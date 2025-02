Wiceprezes ZNP: 10 tys. zł netto dla nauczyciela dyplomowanego. Ile dla mianowanego? Ile dla początkującego [WYWIAD]

Ile powinien zarabiać nauczyciel? Ilu nauczycieli porzuca pracę w zawodzie? Jak powinny wyglądać zasady ustalania wysokości pensji nauczycieli? Rozmówczynią Piotra Nowaka w programie Gość Infor.pl była Urszula Woźniak, wiceprzewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wzrost płac nauczycieli. ZNP: to wciąż za mało

Urszula Woźniak zwróciła uwagę, że nauczyciele wciąż nie zarabiają w Polsce kokosów. Mimo wysokich wymagań, kwalifikacji i stresującej pracy, wynagrodzenia nie są wciąż na poziomie, który zahamowałby odpływ ludzi z zawodu.



- Nasze wynagrodzenia mimo zeszłorocznych podwyżek - bardzo potrzebnych i godnościowych, nie osiągnęły wciąż poziomu z 2013 roku, w stosunku do minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia o pracę - zauważyła Urszula Woźniak z ZNP w rozmowie z Infor,pl.

REKLAMA

Ilu nauczycieli odeszło z zawodu? Szokująca liczba

Urszula Woźniak mówiła o zmianach pokoleniowych w profesji nauczycielskiej. Do pracy wchodzi obecnie pokolenie Z, które bardzo ceni sobie odpowiedni poziom płac, perspektywy rozwojowe i poczucie sensu.



- Różnica płac między nauczycielem początkującym, a mianowanym, która wymaga 4 lat kształcenia i nabywania doświadczenia wynosi 157 zł. To bardzo niedużo i to nie zachęca młodych ludzi do kontynuacji pracy w zawodzie nauczyciela. Wielu z nich rezygnuje nie widząc perspektywy. Mamy 5 proc. nauczycieli, którzy nie ukończyli 35 roku życia. A w ciągu roku odeszło ich 13 tys. z zawodu. Szkołę ratują emeryci - zwróciła uwagę Urszula Woźniak.

Ile powinien zarabiać nauczyciel dyplomowany? Ile mianowany? Ile początkujący?

Jakie zarobki pozwoliłyby zachować zastępowalność pokoleń w zawodzie nauczycieli i zahamować odpływ młodych ludzi?Urszula Woźniak podała konkretne kwoty.



- 10 tys. zł netto dla nauczyciela dyplomowanego

- 9 tys. zł netto dla nauczyciela mianowanego

- 7-,7,5 tys zł netto dla nauczyciela początkującego.

Pensja nauczyciela a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Zdaniem wiceszefowej ZNP "nauczyciele nie powinni ciągle upominać się o podwyższenie wynagrodzenia", gdyż taka forma dochodzenia swoich racji stawia ich w niekorzystnym świetle przed społeczeństwem. Urszula Woźniak przypomniała, że w Sejmie od zeszłego roku jest projekt ZNP, zakładający powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Taki stały mechanizm pozwoliłby wprowadzić mechanizm stałej indeksacji płac nauczycieli.