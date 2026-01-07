REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Odprawa emerytalna dla nauczyciela. Od 1 stycznia 2026 r. przysługuje na korzystniejszych zasadach. Jakich?

Odprawa emerytalna dla nauczyciela. Od 1 stycznia 2026 r. przysługuje na korzystniejszych zasadach. Jakich?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 stycznia 2026, 10:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Na jakich zasadach nauczycielom przysługuje po 1 stycznia 2026 roku odprawa emerytalna?
Odprawa emerytalna dla nauczyciela. Od 1 stycznia 2026 r. przysługuje na korzystniejszych zasadach. Jakich?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na jakich zasadach nauczyciele mogą po 1 stycznia 2026 r. nabywać prawo do odprawy emerytalnej? Obowiązujące w tym zakresie regulacje zostały znowelizowane, a nauczyciele mają szansę na świadczenia wyższe niż wcześniej.

Odprawa emerytalna dla nauczyciela

Jednym ze świadczeń, do którego pracownicy mają prawo w momencie zakończenia aktywności zawodowej jest odprawa emerytalna. Otrzymują ją również nauczyciele, choć w odniesieniu do nich szczególne regulacje prawne dotyczące tej tematyki zostały zamieszczone w przepisach ustawy z 26 stycznia 1983 r. – Karta Nauczyciela, a regulacje zawarte w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie znajdują w tym zakresie zastosowania. Od 1 stycznia 2026 r. art. 87 Karty Nauczyciela dotyczący tej problematyki obowiązuje w znowelizowanym brzmieniu. Przed tym dniem nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, przyznawało się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznawało się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Od 1 stycznia 2026 r. w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nauczycielowi przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1. po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;
2. po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;
3. po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole odprawę otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Do okresów pracy uprawniających do odprawy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Tak samo, jak przed zmianą przepisów, wynagrodzenie, o którym mowa w regulacji dotyczącej odprawy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Polecamy: Karta Nauczyciela. Komentarz

Zbieg praw do odpraw nauczycielskich

Od 1 stycznia 2026 r. nie zmieniło się to, że na podstawie art. 28 Karty Nauczyciela nauczycielom przysługuje również inny rodzaj odprawy. Chodzi o przypadki, w których do rozwiązania stosunku pracy dochodzi w związku ze szczególnymi okolicznościami:
1) w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;
2) przekroczenia okresu 2 lat urlopu bezpłatnego przez nauczyciela, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka, jeżeli podanie o przeniesienie nie mogło być uwzględnione z powodu niemożności zatrudnienia go w zawodzie nauczycielskim w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka;
3) w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Regulacja ta dotyczy wyłącznie nauczycieli mianowanych, a odprawa w pierwszym przypadku jest równa wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w określonych jednostkach organizacyjnych, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W drugim jest ustalania na takich samych zasadach, jednak z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać:
1) trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej nie przekroczył 10 lat;
2) sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej przekroczył 10 lat.

W trzecim przypadku odprawa przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie więcej jednak niż w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. W przypadku zbiegu prawa do odprawy wskazanej w punkcie 1 i 2, przysługuje jedna odprawa - korzystniejsza.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Karta Nauczyciela przewiduje wypłatę nauczycielom mianowanym odprawy jeszcze w jednym przypadku. Chodzi o sytuacje, w których rozwiązano stosunek pracy w razie:
1) całkowitej likwidacji szkoły;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.
W takich przypadkach przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Jak należy postępować, gdy prawo do wskazanych odpraw zbiegnie się z prawem do odprawy emerytalnej? W razie zbiegu z prawem do odprawy przysługującej na podstawie art. 28 Karty Nauczyciela, przysługuje odprawa korzystniejsza. Z kolei w razie zbiegu z prawem do odprawy na podstawie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela, przysługuje odprawa emerytalna w pełnej wysokości i odprawa związana z likwidacją w połowie jej wysokości.

