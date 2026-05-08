Ferie zimowe 2028 r. Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2027/2028

Ferie zimowe 2028 r. Kiedy wypadają ferie zimowe w 2028 r.? Ile trwają? Jaki będzie podział na województwa? Sprawdzamy.

Rok szkolny 2025/2026 r. jeszcze trwa, przed nami letnie wakacje. Ale mamy już kalendarz ferii zimowych na rok 2028 r. Można planować.

Ferie zimowe dla uczniów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ferie zimowe trwają dwa tygodnie i odbywają się w terminie od połowy stycznia do końca lutego, w zależności od województwa.

Nie zawsze tak było. Podział ferii na różne terminy obowiązuje od roku szkolnego 2003/2004. Wcześniej wszystkie szkoły odpoczywały zimą w tym samym czasie. Powodowało to tłok na trasach do zimowych kurortów, na stokach i w pensjonatach. Obecnie w jednym terminie ferie ma tylko kilka województw, ale terminy te nie są stałe. Np. jeśli w jednej grupie ferie trwały od połowy stycznia, to w kolejnym roku ta grupa będzie miała ferie przez pierwsze dwa tygodnie lutego.

W roku szkolnym 2025/2026 zmienił się dotychczasowy podział ferii zimowych. Zamiast czterech tur uczniowie mieli trzy ogólnopolskie terminy zimowej przerwy od nauki.

Ferie zimowe 2028 - jak wypadają

17 stycznia - 30 stycznia 2028 r.

województwa: podlaskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie, 31 stycznia - 13 lutego 2028 r.

województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, podkarpackie, 14 lutego - 27 lutego 2028 r.

województwa: opolskie, lubelskie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie.