Matura 2026 trwa! Sprawdź, jakie masz prawa na sali egzaminacyjnej – wielu zdających tego nie wie

Matury 2026 już trwają – ponad 344 tysięcy maturzystów przystępuje do egzaminów, które potrwają do końca maja. W ferworze nauki i stresu łatwo zapomnieć, że zdający mają konkretne prawa – i że ich naruszenie przez szkołę lub komisję można zakwestionować. Oto kompletny przewodnik oparty wyłącznie na oficjalnych dokumentach CKE.

Matura 2026 w liczbach – kto i kiedy zdaje

Matura 2026 w terminie głównym odbywa się zgodnie z harmonogramem CKE w dniach od 4 do 21 maja (część pisemna). Część ustna zaplanowana jest na okres od 7 do 30 maja 2026 roku. Do matury 2026 przystąpi około 344 880 maturzystów, którzy zdają egzaminy obowiązkowe z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

W tym roku przeprowadzonych zostanie ok. 711 365 egzaminów ustnych i aż 1 853 760 pisemnych. Skala jest więc ogromna – tym ważniejsze, by każdy zdający wiedział, na co może liczyć, zanim jeszcze wejdzie na salę. Egzaminy pisemne są przeprowadzane w dwóch turach – o godzinie 9:00 oraz 14:00. Arkusze z egzaminów pisemnych (rozpoczynających się o 9:00) pojawiają się na stronie cke.gov.pl po zakończeniu sesji, najczęściej o godzinie 14:00.

Matura 2026 - przypomnienie zasad w skrócie

W 2026 roku maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe są również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Absolwenci, aby zdać maturę w 2026 roku, muszą uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. To minimalny próg, który musi zostać osiągnięty – szkoła nie może wymagać od zdającego niczego ponad to, co wynika wprost z przepisów, aby zaliczyć egzamin maturalny pozytywnie.

Co maturzysta ma prawo wiedzieć przed wejściem na salę egzaminacyjną w szkole?

Prawo do informacji to jedno z podstawowych uprawnień zdającego – i to prawo, które można aktywnie egzekwować. Zgodnie z dokumentami opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na stronie bip.cke.gov.pl, zwłaszcza z dokumentem pod nazwą „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2026 r.", jak najbardziej istnieje zestaw zasad obowiązujących na egzaminie. Każdy zdający – a także każdy rodzic – ma prawo zapoznać się z tym dokumentem odpowiednio wcześniej.

Telefon na egzaminie? To nie żarty – grozi unieważnienie, bo akurat do tego nie masz prawa na sali

W czasie, gdy matury trwają, wraca temat zakazu wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną. To nie jest kwestia uznaniowa – to jeden z twardych zakazów, za który grozi unieważnienie egzaminu. Wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Unieważnienie zdającemu egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub jedynego przedmiotu dodatkowego oznacza niezdanie egzaminu i brak możliwości przystąpienia do niego w sesji poprawkowej – osoba, której unieważniono egzamin, może do niego przystąpić dopiero za rok.

Ważne Jest jednak jeden istotny wyjątek, o którym wielu maturzystów nie wie. Od ubiegłego roku od tej reguły obowiązuje wyjątek – zakaz nie dotyczy urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację mobilną służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia, chodzi m.in. o telefon z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy. Maturzyści z cukrzycą lub innymi schorzeniami wymagającymi stałego monitorowania mogą więc wnieść urządzenie na salę – ale korzystanie jest ograniczone wyłącznie do tej funkcji.

Skala konsekwencji jest realna. W maju 2025 r. unieważnione zostały 244 egzaminy maturalne, w tym 72 za wniesienie telefonu na egzamin lub korzystanie z niego w tym czasie. W tym roku ta liczba może być jeszcze wyższa – jak donosiły media, kilkunastu tegorocznym maturzystom CKE unieważniła już maturę 2026 z języka polskiego, a kilkunastu zdających straciło możliwość zaliczenia obowiązkowej matury z języka polskiego za wniesienie telefonów na egzamin.

Prawa zdającego na sali egzaminacyjnej

To, co maturzysta może, a czego nie może robić na sali egzaminacyjnej, wynika wprost z „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2026 r." opublikowanej przez CKE. Oto prawa, o których warto wiedzieć najbardziej.

Prawo do materiałów pomocniczych

Zdający ma prawo korzystać z przyborów i materiałów, których lista jest corocznie ogłaszana przez CKE w odrębnym komunikacie. Na przykład, zdający maturę z matematyki na poziomie podstawowym mogą korzystać z linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz „Wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki". Pełna lista materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający, została opublikowana na stronie CKE.

Prawo do wcześniejszego opuszczenia sali

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Warunkiem jest zakończenie pracy przed upływem czasu i złożenie pracy komisji – nikt nie może zmuszać zdającego do siedzenia na sali do ostatniej minuty.

