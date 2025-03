Takie zarobki satysfakcjonowałyby nauczycieli – 10 tys. zł netto dla nauczyciela dyplomowanego, 9 tys. zł netto dla nauczyciela mianowanego i 7-7,5 tys. zł netto dla nauczyciela początkującego. Urszula Woźniak z ZNP przekazuje oczekiwania nauczycieli na 2025 r. Ile tymczasem zarabiają po podwyżce?

Zarobki nauczycieli 2025

Obecnie nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym zarabiają odpowiednio:

4908 zł brutto – nauczyciel początkujący

5057 zł brutto – nauczyciel mianowany

5915 zł brutto – nauczyciel dyplomowany

Po planowanej 5% podwyżce wynagrodzeń będzie to:

5153 zł brutto (około 3960 zł netto) – nauczyciel początkujący

5310 zł brutto (około 4080 zł netto) – nauczyciel mianowany

6211 zł brutto (około 4700 zł netto) – nauczyciel dyplomowany

Ile powinien zarabiać nauczyciel w 2025 r.?

Tymczasem w programie „Gość Infor.pl” wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak określiła orientacyjnie, że nauczyciele oczekują, aby ich wynagrodzenia były o drugie tyle wyższe. Na chwilę obecną nauczyciel dyplomowany powinien zarabiać 10 tys. zł netto (na rękę), nauczyciel mianowany – 9 tys. zł netto, a początkujący około 7-7,5 tys. zł netto. Takie płace pozwoliłyby na odbudowywanie prestiżu zawodu nauczyciela w Polsce, a w konsekwencji zainteresowałyby tym zawodem młode pokolenie.

Nauczyciel początkujący zarabia mniej od pomocy nauczyciela

Pani Urszula Woźniak podaje przykład wynagrodzenia osoby zatrudnionej w szkole na stanowisku pomocy kuchennej oraz zarobki pomocy nauczyciela. W pierwszym przypadku obowiązuje minimum ustawowe czyli 4666 zł brutto (pierwsza kategoria zaszeregowania). Tymczasem pomoc nauczyciela otrzymuje 4720 zł brutto plus 20% premii (około 900 zł) i dodatek 250 zł za ciężką pracę, co łącznie daje 5870 zł brutto. Dla porównania nauczyciel początkujący nie jest w stanie osiągać takich zarobków.

Wynagrodzenie nauczyciela początkującego i mianowanego

Kolejnym poruszanym w wywiadzie tematem była zbyt niska różnica pomiędzy wynagrodzeniem nauczyciela początkującego i nauczyciela mianowanego – jedyne 157 zł brutto. Tak małe zróżnicowanie jest nieadekwatne do czasu i wysiłków, jakie trzeba poświęcić w celu zdobycia awansu zawodowego (m.in. egzaminy, ocena trwają minimum 4 lata). Zdaniem pani Urszuli Woźniak zniechęca to młodych nauczycieli do pozostawania w zawodzie ze względu na brak perspektyw. Obecnie tylko 5% nauczycieli do osoby do 35 roku życia, a w ciągu ostatniego roku ze szkoły odeszło 13 tys. osób.