Na zakończenie trzeba również zauważyć, że po zmianach prawo do odprawy emerytalnej zyskali również nauczyciele zatrudnieni w jednej lub więcej niż jednej szkole, których łączny wymiar zatrudnienia jest niższy niż 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2025 r. byli oni tego prawa pozbawieni (wyłączenia obowiązywało na podstawie art. 91b Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna

art. 20 ust. 2, art. 28, art. 87 ustawy z 26 stycznia 1983 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Czy szkoła może ingerować w wygląd uczniów? MEN pracuje nad nowymi przepisami
07 sty 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zagwarantować uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Chodzi o wolność od dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, a w szczególności ze względu m.in. na wygląd. Strój jednak ma być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
MEN odpowiada, czy koszt dowozu dzieci do szkoły może być pokryty z dotacji oświatowej
07 sty 2026

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wydatki ponoszone w związku z dowozem dzieci do szkoły mogą być pokryte z dotacji oświatowej. Warunkiem jest jednak ich jednoznaczne powiązanie z realizowanym przez szkołę procesem dydaktyczno-wychowawczym.
Ferie zimowe 2026 – województwa [TERMINY]
06 sty 2026

Planujesz ferie zimowe w 2026 roku? Oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii: od 19 stycznia do 1 lutego, 2-15 lutego oraz od 16 lutego do 1 marca 2026 r. Kiedy wypadają dla poszczególnych województw?
Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe po zmianach? Pytania i odpowiedzi MEN
02 sty 2026

1 stycznia 2026 r. weszły w życie korzystne dla nauczycieli rozwiązania w zakresie wynagradzania za godziny ponadwymiarowe.

REKLAMA

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli. Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.
02 sty 2026

Z początkiem 2026 roku weszła w życie część przepisów z tzw. dużej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Wzrasta wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli za 40 lat pracy. Podwyżka obejmuje również odprawy emerytalne.

Odprawa emerytalna dla nauczyciela. Od 1 stycznia 2026 r. przysługuje na korzystniejszych zasadach. Jakich?
07 sty 2026

Na jakich zasadach nauczyciele mogą po 1 stycznia 2026 r. nabywać prawo do odprawy emerytalnej? Obowiązujące w tym zakresie regulacje zostały znowelizowane, a nauczyciele mają szansę na świadczenia wyższe niż wcześniej.
Dodatek wiejski i dodatek na start. Ile wynoszą i który nauczyciel ma do nich prawo? Jakie zasady obowiązują?
06 sty 2026

Dodatek na start i dodatek wiejski to dwa szczególne świadczenia przysługujące nauczycielom, które choć są dodatkami do wynagrodzenia zasadniczego, to jednocześnie nie są uznawane za składniki tego wynagrodzenia. Komu i na jakich zasadach przysługują?
Nauczyciele mają prawo do dodatków do wynagrodzenia. Jakich i pod jakimi warunkami?
05 sty 2026

Wynagrodzenie nauczyciela to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Towarzyszy mu szereg dodatków, do których nauczyciele mogą nabyć prawo po spełnieniu wymaganych w przepisach warunków. Komu przysługuje dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny i za warunki pracy?

REKLAMA

Nauczycielowi przysługuje za urlop wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Co to właściwie oznacza?
05 sty 2026

Nauczycielom za czas urlopu przysługuje wynagrodzenie urlopowe. I choć co do zasady ma ono być takie, jakie nauczyciel by otrzymał, gdyby pracował, to jednak aby poprawnie obliczyć jego wysokość, trzeba znać szereg obowiązujących w tym zakresie zasad.
Nowe przepisy dotyczące stażu pracy już obowiązują. Czy to oznacza, że stare problemy dotyczące obliczania stażu nauczycieli przybiorą na sile?
05 sty 2026

Rynek pracy wchodzi w nowy rok kalendarzowy z istotną zmianą dotyczącą zasad obliczania pracowniczego stażu pracy. Warto więc przypomnieć, na jakich zasadach dodatek stażowy przysługuje nauczycielom i jak radzić sobie z problemami praktycznymi związanymi z obliczaniem jego wysokości.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA