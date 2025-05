MEN: W Sejmie brak konkretnej odpowiedzi na pytania o dodatek za wychowawstwo

Wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy oraz szczegółowe warunki jego przyznawania tego dodatku określa organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, w drodze regulaminu wynagradzania.

300 zł dodatku za wychowawstwo to za niska kwota. Czy i kiedy będzie 400 zł, 500 zł, 600 zł?

Od 1 września 2019 r. art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela stanowi, że dodatek ten nie może być niższy niż 300 zł. Samorządy nie mają pieniędzy, aby skorzystać z trybu w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela do podwyższenia kwoty 300 zł do np. 600 zł. Niezbędna jest interwencja rządu w postaci wpisania kwoty 600 do Karty Nauczyciela i przekazania samorządom środków na ten cel.

Na pytanie w interpelacji poselskiej "Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje propozycje zmian prawnych, które zwiększyłyby minimalną wysokość dodatku dla wychowawców? Jeśli tak, to kiedy i jakie skutki finansowe dla budżetu państwa generowałaby tego typu zmiana? posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec otrzymała następującą odpowiedź:

Podwyższenie minimalnej stawki dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy będzie rozważane w dalszych pracach nad poprawą warunków pracy nauczycieli. Skutki finansowe takiego działania będą możliwe do oszacowania po określeniu kwoty zwiększenia.

Nie wiemy jaki horyzont czasowy mają zwroty "będzie rozważane" oraz "w dalszych pracach".

Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli a podwyżka dodatku za wychowawstwo?

W 2024 r. został powołany Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli (przedstawiciele strony rządowej, organizacji związkowych oraz organizacji JST). Prawdopodobnie dopiero po wykonaniu prac związanych z poniższymi celami pojawi się na agendzie sprawa dodatku za wychowawstwo

Obecne prace zespołu dotyczą m.in.: