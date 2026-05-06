Matura 2026 trwa, a wielu zdających nie zna tych praw przysługujących na sali egzaminacyjnej maturzystom

Matura 2026 trwa, a wielu zdających nie zna tych praw przysługujących na sali egzaminacyjnej maturzystom

06 maja 2026, 13:25
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Matura 2026 trwa! Sprawdź, jakie masz prawa na sali egzaminacyjnej – wielu zdających tego nie wie
shutterstock
Shutterstock

Matury 2026 już trwają – ponad 344 tysięcy maturzystów przystępuje do egzaminów, które potrwają do końca maja. W ferworze nauki i stresu łatwo zapomnieć, że zdający mają konkretne prawa – i że ich naruszenie przez szkołę lub komisję można zakwestionować. Oto kompletny przewodnik oparty wyłącznie na oficjalnych dokumentach CKE.

Matura 2026 w liczbach – kto i kiedy zdaje

Matura 2026 w terminie głównym odbywa się zgodnie z harmonogramem CKE w dniach od 4 do 21 maja (część pisemna). Część ustna zaplanowana jest na okres od 7 do 30 maja 2026 roku. Do matury 2026 przystąpi około 344 880 maturzystów, którzy zdają egzaminy obowiązkowe z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

W tym roku przeprowadzonych zostanie ok. 711 365 egzaminów ustnych i aż 1 853 760 pisemnych. Skala jest więc ogromna – tym ważniejsze, by każdy zdający wiedział, na co może liczyć, zanim jeszcze wejdzie na salę. Egzaminy pisemne są przeprowadzane w dwóch turach – o godzinie 9:00 oraz 14:00. Arkusze z egzaminów pisemnych (rozpoczynających się o 9:00) pojawiają się na stronie cke.gov.pl po zakończeniu sesji, najczęściej o godzinie 14:00.

Matura 2026 - przypomnienie zasad w skrócie

W 2026 roku maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe są również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Absolwenci, aby zdać maturę w 2026 roku, muszą uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. To minimalny próg, który musi zostać osiągnięty – szkoła nie może wymagać od zdającego niczego ponad to, co wynika wprost z przepisów, aby zaliczyć egzamin maturalny pozytywnie.

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

Co maturzysta ma prawo wiedzieć przed wejściem na salę egzaminacyjną w szkole?

Prawo do informacji to jedno z podstawowych uprawnień zdającego – i to prawo, które można aktywnie egzekwować. Zgodnie z dokumentami opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na stronie bip.cke.gov.pl, zwłaszcza z dokumentem pod nazwą „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2026 r.", jak najbardziej istnieje zestaw zasad obowiązujących na egzaminie. Każdy zdający – a także każdy rodzic – ma prawo zapoznać się z tym dokumentem odpowiednio wcześniej.

Telefon na egzaminie? To nie żarty – grozi unieważnienie, bo akurat do tego nie masz prawa na sali

W czasie, gdy matury trwają, wraca temat zakazu wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną. To nie jest kwestia uznaniowa – to jeden z twardych zakazów, za który grozi unieważnienie egzaminu. Wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Unieważnienie zdającemu egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub jedynego przedmiotu dodatkowego oznacza niezdanie egzaminu i brak możliwości przystąpienia do niego w sesji poprawkowej – osoba, której unieważniono egzamin, może do niego przystąpić dopiero za rok.

Ważne

Jest jednak jeden istotny wyjątek, o którym wielu maturzystów nie wie. Od ubiegłego roku od tej reguły obowiązuje wyjątek – zakaz nie dotyczy urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację mobilną służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia, chodzi m.in. o telefon z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy. Maturzyści z cukrzycą lub innymi schorzeniami wymagającymi stałego monitorowania mogą więc wnieść urządzenie na salę – ale korzystanie jest ograniczone wyłącznie do tej funkcji.

Skala konsekwencji jest realna. W maju 2025 r. unieważnione zostały 244 egzaminy maturalne, w tym 72 za wniesienie telefonu na egzamin lub korzystanie z niego w tym czasie. W tym roku ta liczba może być jeszcze wyższa – jak donosiły media, kilkunastu tegorocznym maturzystom CKE unieważniła już maturę 2026 z języka polskiego, a kilkunastu zdających straciło możliwość zaliczenia obowiązkowej matury z języka polskiego za wniesienie telefonów na egzamin.

Prawa zdającego na sali egzaminacyjnej

To, co maturzysta może, a czego nie może robić na sali egzaminacyjnej, wynika wprost z „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2026 r." opublikowanej przez CKE. Oto prawa, o których warto wiedzieć najbardziej.

Prawo do materiałów pomocniczych

Zdający ma prawo korzystać z przyborów i materiałów, których lista jest corocznie ogłaszana przez CKE w odrębnym komunikacie. Na przykład, zdający maturę z matematyki na poziomie podstawowym mogą korzystać z linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz „Wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki". Pełna lista materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający, została opublikowana na stronie CKE.

Prawo do wcześniejszego opuszczenia sali

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Warunkiem jest zakończenie pracy przed upływem czasu i złożenie pracy komisji – nikt nie może zmuszać zdającego do siedzenia na sali do ostatniej minuty.

Prawo do dostosowania warunków egzaminu

Maturzyści z orzeczeniami lub opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej mają prawo do zdawania egzaminu w dostosowanych warunkach. Dyrektor CKE podaje informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym zdających z niepełnosprawnościami, z niedostosowaniem społecznym oraz zagrożonych. W każdym przypadku, gdy w egzaminie uczestniczy nauczyciel wspomagający, przebieg egzaminu musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego. Szczegóły dostosowania są opracowane na stronie CKE w formie tabeli i różnią się w zależności od potrzeb danego ucznia.

Prawo do jasnych informacji o nowych procedurach

W 2026 roku pojawia się istotna zmiana techniczna. Nie dotyczy ani zakresu materiału, ani poziomu trudności egzaminu, ale samej pracy z arkuszem – w próbnych arkuszach maturalnych 2026 pojawiła się nowa instrukcja, według której symbol zamieszczony przy zadaniu zamkniętym oznacza konieczność przeniesienia rozwiązania tego zadania na kartę odpowiedzi. W takiej sytuacji ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi zaznaczone na karcie odpowiedzi. To nowość, o której zdający powinni wiedzieć przed przystąpieniem do egzaminu – a szkoła ma obowiązek ich o tym poinformować.

Dwie formuły egzaminu jeszcze w 2026 roku – kto zdaje co?

W tym roku obowiązują jeszcze dwie formuły egzaminu maturalnego, co bywa źródłem nieporozumień. W roku 2026 niektórzy absolwenci techników (ale tylko ci, który uczyli się jeszcze w starym systemie i byli w gimnazjum ale nie przystąpili wcześniej lub nie zdali matury przed 2023) przystępują do egzaminu w formule 2015, natomiast pozostali oraz uczniowie liceów piszą maturę w nowej formule 2023. Formuła decyduje m.in. o tym, jakie zadania znajdą się w arkuszu oraz jakie wymagania obowiązują przy wypracowaniu. Na przykład w przypadku matury ustnej z języka polskiego uczniowie przystępujący do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania: pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym lub dotyczącym języka oraz pytanie jawne z listy zagadnień, które dotyczy lektury. Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Wyniki, odwołanie i termin poprawkowy

Wyniki matury ogłoszone zostaną 8 lipca 2026 r. o godzinie 8:30 rano. Wyniki matur ustnych będą znane tego samego dnia po egzaminie.

Maturzysta, który nie zda egzaminu w terminie głównym, ma prawo do przystąpienia do poprawki. Osoby zdające maturę w 2026 r. po raz pierwszy mogą przystąpić do matury poprawkowej w sierpniu 2026 r., jeśli przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i co najmniej jednego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdały tylko jednego egzaminu pisemnego albo ustnego z przedmiotów obowiązkowych. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2026, a egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych – 25 sierpnia 2026.

Warto pamiętać, że zdający ma prawo do wglądu w swoją pracę oraz do złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów. Tryb odwoławczy opisuje szczegółowo przywołana Informacja CKE – absolwenci mają prawo wnioskować o weryfikację do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Unieważnienie egzaminu – kiedy i na jakich zasadach?

