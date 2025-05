Egzaminy ósmoklasisty rozpoczęły się w we wtorek. W środę, 14 maja 2025 r. uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki. Ile trwa egzamin? Co należy zabrać na egzamin z matematyki? Kiedy CKE opublikuje wyniki?

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, by ukończyć szkołę. Nie ma określonego minimalnego wyniku jaki powinien uzyskać uczeń z egzaminu ósmoklasisty. Jak wynika z danych CKE, do egzaminu z matematyki przystąpi ponad ponad 368 200 uczniów.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki? Kiedy się rozpoczyna?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2025 r. został zaplanowany na środę, 14 maja 2025 r. na godz. 9:00. Zaś termin dodatkowy z matematyki został wyznaczony na 11 czerwca 2025 r. na godz. 9:00.

Na egzamin ósmoklasisty z matematyki przewidziano 125 minut. Czas trwania egzaminu może zostać przedłużony w przypadku uczniów, którym przyznano takie dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Może on zostać wydłużony o nie więcej niż 65 min. Oznacza to, że łącznie może trwać do 190 minut.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2025 : arkusz

Arkusz egzaminacyjny z matematyki zawiera zadania zamknięte i otwarte. W zadaniach zamkniętych uczeń wybiera poprawną odpowiedź spośród podanych odpowiedzi. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. W zadaniach otwartych uczeń sam musi sformułować odpowiedź. Arkusz egzaminu ósmoklasisty z matematyki będzie zawierał od 20 do 21 zadań.

Zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Edukacji (CKE) ws. materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać w trakcie egzaminów ósmoklasisty, każdy zdający powinien zabrać ze sobą na egzamin z matematyki:

długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem

linijkę

Ważne Wszystkie rysunki należy wykonywać się długopisem. Nie można korzystać z długopisów zmazywalnych.

Z dodatkowych materiałów i przyborów pomocniczych mogą korzystać osoby, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym.

osoby niesłyszące i słabowidzące

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) - obowiązkowo, zapewnia szkoła

osoby słabowidzące

przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień - fakultatywnie, zdający

uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe3 (cudzoziemcy); uczniowie, którzy mają trudności adaptacyjne w związku z wcześniejszym kształceniem za granicą

słownik dwujęzyczny (język polski – język rodzimy zdającego i język rodzimy zdającego – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej - fakultatywnie, zdający lub szkoła

uczniowie – obywatele Ukrainy

słownik dwujęzyczny (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej, na egzaminie z języka polskiego - fakultatywnie, zdający lub szkoła

uczniowie posiadający opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na problemy natury dyskalkulicznej

kalkulator prosty - fakultatywnie, jeżeli takie dostosowanie jest wskazane w opinii PPP, uczeń korzystał z takiego sposobu wyrównywania szans edukacyjnych w związku z posiadaną opinią i fakt ten jest udokumentowany, zapewnia zdający lub szkoła

wszyscy uprawnieni do dostosowania

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane – obowiązkowo, szkoła

osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2025: arkusz i karta odpowiedzi z CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że tegoroczne arkusze maturalne będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. Najprawdopodobniej będzie tak jak w przypadku egzaminów maturalnych. Oznacza to, że dla egzaminów ósmoklasisty rozpoczynających się o godz. 9:00, arkusze wraz z kartami odpowiedzi będą dostępne jeszcze czego samego dnia około godz. 14:00.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2025 : wyniki

Wyniki egzaminów ósmoklasistów zostaną ogłoszone i przekazane szkołom 4 lipca 2025 r. Na ten sam dzień został ustalony termin przekazania szkołom i zdającym zaświadczeń i informacji.