Bon na zakup laptopa, a przebywanie na urlopie dla poratowania. Stanowisko resortu cyfryzacji

Zgodnie z ustawą z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli, z bonów na laptopy można skorzystać tylko do 31 grudnia 2025 r. W przypadku zakupu laptopa lub przeglądarkowego za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie uprawnia do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela. W przypadku nabycia laptopa lub laptopa przeglądarkowego za kwotę wyższą niż wysokość otrzymanego bonu obowiązek zapłaty pozostałej części ceny laptopa lub laptopa przeglądarkowego obciąża nauczyciela. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do resortu cyfryzacji o wytłumaczenie kwestii związanych z bonem na zakup laptopa dla nauczyciela. Chodzi o to, czy bony przysługują także nauczycielom którzy w terminie składania wniosku, przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia.

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela

Zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

- w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku

Nauczyciele przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia

Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował pytanie do resortu cyfryzacji dotyczące tych nauczycieli, którzy spełniali warunki uzyskania bonu na laptopa, jednakże w trakcie składania wniosku przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia. Sprawa dotyczy raptem 3 lub 4 tys. nauczycieli. Jeżeli na urlopie dla poratowania zdrowia w 2023 roku przebywało maksymalnie 14 tys. nauczycieli, to taka liczba dotyczy nauczycieli klas IV-VIII – przekazała wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.

Bon na zakup laptopa, a przebywanie na urlopie dla poratowania. Stanowisko resortu cyfryzacji

W ocenie resortu cyfryzacji, w przypadku gdy nauczyciel zakończył przebywanie na urlopie na poratowaniu zdrowia, ale termin na złożenie wniosku upłynął – nie jest uprawniony do otrzymania bonu na zakup laptopa. W odpowiedzi naczelnik wydziału Kompetencji Cyfrowych w ministerstwie cyfryzacji Justyna John wskazała, że złożenie wniosków o wydanie bonów dla nauczycieli, którzy wrócili z urlopu dla poratowania zdrowia, ale termin na złożenie wniosków już minął, wymaga zmian w ustawie. Dopiero po uzupełnieniu Ustawy o stosowny przepis będzie możliwe wydanie dla tej grupy nauczycieli rozporządzenia, dzięki któremu otrzymają bon – dodała.

Sama pani minister podczas konferencji prasowej powiedziała, że ci nauczyciele, którzy przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia nie byli przypisani do żadnego etapu edukacyjnego. Mając zatem na względzie dodany do rozporządzenia pkt. 5 będę się upierać, że ci nauczyciele, którzy nie byli przypisani do żadnego etapu edukacyjnego, a zgodnie z art. 2 rozporządzenia byli w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 roku, powinni mieć możliwość skorzystania z programu – powiedziała wiceprezes ZNP.

Resort przypomniał, że zgodnie z art. 15, ust. 4 ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli, organ prowadzący szkołę nie składa wniosku, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku:

pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia; jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni; jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych, grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół którzy są uprawnieni do otrzymania wsparcia polegającego na otrzymaniu jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych, a nie zostali wymienieni w punktach 1-4 rozporządzenia, określoną mają kolejność wsparcia na dzień 27 stycznia 2025 r., od którego liczony jest termin 30 dni na złożenie wniosku w celu otrzymania bonu.