Egzamin ósmoklasisty 2026 – arkusze CKE: jak są tworzone, zabezpieczane i sprawdzane. Od poniedziałku 11 maja ponad 390 tysięcy uczniów mierzy się z jednym z najważniejszych egzaminów w życiu. Za tym, co trafi na ich ławki, stoi skomplikowana i szczelna machina. Sprawdzamy, jak naprawdę działa system arkuszy CKE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdziła harmonogram sesji głównej, która odbędzie się w dniach 11–13 maja 2026 roku. Dzisiaj, 11 maja, tysiące ósmoklasistów w całej Polsce usiądą do egzaminu z języka polskiego. Ale zanim arkusz trafi do ucznia - przechodzi przez system zabezpieczeń, który robi wrażenie. Warto wiedzieć, jak to działa.

Prawie 400 tysięcy uczniów, prawie 200 wersji arkuszy

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że do tegorocznego egzaminu zgłoszono 393 338 uczniów z 12 953 szkół. To ogromna skala logistyczna. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała na majową sesję łącznie 187 różnych wersji arkuszy, uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zagranicy.

Nie jest to jeden, uniwersalny dokument. Poza standardowymi arkuszami wyróżnia się m.in. arkusz dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz arkusz dla uczniów słabowidzących.

W 2026 roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z 2024 roku dla szkoły podstawowej.

Harmonogram: trzy dni, trzy przedmioty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym wygląda następująco:

język polski – 11 maja 2026 r. (poniedziałek) – godz. 9:00, czas trwania 150 minut;

(poniedziałek) – godz. 9:00, czas trwania 150 minut; matematyka – 12 maja 2026 r. (wtorek) – godz. 9:00, czas trwania 125 minut;

(wtorek) – godz. 9:00, czas trwania 125 minut; język obcy nowożytny – 13 maja 2026 r. (środa) – godz. 9:00, czas trwania 110 minut.

Jak wygląda arkusz i co wolno na nim robić?

Arkusz egzaminacyjny w formie standardowej zawiera:

w przypadku języka polskiego i języków obcych – zeszyt zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi, na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych;

– zeszyt zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi, na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych; w przypadku matematyki oraz języka niemieckiego i rosyjskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych z kartą odpowiedzi dołączoną do ostatniej strony zeszytu.

Wszystkie arkusze egzaminu ósmoklasisty zawierają także brudnopis. Ta część nie zostanie sprawdzona przez egzaminatora, a więc uczeń ma pełną dowolność w jej uzupełnianiu - jednak rozwiązania zadań zapisane w brudnopisie nie będą brane pod uwagę podczas sprawdzania pracy.

Szczelne zabezpieczenia: nadajniki, plomby i procedury kryzysowe

Zanim uczeń zobaczy choćby jedno zadanie, arkusze przechodzą przez wielostopniową ochronę. Materiały egzaminacyjne nie krążą swobodnie po szkołach ani nie są wcześniej udostępniane nauczycielom.

Arkusze egzaminacyjne nie są po prostu rozwożone do szkół w zwykłych paczkach, które można wcześniej otworzyć bez śladu. CKE stosuje zabezpieczenia elektroniczne: w wybranych przesyłkach z materiałami egzaminacyjnymi umieszczane są nadajniki, które rejestrują godzinę otwarcia paczki i przekazują tę informację do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Oznacza to, że jeśli przesyłka zostałaby otwarta przed czasem, system odnotowuje zarówno godzinę, jak i miejsce takiego zdarzenia.

Około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ponownie sprawdza, czy materiały nie zostały naruszone. Dopiero jeśli opakowania są nienaruszone, otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz co najmniej jednego przedstawiciela uczniów. Następnie arkusze trafiają do sal egzaminacyjnych w odpowiedniej liczbie i formie.

Procedury przewidują sytuacje nadzwyczajne: jeśli przesyłka z materiałami zaginie, dyrektor właściwej OKE przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w porozumieniu z dyrektorem CKE może zapaść decyzja o zawieszeniu egzaminu i wyznaczeniu nowego terminu. Podobnie w przypadku nieprawnego ujawnienia zadań lub arkuszy - decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor CKE.

E-ocenianie: prace sprawdzane przez Internet

Cyfryzacja egzaminów przestaje być zapowiedzią, a staje się realnym procesem. Centralna Komisja Egzaminacyjna wdraża system elektronicznego oceniania, który ma przyspieszyć sprawdzanie prac i odciążyć egzaminatorów. System do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej był współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego beneficjentem była Centralna Komisja Egzaminacyjna. CKE opracowuje schematy oceniania i klucze odpowiedzi, dzięki którym możliwa jest jednolita i sprawiedliwa ocena prac uczniów w całym kraju. To kluczowy element systemu - bez tego samego klucza oceniającego wyniki z Warszawy i z Podkarpacia byłyby nieporównywalne. Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów.

Ważne Zaświadczenia lub informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca 2026 roku.

Arkusze dostępne publicznie - jeszcze tego samego dnia

Arkusze egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniach egzaminów, czyli 11–13 maja, około godziny 14:00. Będą dostępne na oficjalnej stronie CKE, a także na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Na stronie CKE dostępne są arkusze egzaminacyjne z egzaminu ósmoklasisty, w których sprawdzane były wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej z 2024 roku, a także z lat poprzednich - od 2019 do 2024. To unikalny zasób: każdy może sięgnąć do każdej edycji egzaminu i porównać, jak zmieniały się zadania na przestrzeni lat.

Co z wynikami i wglądem do pracy?

Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2026 roku. Każdy uczeń będzie mógł sprawdzić swój wynik z każdego przedmiotu - zarówno w formie ogólnej, jak i szczegółowej (punktacja za poszczególne zadania). Wyniki są dostępne online na stronie w domenie gov.pl po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła udostępnionego przez dyrektora szkoły.

Uczniowie mają również prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej, co pozwala przeanalizować popełnione błędy. Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać (brak progu punktowego), jego rezultat stanowi 50% ogólnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych. Wynik ma więc bardzo realne znaczenie dla przyszłości ucznia.

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna