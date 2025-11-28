REKLAMA

Obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczycieli. MEN upraszcza kryteria i wprowadza większą przejrzystość

Obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczycieli. MEN upraszcza kryteria i wprowadza większą przejrzystość

28 listopada 2025, 09:12
[Data aktualizacji 28 listopada 2025, 09:17]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Nowe zasady oceny pracy nauczycieli od 28 listopada. MEN upraszcza kryteria i wprowadza większą przejrzystość
28 listopada weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekonuje, że zmiany mają zapewnić większą transparentność, jednolitość i sprawiedliwość ocen, a także realnie wspierać rozwój zawodowy pedagogów. Uproszczono kryteria, zmieniono skalę punktacji i wprowadzono nowe obowiązki dyrektorów.

Dlaczego zmieniono zasady oceny pracy? Ministerstwo mówi o transparentności

Do tej pory system oceniania nauczycieli opierał się na bardzo rozbudowanej liście kryteriów, które – jak wskazywały szkoły i samorządy – były trudne do jednoznacznej interpretacji. Skutkowało to skomplikowaną procedurą i częstymi wątpliwościami.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie oceny pracy nauczycieli znacząco upraszcza i ogranicza liczbę kryteriów, a każde z nich zostało powiązane bezpośrednio z obowiązkami wynikającymi z Prawa oświatowego oraz Karty nauczyciela. Równocześnie wprowadzone zostało uproszczenie skali punktacji.

Mniej kryteriów, prostsza punktacja – co się zmieniło?

Po zmianach ocena pracy nadal obejmuje wszystkie kluczowe obszary aktywności nauczyciela:

  • prawidłowość merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć,
  • działania wychowawcze i opiekuńcze,
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
  • współpracę z rodzicami,
  • zaangażowanie w doskonalenie zawodowe,
  • realizację zadań wynikających ze statutu szkoły.

Różnica polega na tym, że wymagania są teraz mniej szczegółowe, bardziej uporządkowane i spójne z przepisami prawa, co – jak wskazuje MEN – ma zmniejszyć uznaniowość ocen.

Nauczyciel zobaczy wszystkie opinie. Nowy obowiązek dyrektora

Jedna z kluczowych zmian dotyczy dostępu do dokumentów w procesie oceny. Przed zmianą przepisów nauczyciel otrzymywał projekt oceny, ale nie zawsze miał możliwość zapoznania się z opiniami innych podmiotów (np. rady rodziców).

Po zmianie dyrektor ma obowiązek udostępnić nauczycielowi:

  • projekt oceny,
  • wszystkie opinie przekazane przez: radę rodziców (jeśli działa w szkole), mentora (w przypadku nauczycieli w przygotowaniu zawodowym), samorząd uczniowski, doradcę metodycznego lub nauczyciela mianowanego/dyplomowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego (w kolegiach pracowników służb społecznych).

Nauczyciel może odnieść się ustnie lub pisemnie do treści opinii w ciągu 5 dni roboczych.

Ocena pracy dyrektora – również nowe zasady

Zmiany dotyczą także dyrektorów szkół. Osoba kierująca placówką ma prawo zapoznać się z opiniami:

  • rady szkoły,
  • zakładowych organizacji związkowych,
  • rady programowej (w kolegiach pracowników służb społecznych).

Dyrektor placówki również ma 5 dni na ustosunkowanie się do nich.

Nowość: obowiązkowe pisemne stanowisko dyrektora przy odwołaniu

Dotąd dyrektor nie musiał przedstawiać pisemnej odpowiedzi na zarzuty nauczyciela w odwołaniu od oceny.

Po wejściu w życie zmian dyrektor ma obowiązek przygotować takie stanowisko i przekazać je nauczycielowi.

Kiedy można wszcząć procedurę oceny pracy?

Zasadniczo ocena pracy nauczyciela może zostać przeprowadzona nie wcześniej niż po roku od poprzedniej.

Postępowanie można rozpocząć z inicjatywy:

  • dyrektora szkoły,
  • nauczyciela,
  • kuratora oświaty,
  • organu prowadzącego,
  • rady szkoły,
  • rady rodziców.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz.U. z 2022 r. poz. 1822 z późn. zm.)
Źródło: INFOR
Wersja do druku
