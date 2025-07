Kiedy nauczycielowi trzeba wypłacić nagrodę jubileuszową? [Przykład]

Czy nauczycielowi można wypłacić nagrodę jubileuszową na koniec września?

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

REKLAMA

Autopromocja

Przykład Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela placówki feryjnej przypada na dzień 3 września (nabycie prawa). W takiej sytuacji nagrodę jubileuszową należy wypłacić na koniec września, z uwzględnieniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa zrealizowane we wrześniu. W opisanym bowiem przykładzie staż pracy uprawniający nauczyciela do nagrody jubileuszowej upływa w dniu 3 września.

Jak obliczyć nagrodę jubileuszową? Najważniejsze zasady

1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

REKLAMA

2. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia.

Co trzeba wiedzie o nagrodzie jubileuszowej?

Ważne W orzecznictwie wskazuje się, że nagroda jubileuszowa nie jest zaliczana do składników wynagrodzenia za pracę danego pracownika i stanowi odrębne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony w przepisach prawa pracy czas. Jako świadczenie jednorazowe jest wypłacana w ostatnim dniu miesiąca, w którym pracownik nabył do niej prawo.

W świetle utrwalonego w tym zakresie orzecznictwa, w przypadku nabycia przez nauczyciela prawa do nagrody jubileuszowej i wypłaty tej nagrody we wrześniu, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się w wysokości średniej z miesięcy roku szkolnego poprzedzających 30 września. W praktyce są to zatem godziny ponadwymiarowe przyznane nauczycielowi we wrześniu, z uwzględnieniem godzinowej stawki wynagrodzenia przysługującej nauczycielowi w tym miesiącu.

Sprawdź nasze e-porady w INFORLEX.PL »»»

Podstawa prawna § 2 ust. 1, § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418), § 1 ust. 1 pkt 3, § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1455), art. 39 ust. 4, art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.).

Orzecznictwo:

wyrok SR w Gdańsku z dnia 1 sierpnia 2019 r., sygn. VI P 44/19,

wyrok SO w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. IV Pa 80/15,

wyrok SO w Słupsku z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. V Pa 91/15,

wyrok SR w Słupsku z dnia 8 marca 2016 r., sygn. V P 278/15.

Opracowano na podstawie artykułu, którego autorem jest Dariusz Dwojewski, doktor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa pracy, pragmatyk pracowniczych i związków zawodowych, współpracownik firm szkoleniowych i autor wielu publikacji