Prawo do dostosowania warunków egzaminu

Maturzyści z orzeczeniami lub opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej mają prawo do zdawania egzaminu w dostosowanych warunkach. Dyrektor CKE podaje informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym zdających z niepełnosprawnościami, z niedostosowaniem społecznym oraz zagrożonych. W każdym przypadku, gdy w egzaminie uczestniczy nauczyciel wspomagający, przebieg egzaminu musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego. Szczegóły dostosowania są opracowane na stronie CKE w formie tabeli i różnią się w zależności od potrzeb danego ucznia.

Prawo do jasnych informacji o nowych procedurach

W 2026 roku pojawia się istotna zmiana techniczna. Nie dotyczy ani zakresu materiału, ani poziomu trudności egzaminu, ale samej pracy z arkuszem – w próbnych arkuszach maturalnych 2026 pojawiła się nowa instrukcja, według której symbol zamieszczony przy zadaniu zamkniętym oznacza konieczność przeniesienia rozwiązania tego zadania na kartę odpowiedzi. W takiej sytuacji ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi zaznaczone na karcie odpowiedzi. To nowość, o której zdający powinni wiedzieć przed przystąpieniem do egzaminu – a szkoła ma obowiązek ich o tym poinformować.

Dwie formuły egzaminu jeszcze w 2026 roku – kto zdaje co?

W tym roku obowiązują jeszcze dwie formuły egzaminu maturalnego, co bywa źródłem nieporozumień. W roku 2026 niektórzy absolwenci techników (ale tylko ci, który uczyli się jeszcze w starym systemie i byli w gimnazjum ale nie przystąpili wcześniej lub nie zdali matury przed 2023) przystępują do egzaminu w formule 2015, natomiast pozostali oraz uczniowie liceów piszą maturę w nowej formule 2023. Formuła decyduje m.in. o tym, jakie zadania znajdą się w arkuszu oraz jakie wymagania obowiązują przy wypracowaniu. Na przykład w przypadku matury ustnej z języka polskiego uczniowie przystępujący do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania: pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym lub dotyczącym języka oraz pytanie jawne z listy zagadnień, które dotyczy lektury. Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Wyniki, odwołanie i termin poprawkowy

Wyniki matury ogłoszone zostaną 8 lipca 2026 r. o godzinie 8:30 rano. Wyniki matur ustnych będą znane tego samego dnia po egzaminie.

Maturzysta, który nie zda egzaminu w terminie głównym, ma prawo do przystąpienia do poprawki. Osoby zdające maturę w 2026 r. po raz pierwszy mogą przystąpić do matury poprawkowej w sierpniu 2026 r., jeśli przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i co najmniej jednego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdały tylko jednego egzaminu pisemnego albo ustnego z przedmiotów obowiązkowych. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2026, a egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych – 25 sierpnia 2026.

Warto pamiętać, że zdający ma prawo do wglądu w swoją pracę oraz do złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów. Tryb odwoławczy opisuje szczegółowo przywołana Informacja CKE – absolwenci mają prawo wnioskować o weryfikację do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Unieważnienie egzaminu – kiedy i na jakich zasadach?

Unieważnienie to najpoważniejsza sankcja, jaka może spotkać zdającego. Jak już wspomniano, obejmuje m.in. korzystanie z telefonu. Ale to niejedyna sytuacja. Centralna Komisja Egzaminacyjna na bieżąco monitoruje sytuację i potwierdziła pierwsze przypadki podejrzeń o nieuczciwe zachowanie zdających. CKE podkreśliła, że wykonywanie zdjęć arkusza podczas egzaminu stanowi złamanie przepisów prawa określonych w ustawie o systemie oświaty. Nawet więc "niewinne" zdjęcie arkusza, aby wiedzieć dokładnie, jakich odpowiedzi się udzieliło i sprawdzić je z prawidłowymi odpowiedziami, jest naruszeniem. Oraz dodatkowo świadczy o wniesieniu smartfona z aparatem na salę.

Jeżeli prowadzący egzamin wychwyci nieuczciwe zachowanie, unieważni egzamin tej osobie – i ma do tego pełne prawo. Warto podkreślić, że unieważnienie egzaminu oznacza de facto rok przerwy. Nie ma trybu odwoławczego, który pozwoliłby na przystąpienie do egzaminu poprawkowego w tym samym roku. To sytuacja, której żaden maturzysta nie powinien ryzykować.

Gdzie szukać oficjalnych informacji o prawach maturzysty?

Wszystkie dokumenty regulujące prawa i obowiązki zdającego w 2026 roku są dostępne na stronach oficjalnych:

cke.gov.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna: harmonogram, komunikaty, informatory, Informacja o sposobie organizacji egzaminu maturalnego 2026;

bip.cke.gov.pl – Biuletyn Informacji Publicznej CKE: pełna dokumentacja, w tym Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych oraz Komunikat o dostosowaniach;

Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE) – właściwe dla miejsca zdawania egzaminu, gdzie można składać wnioski o wgląd w pracę i weryfikację wyników

Zdający, rodzice i szkoły przeprowadzające egzamin powinni korzystać wyłącznie z tych źródeł. Informacje krążące w mediach społecznościowych, na forach czy w serwisach nieoficjalnych bywają nieaktualne lub błędne – a konsekwencje podjęcia decyzji na ich podstawie mogą być bardzo poważne.

Źródło: cke.gov.pl