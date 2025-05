Matura 2025. Arkusze egzaminu maturalnego w 2025 r.: geografia, poziom rozszerzony [ARKUSZE, KARTY ODPOWIEDZI]

Egzamin ósmoklasisty 2025. E8: matematyka [czas trwania, co zabrać, arkusz, wyniki]

Egzaminy ósmoklasisty rozpoczęły się w we wtorek. W środę, 14 maja 2025 r. uczniowie przystąpili do egzaminu z matematyki. Ile trwa egzamin? Co należy zabrać na egzamin z matematyki? Kiedy CKE opublikuje wyniki?