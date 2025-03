13 pensja nauczyciela – kiedy przysługuje i kiedy jest wypłata w 2025 r.?

Kiedy przysługuje 13 pensja nauczyciela za 2024 roku? Do kiedy nauczyciele powinni otrzymać trzynastki w 2025 roku? Czy obowiązuje limit 6 miesięcy pracy w 2024 roku? Jakie są przepisy?

13 pensja nauczycieli 2025 – kiedy wypłata?

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego następuje nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Jedynie w przypadku, gdy z pracownikiem rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Nauczyciele powinni otrzymać trzynastkę za 2024 r. do końca marca 2025 r.

13 dla nauczyciela – kiedy przysługuje?

Trzynasta pensja przysługuje nauczycielom szkół publicznych, ponieważ są oni pracownikami sektora publicznego. Nie funkcjonuje specjalna ustawa dotycząca dodatkowego rocznego wynagrodzenia nauczycieli. Tej kwestii należy szukać w ogólnej ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Nauczyciele mogą otrzymać trzynastkę w pełnej wysokości bądź proporcjonalnie do przepracowanego czasu pomniejszoną. Kiedy przysługuje pełna 13 pensja, a kiedy pomniejszona? Traktuje o tym art. 2 przedmiotowej ustawy:

dodatkowe wynagrodzenie roczne w pełnej wysokości przysługuje po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego;

dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości niższej, proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres pracy u danego pracodawcy wynosi co najmniej sześć miesięcy.

W wyżej wymienionych przypadkach nie wymaga się, aby nauczyciel przepracował minimum 6 miesięcy w roku. Natomiast w dalszym ciągu trzynastka pomniejszana jest proporcjonalnie do okresu pracy w roku. Skoro trzynastka wynosi 8,5% sumy wynagrodzeń z całego roku to w przypadku pracy przez 3 miesiące w roku należy ustalić 8,5% z sumy wynagrodzeń z tych 3 miesięcy.

Co istotne, podstawą do wyliczenia 8,5% jest wynagrodzenie za pracę, co wyklucza uwzględniania wynagrodzenia wypłaconego w następujących sytuacjach:

nauczyciel w stanie nieczynnym, urlop dla poratowania zdrowia, urlop w celu dokształcania się. zwolnienie lekarskie; dni wolne na poszukiwanie pracy w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, opieka nad dzieckiem do 14 roku życia, badania lekarskie, szkolenie BHP, wolne na załatwianie spraw osobistych i rodzinnych, zebrania związkowe.