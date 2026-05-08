Ferie zimowe 2028 r. Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2027/2028

Ferie zimowe 2028 r. Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2027/2028

08 maja 2026, 10:17
Ferie zimowe 2028 r. Kiedy wypadają ferie zimowe w 2028 r.? Ile trwają? Jaki będzie podział na województwa? Sprawdzamy.

Rok szkolny 2025/2026 r. jeszcze trwa, przed nami letnie wakacje. Ale mamy już kalendarz ferii zimowych na rok 2028 r. Można planować.

Ferie zimowe dla uczniów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ferie zimowe trwają dwa tygodnie i odbywają się w terminie od połowy stycznia do końca lutego, w zależności od województwa.

Nie zawsze tak było. Podział ferii na różne terminy obowiązuje od roku szkolnego 2003/2004. Wcześniej wszystkie szkoły odpoczywały zimą w tym samym czasie. Powodowało to tłok na trasach do zimowych kurortów, na stokach i w pensjonatach. Obecnie w jednym terminie ferie ma tylko kilka województw, ale terminy te nie są stałe. Np. jeśli w jednej grupie ferie trwały od połowy stycznia, to w kolejnym roku ta grupa będzie miała ferie przez pierwsze dwa tygodnie lutego.

W roku szkolnym 2025/2026 zmienił się dotychczasowy podział ferii zimowych. Zamiast czterech tur uczniowie mieli trzy ogólnopolskie terminy zimowej przerwy od nauki.

Ferie zimowe 2028 - jak wypadają

  • 17 stycznia - 30 stycznia 2028 r.
    województwa: podlaskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie,
  • 31 stycznia - 13 lutego 2028 r.
    województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, podkarpackie,
  • 14 lutego - 27 lutego 2028 r.
    województwa: opolskie, lubelskie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie.
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Edukacja
Matura 2026: w piątek rano biologia, filozofia po południu. Kto odważył się je zdawać i kiedy będą arkusze?
08 maja 2026

Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii, a po południu do pisemnego z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Piszą je tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski - jakie lektury i tematy były w zeszłym roku?
08 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Tematem przewodnim zeszłorocznego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego były kwestie przyjaźni, koleżeństwa, postaw prezentowanych przez bohaterów. Jakie wątki pojawią się w tym roku?
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Harmonogram, przedmioty, czas pisania
08 maja 2026

W poniedziałek 11 maja 2026 roku uczniowie klas ósmych rozpoczną pisanie egzaminu ósmoklasisty. Będzie on trwał trzy kolejne dni. Z jakimi przedmiotami będą musieli się zmierzyć i ile czasu będą mieli na każdy z nich?
Nauczyciele mają prawo do dwóch dodatkowych świadczeń związanych z wypoczynkiem. Regulamin nie może ich tego prawa pozbawić
07 maja 2026

Nauczyciele mają prawo nie tylko do świadczenia urlopowego, ale i do wczasów pod gruszą. Działania pracodawcy zmierzające do ograniczenia tych praw należy uznać za sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Matura 2026: dziś maturzyści mierzą się z egzaminami rozszerzonymi i dwujęzycznymi
07 maja 2026

Maturzyści w czwartek rano przystąpili do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Egzaminy te zdają tylko chętni - ich wyniki posłużą do rekrutacji na wybrane przez nich studia.
Matura 2026 r. Arkusz z języka angielskiego. Karta odpowiedzi [6 maja 2026 r.]
06 maja 2026

Zakończyły się obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne z języków obcych. Egzamin pisemny na tym poziomie z wybranego języka obcego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.Egzaminy pisemne z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym rozpoczęły się o godz. 9. Trwały 120 minut. Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w środę po południu.
Matury trwają, a maturzyści nie znają swoich praw - od dawna było wszystko wiadomo dzięki komunikatowi CKE
07 maja 2026

Matury 2026 już trwają – ponad 344 tysięcy maturzystów przystępuje do egzaminów, które potrwają do końca maja. W ferworze nauki i stresu łatwo zapomnieć, że zdający mają konkretne prawa – i że ich naruszenie przez szkołę lub komisję można zakwestionować. Oto kompletny przewodnik oparty wyłącznie na oficjalnych dokumentach CKE.
MEN ogłasza WOBASZ dzieci na 2026 rok: będą masowe badania uczniów, ale konieczna zgoda rodziców
06 maja 2026

Od września 3,5 tys. polskich uczniów przejdzie kompleksowe badania zdrowia. Ministerstwo Zdrowia sprawdzi, jak poważny jest problem chorób serca już w wieku szkolnym. Udział wymaga zgody rodziców – i to właśnie oni mają klucz do ratowania zdrowia dzieci. Komunikat wydało MEN, ogłaszając tzw. WOBASZ dzieci 2026.

Matura 2026 r. Język angielski dominuje. Trwają obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych [6 maj 2026]
06 maja 2026

W środę o godz. 9 maturzyści przystąpili do obowiązkowych pisemnych egzaminów z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Najwięcej maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - pisze egzamin z języka angielskiego.
Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut
06 maja 2026

Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle: w salach egzaminacyjnych i w internecie. Powód? Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
