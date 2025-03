Kiedy będą podwyżki i wyrównanie dla nauczycieli w 2025 roku? Nowe rozporządzenie weszło w życie z pominięciem okresu vacatio legis. Obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2025 roku. Samorządy potrzebują kilku dni na wypłatę podwyżek.

Kiedy podwyżki dla nauczycieli w 2025 r.?

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli poczatkujących, mianowanych i dyplomowanych w 2025 roku wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Projekt rozporządzenia pojawił się w Rządowym Centrum Legislacji 4 lutego 2025 r. Stanowi ono w § 2, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2025 r. Proponuje się więc, aby 14-dniowy okres vacatio legis został pominięty.

W uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, a nawet jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych). W uzasadnieniu do projektu wytłumaczono, że podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wejdą w życie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2025 r., a jednostki samorządu terytorialnego przy ustalaniu wysokości odpowiednich składników wynagrodzenia muszą jak najszybciej wypłacić nauczycielom wynagrodzenie średnie ustalone zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. Wejście w życie od dnia 1 stycznia 2025 r. jest konieczne w związku z rozwiązaniami zawartymi w ustawie budżetowej na rok 2025 oraz w ustawie okołobudżetowej z dnia 21 listopada 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025.

Podwyżka kwoty bazowej i średniego wynagrodzenia nauczycieli 2025

Ustawa budżetowa na rok 2025 ustala kwotę bazową dla nauczycieli obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r. - 5434,82 zł. Kwota bazowa to podstawa do wyliczeń średniego wynagrodzenia nauczycieli (wynagrodzenie to obejmuje wiele dodatkowych elementów, nawet odprawę emerytalną czy świadczenie na start dla nauczyciela). Druga z wymienionych ustaw zapewnia od dnia 1 stycznia 2025 r. dodatkowy wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących - średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących zwiększa się o 2,308%.

W związku z tym, że średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrosło od 1 stycznia 2025 r., także minimalne wynagrodzenie zasadnicze musi zostać podniesione od tego samego dnia. Konieczne jest dostosowanie minimalnych stawek nauczycieli do kwoty bazowej.

Kiedy wypłata wyrównania dla nauczycieli 2025?

Wiadomo już, że podwyżka wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 5% wejdzie w życie z mocą wsteczną od początku 2025 roku. Nauczyciele szukają jednak informacji, kiedy zostanie im wypłacone wyrównanie. Na podwyżkę wraz z wyrównaniem jest czas do 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej (art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela). Kiedy została ogłoszona ustawa budżetowa na rok 2025? Data ogłoszenia to 20 stycznia 2025 r. Zdaniem Urszuli Woźniak, wiceprezeski ZNP podwyżki wraz z wyrównaniem nauczyciele mogą spodziewać się wcześniej niż do 20 kwietnia 2025 r. Uzgodnienia i opiniowanie rozporządzenia już się zakończyły. W związku z tym pozostało podpisanie aktu prawnego, a następnie można rozpoczynać wypłaty. Rozporządzenie podnoszące wynagrodzenia nauczycieli zostało 19 marca 2025 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Podwyżki powinny więc trafić na konta nauczycieli do końca marca.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.

Podwyżki dla nauczycieli do końca marca

W związku z przedłużającym się czasem podpisu rozporządzenia przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk kierownictwo ZNP wystosowało w dniu 17 marca 2025 r. apel o jak najszybsze, niezwłoczne podpisanie rozporządzenia. Apel został wysłuchany, ponieważ już następnego dnia, 18 marca 2025 r., doszło do podpisu aktu prawnego. Rozporządzenie pojawiło się w Dzienniku Ustaw w dniu 19 marca 2025 r. Samorządy w ciągu kilku najbliższych dni powinny wypłacić podwyżki wraz z wyrównaniem czyli jeszcze w marcu.