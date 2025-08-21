Ciepły, zdrowy, nieodpłatny posiłek dla dzieci w szkole podstawowej. Wystartowała zbiórka podpisów pod projektem: Posiłek dla każdego dziecka

Ciepły, zdrowy, nieodpłatny posiłek dla dzieci w szkole podstawowej - tak, to możliwe. Wystartowała zbiórka podpisów pod projektem: "Posiłek dla każdego dziecka". Fundacja GrowSPACE rusza do Sejmu z własną ustawą. Zmiany mają zajść w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.)

Wystartowała zbiórka podpisów pod projektem “Posiłek dla każdego dziecka”. Fundacja GrowSPACE rusza do Sejmu z własną ustawą. Fundacja GrowSPACE powołała Komitet Inicjatywy Ustawodawczej “Posiłek dla każdego dziecka”. W komunikacie czytamy: rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod obywatelską ustawą, która gwarantuje uczniom i uczennicom ze szkół podstawowych w całej Polsce jeden ciepły, zdrowy, nieodpłatny posiłek w przerwie między zajęciami lekcyjnymi” - ogłosił Dominik Kuc, Przedstawiciel Komitetu “Posiłek dla każdego dziecka”. To pierwsza w historii Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza młodego pokolenia.

Ważne W 21 sierpnia 2025 r. na warszawskiej patelni ruszyła pierwsza zbiórka. Po zebraniu pierwszego tysiąca podpisów Fundacja złoży dokumenty rejestrujące komitet do Kancelarii Sejmu. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza to wielka, ogólnopolska inicjatywa młodzieżowa i pierwszy tego typu przypadek w historii Polski, kiedy młodzież z całego kraju bierze sprawy w swoje ręce i kieruje do Sejmu własną ustawę.

Bez względu na sytuację polityczną w Polsce, sięgamy po narzędzia, dzięki którym politycy zostaną zmuszeni do wysłuchania naszego głosu, naszych postulatów i opowiedzeniem się po stronie zdrowia i dobrostanu młodzieży. W obecnej sytuacji politycznej to ogromny test dojrzałości dla klasy politycznej o lewicy po prawicę, od premiera Donalda Tuska po prezydenta Karola Nawrockiego. Najwyższy czas odłożyć polityczne spory i zająć się tematami ważnymi społecznie.

Ciepły, zdrowy, nieodpłatny posiłek dla dzieci w szkole podstawowej: założenia projektu ustawy

Zgodnie z proponowaną wersją ustawy: "w art. 106a: a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia wszystkim uczniom jeden pełnowartościowy gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.”

Autorzy ustawy w czasie konferencji zwrócili uwagę, że polski system oświaty według obowiązujących aktów prawnych opiera się na zasadzie powszechności i nieodpłatności.

- Projekt ustawy, który przygotowaliśmy, zakłada zapewnienie bezpłatnego, zdrowego i ciepłego posiłku w szkole dla wszystkich dzieci w szkołach podstawowych. Posiłek ten osoby uczniowskie otrzymują na zasadzie dobrowolności - ich rodzice mogą z niego zrezygnować. Ponadto, szkoły w razie możliwości powinny oferować różne opcje, tak aby dostosować posiłki do potrzeb dzieci. - Mówi Jan Pieniążek, współautor przepisów i ekspert ds. prawnych. - Niespełna dwie strony A4, zmiana kilku przepisów ustawy i dopilnowanie, aby szkoły były odpowiednio dofinansowane - to wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywny rozwój dzieci.

Projekt ustawy gwarantuje nie tylko warunki edukacyjne, ale przede wszystkim likwiduje obecną dziś stygmatyzację wynikającą ze sztucznego podziału wśród rówieśników ze względu na sytuację materialną rodzin, w których się wychowują.

- Wprowadzenie powszechnego i nieodpłatnego posiłku w szkołach podstawowych to realna i potrzebna zmiana legislacyjna, jak i społeczna, która może w istotny sposób poprawić codzienność najmłodszych uczennic i uczniów. Proponowane przez nas przepisy dają każdej z osób uczniowskich poczucie równego traktowania, wyznaczając przy tym elementarny standard ochrony praw dziecka w polskiej szkole, który państwo polskie powinno traktować jako oczywisty obowiązek. - Dodaje apl. adw. Robert Lisiewicz, współautor proponowanych przepisów.

Co o posiłkach mówią liczby?

W maju i czerwcu 2025 przeprowadzone zostało krótkie badanie wśród szkół i samych młodych osób. Badanie zostało zrealizowane za pomocą wniosków o dostęp do informacji publicznej skierowanych do szkół oraz wywiadów fokusowych. Wynika z niego, że 50% przebadanych szkół zapewnia posiłek dostosowany do potrzeb żywieniowych dziecka, a 76,55% prowadziło zajęcia edukacyjne w tym temacie.

- Badanie fokusowe pokazuje, że nastolatki nie są zadowolone ze swoich nawyków żywieniowych w szkole i oczekują realnych zmian. Obecna oferta posiłków jest dla wielu uczniów ograniczona i zbyt droga, co sprawia, że to sklepy typu Żabka karmią polskich uczniów. Młodzi ludzie wskazują na liczne bariery w korzystaniu ze stołówek, takie jak: wysokie ceny, niska jakość jedzenia oraz niedostosowanie oferty do różnych diet i brak odpowiednich przestrzeni. Wnioski są jednoznaczne: potrzebne są systemowe rozwiązania – darmowe, ciepłe i zdrowe obiady oraz stworzenie warunków, które umożliwią uczniom nie tylko zjedzenie wartościowego posiłku, lecz także traktowanie go jako chwili relaksu i budowania relacji rówieśniczych. - Mówi Wiktoria Suchecka, socjolożka i badaczka społeczna.

Dalsze działania

Fundacja GrowSPACE powołała koalicję organizacji młodzieżowych oraz stronę internetową www.posilekdladziecka.pl, gdzie można zaangażować się w zbiórkę podpisów. Po zebraniu minimum 100 tys. podpisów projekt trafi do Kancelarii Sejmu.