na konieczność odwołania się do lektury obowiązkowej innej niż „Chłopcy z Placu Broni” poprzez wskazania bohatera, który zachował godną postawę. Drugie z zadań dotyczyło powiązania zaprezentowanych na arkuszu egzaminacyjnym dwóch kart do gry, na których znalazły się elementy graficzne, z jedną z lektur obowiązkowych. Niezbędne było wskazanie tej lektury oraz uzasadnienie wyboru.

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Wypracowanie

Tekst powinien liczyć co najmniej 200 słów. Do wyboru było przemówienie dotyczące przyjaźni z odwołaniem się do wybranej lektury obowiązkowej spośród wymienionych na arkuszu egzaminacyjnym oraz do innego utworu literackiego, którym również może być lektura obowiązkowa. Drugą możliwością było napisanie opowiadania związanego z bohaterem jednej z lektur obowiązkowych. Z tekstu miałaby wynikać dobra znajomość tej postaci. Dodatkowo elementem fabuły należało uczynić jedną z dwóch ilustracji.