Unieważnienie to najpoważniejsza sankcja, jaka może spotkać zdającego. Jak już wspomniano, obejmuje m.in. korzystanie z telefonu. Ale to niejedyna sytuacja. Centralna Komisja Egzaminacyjna na bieżąco monitoruje sytuację i potwierdziła pierwsze przypadki podejrzeń o nieuczciwe zachowanie zdających. CKE podkreśliła, że wykonywanie zdjęć arkusza podczas egzaminu stanowi złamanie przepisów prawa określonych w ustawie o systemie oświaty. Nawet więc "niewinne" zdjęcie arkusza, aby wiedzieć dokładnie, jakich odpowiedzi się udzieliło i sprawdzić je z prawidłowymi odpowiedziami, jest naruszeniem. Oraz dodatkowo świadczy o wniesieniu smartfona z aparatem na salę.

Jeżeli prowadzący egzamin wychwyci nieuczciwe zachowanie, unieważni egzamin tej osobie – i ma do tego pełne prawo. Warto podkreślić, że unieważnienie egzaminu oznacza de facto rok przerwy. Nie ma trybu odwoławczego, który pozwoliłby na przystąpienie do egzaminu poprawkowego w tym samym roku. To sytuacja, której żaden maturzysta nie powinien ryzykować.

Gdzie szukać oficjalnych informacji o prawach maturzysty?

Wszystkie dokumenty regulujące prawa i obowiązki zdającego w 2026 roku są dostępne na stronach oficjalnych:

  • cke.gov.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna: harmonogram, komunikaty, informatory, Informacja o sposobie organizacji egzaminu maturalnego 2026;
  • bip.cke.gov.pl – Biuletyn Informacji Publicznej CKE: pełna dokumentacja, w tym Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych oraz Komunikat o dostosowaniach;
  • Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE) – właściwe dla miejsca zdawania egzaminu, gdzie można składać wnioski o wgląd w pracę i weryfikację wyników

Zdający, rodzice i szkoły przeprowadzające egzamin powinni korzystać wyłącznie z tych źródeł. Informacje krążące w mediach społecznościowych, na forach czy w serwisach nieoficjalnych bywają nieaktualne lub błędne – a konsekwencje podjęcia decyzji na ich podstawie mogą być bardzo poważne.

Źródło: cke.gov.pl

MEN ogłasza WOBASZ dzieci na 2026 rok: będą masowe badania uczniów, ale konieczna zgoda rodziców
06 maja 2026

Od września 3,5 tys. polskich uczniów przejdzie kompleksowe badania zdrowia. Ministerstwo Zdrowia sprawdzi, jak poważny jest problem chorób serca już w wieku szkolnym. Udział wymaga zgody rodziców – i to właśnie oni mają klucz do ratowania zdrowia dzieci. Komunikat wydało MEN, ogłaszając tzw. WOBASZ dzieci 2026.
Matura 2026 r. Język angielski dominuje. Trwają obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych [6 maj 2026]
06 maja 2026

W środę o godz. 9 maturzyści przystąpili do obowiązkowych pisemnych egzaminów z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Najwięcej maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - pisze egzamin z języka angielskiego.
Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut
06 maja 2026

Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle: w salach egzaminacyjnych i w internecie. Powód? Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Matura 2026. Abiturienci zdawali język kaszubski. Ile osób przystąpiło do egzaminu?
05 maja 2026

Maturzyści we wtorek przystąpili do części pisemnej z języka kaszubskiego. Abiturienci, którzy wybrali ten przedmiot, musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało 28 osób.
Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?
05 maja 2026

Matura z angielskiego 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z języka angielskiego?
Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu
06 maja 2026

Dla uczniów to przygoda i oderwanie od szkolnej rutyny, dla dorosłych, konkretne obowiązki i formalności. Zielona szkoła łączy naukę z wyjazdem, ale jej organizacja podlega ścisłym zasadom. Sprawdź, kto za co odpowiada i na co zwrócić uwagę, zanim dziecko spakuje walizkę.
Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.

Matura 2026. Co naprawdę musieli umieć uczniowie z matematyki?
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Matura 2026: kilkanaście egzaminów unieważnionych. Oto powody
05 maja 2026

Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.
